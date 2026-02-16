Morre Robert Duvall, ator indicado 7 vezes ao Oscar, aos 95 anos

O ator norte-americano Robert Duvall, astro de filmes clássicos como "O Poderoso Chefão" e "Apocalypse Now", morreu no último domingo (15), aos 95 anos.

Segundo um comunicado da assessoria de imprensa, o artista faleceu "pacificamente" em sua casa em Middleburg, no estado da Virgínia. Não haverá cerimônia formal de despedida.

No informe, a família incentiva aqueles que desejam honrar sua memória "a fazê-lo de uma maneira que reflita a vida que ele viveu, assistindo a um ótimo filme, contando uma boa história à mesa com amigos ou dando um passeio de carro pelo interior para apreciar a beleza do mundo”.

Ao longo de seis décadas de carreira, Duvall interpretou uma grande gama de papéis, de cowboys a militares, e recebeu sete indicações ao Oscar, principal prêmio da indústria cinematográfica.

A primeira foi em 1972, quando interpretou Tom Hagen, advogado e principal conselheiro da família Corleone em "O Poderoso Chefão", do diretor Francis Ford Coppola.

Quem era Robert Duvall

Duvall serviu no exército durante a Guerra da Coreia. Depois, se mudou para Nova York para estudar teatro. Nessa época, dividiu apartamento com Dustin Hoffman e também conviveu com Gene Hackman, outros dois grandes atores de sua geração.

Duvall participou de várias peças antes de ser escalado para a versão cinematográfica de "O Sol é Para Todos". Seguiu em papéis de faroeste e ficção científica, mas foi alçado ao estrelato com o filme de Coppola.

Ele venceu o Oscar de melhor ator por interpretar um cantor country no filme "A Força do Carinho" (Tender Mercies), de 1983. Também recebeu indicações como um fuzileiro naval em “O Grande Santini” e como o Tenente-Coronel Kilgore no épico “Apocalypse Now”.

Duvall ainda se tornou cineasta, dirigindo filmes como "O Apóstolo", "O Tango e o Assassino" e "Cavalos Selvagens". Por "O Apóstolo", ele foi novamente indicado ao Oscar de Melhor Ator, em 1997. Na temporada seguinte, foi indicado pela sexta vez pelo papel em "A qualquer preço".

O artista permaneceu ativo até a década de 2010. Recebeu a última indicação ao Oscar aos 84 anos, por "O Juiz", em 2014.

Vida pessoal

O ator foi casado quatro vezes. A última união foi com a atriz e diretora argentina Luciana Pedraza, 41 anos mais jovem, com quem conviveu desde 2004.

Duvall não teve filhos biológicos. Ele foi agraciado com a Medalha Nacional das Artes durante o governo de George Bush, em 2004.