'O Agente Secreto' se torna 5ª maior bilheteria de filmes brasileiros da década
Longa concorre em categorias como 'Melhor Filme' e 'Melhor Filme Internacional' no Oscar 2026.
"O Agente Secreto" se tornou o 5º filme brasileiro com maior público desta década. O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, já teve quase 2,2 milhões de ingressos vendidos.
Estrelado por Wagner Moura, um dos indicados ao Oscar de Melhor Ator este ano, o filme ultrapassou o posto que era ocupado por "Os Farofeiros 2".
Os dados foram atualizados pelo Sistema de Controle de Bilheteria da Ancine na última quinta-feira (18).
Desde 2020, "Minha mãe é uma peça 3" é o filme brasileiro com maior bilheteria, após ter arrecadado 8,8 milhões de ingressos.
O ranking mostra, na ordem, as seguintes produções:
- "Ainda estou aqui" (5,7 milhões);
- "O auto da compadecida 2" (4,3 milhões) e;
- "Minha irmã e eu" (2,3 milhões).
"O Agente Secreto" foi indicado às categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Elenco no Oscar 2026.
A cerimônia da premiação será realizada no dia 15 de março de 2026, em Los Angeles, nos Estados Unidos.