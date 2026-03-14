'O Agente Secreto' é baseado em história real? Conheça livro do indicado ao Oscar
Representante do Brasil no Oscar 2026, o filme de Kleber Mendonça Filho ganhou um livro com o roteiro e bastidores da produção.
Com o destaque internacional de “O Agente Secreto”, escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026, muita gente passou a procurar mais informações sobre a história por trás do filme, incluindo uma dúvida comum: afinal, o longa é baseado em fatos reais?
A resposta é não. Apesar de ser ambientado durante a ditadura militar brasileira e usar elementos históricos reais como pano de fundo, “O Agente Secreto” é uma história de ficção, criada pelo diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho.
O suspense político acompanha Marcelo, personagem de Wagner Moura, um professor universitário que retorna a Recife em 1977 tentando escapar de um passado turbulento. Em meio ao clima de repressão do período, ele acaba envolvido em uma trama de vigilância, perseguição e segredos.
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Ficção inspirada no contexto histórico
Embora não seja inspirado em um caso real específico, o filme usa acontecimentos e referências da época para construir o universo da narrativa. A perseguição a opositores do regime militar e o clima de medo vivido nos anos 1970 ajudam a dar forma à história.
Alguns elementos também foram inspirados em fatos e personagens reais, mas apenas como referência. Um exemplo é o pistoleiro Vilmar, interpretado por Kaiony Venâncio, cuja criação teve influência em Vilmar Gaio, personagem retratado em um documentário dirigido por Eduardo Coutinho para o Globo Repórter em 1977.
Outro detalhe curioso é a presença da Perna Cabeluda, uma lenda urbana que circulou em jornais e rádios pernambucanos nos anos 1970. No filme, a história funciona como símbolo do medo e da tensão da época.
Mesmo assim, todos os personagens e a trama principal são fictícios.
Roteiro virou livro após sucesso do filme
O que existe, na verdade, é o caminho inverso do habitual no cinema. “O Agente Secreto” não nasceu de um livro, mas o roteiro do filme acabou sendo publicado depois do lançamento do longa.
A obra foi lançada pela Amarcord, selo da editora Record, e reúne o texto original do roteiro, além de comentários de Kleber Mendonça Filho sobre o processo criativo. O livro também traz fotos dos bastidores, desenhos usados durante as filmagens e imagens de storyboard que ajudaram a construir a direção do filme.
Segundo o diretor, o texto publicado é praticamente o mesmo da versão final da pré-filmagem, escrita em junho de 2024.
“O Agente Secreto” chega forte ao Oscar 2026
O sucesso internacional do filme também se reflete na temporada de premiações. “O Agente Secreto” recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, um feito histórico para o cinema brasileiro. O longa concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Elenco.
A cerimônia da 98ª edição do Oscar acontece neste domingo (15) e deve ter uma disputa acirrada. Segundo especialistas, produções como “Uma Batalha Após a Outra” e “Pecadores”, que lideram o número de indicações, aparecem entre as favoritas nas principais categorias.
Os dois atores cearenses, Geane Albuquerque e Robério Diógenes, que se destacaram no filme estão em Los Angeles para acompanhar o resultado da campanha ao Oscar.