‘O Agente Secreto’ vence como Melhor Filme Internacional no Spirit Awards
Vitória reforça trajetória do longa-metragem rumo ao Oscar 2026.
O longa-metragem brasileiro "O Agente Secreto" foi reconhecido, no último domingo (15), como o Melhor Filme Internacional no Spirit Awards, dedicado ao cinema independente.
A premiação reforça a trajetória do filme rumo ao Oscar deste ano, que ocorre em 15 de março. Ao todo, o longa de Kleber Mendonça Filho recebeu quatro indicações na premiação mais famosa do cinema mundial, incluindo a de melhor filme e de melhor ator, com a atuação de Wagner Moura.
Em entrevista à AFP, o diretor afirmou sentir as indicações ao Oscar e ao Spirit como a culminação de um ciclo.
"É maravilhoso ter o reconhecimento e o respeito de diferentes espectros da indústria", comentou o cineasta.
"Acho que este foi um ano muito sólido, e quando vejo 'O Agente Secreto' ao lado desses filmes, fico muito orgulhoso", completou.
INDICAÇÕES
No caso do Spirit Awards, a produção nacional disputou com "Sirât", de Oliver Laxe, concorrente do filme brasileiro no Oscar, com o palestino "All That’s Left of You", o zambiano "On Becoming a Guinea Fowl" e o colombiano "A Poet".
Além de "O Agente Secreto", o diretor de fotografia Adolpho Veloso venceu na categoria Melhor Cinematografia pelo filme "Sonhos de Trem".