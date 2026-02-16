Veja filmes de Robert Duvall disponíveis no streaming para relembrar a trajetória do ator
Duvall foi indicado sete vezes ao Oscar.
Morreu neste domingo (15), aos 95 anos, o ator estadunidense Robert Duvall. A morte foi confirmada nesta segunda-feira (16) por sua esposa.
A causa da morte não foi divulgada pela família. O artista teve uma longa carreira no cinema internacional, sendo indicado sete vezes ao Oscar.
Em seu currículo, estão filmes como "O Poderoso Chefão" e "Apocalypse Now".
Por todo mundo, fãs relembraram as obras do artista, incluindo o filme "A força do carinho", com o qual venceu o Oscar em 1983.
Veja também
CONFIRA CINCO FILMES IMPERDÍVEIS DE DUVALL
The Godfather (1972) – O Poderoso Chefão
Um clássico do cinema. No filme, o artista interpretou Tom Hagen, o advogado conselheiro da família Corleone.
Onde assistir:
- Mercado Play
- Paramount+
- Netflix
- Amazon Prime Video
- Google Play Filmes e TV
- Apple TV
Apocalypse Now (1979) – Apocalypse Now
Na produção, Duvall interpreta Bill Kilgore, o tenente-coronel do Exército da Cavalaria Aérea dos EUA durante a Guerra do Vietnã.
Onde assistir:
- YouTube
Tender Mercies (1983) – A Força do Carinho
O artista interpreta Mac Sledge, o protagonista do filme. O personagem é um ex-cantor country alcoólatra que tenta reconstruir a própria vida.
Onde assistir:
- MUBI
- Amazon Prime Video
- Google Play
The Apostle (1997) – O Apóstolo
Assim como em A Força do Carinho, aqui Duvall também dá vida ao protagonista, o Euliss F. "Sonny" Dewey. Um missionário que, após cometer um crime, foge e assume nova identidade.
Onde assistir:
- YouTube
- Google Play Filmes e TV
- Amazon Prime Video
- Apple TV
Open Range (2003) – Pacto de Justiça
Outro protagonista interpretado pelo ator estadunidense foi o personagem Boss Spearman, um veterano criador de gado.
Onde assistir:
- Prime Video
- Google Play Filmes
- Apple TV