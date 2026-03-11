BBB 26: Babu Santana se emociona com reações e conquistas de aliados

O ator Babu Santana se emocionou durante o "Bate-Papo BBB", onde conversou com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro após ter sido eliminado do reality nesta terça-feira (10) com 68,62% dos votos.

Ao ver as reações dos aliados após a saída dele, o brother chorou, mas também celebrou as conquistas de seguidores dos amigos de confinamento, em especial de Chaiany.

Os apresentadores mostraram para o ator o ranking de ganho de seguidores dos participantes nas redes sociais. Antes de ser informado sobre o número atual de seguidores no próprio perfil, brincou: “Será que eu tô tão cancelado? Acho que não subiu, não”.

Veja também Zoeira Veja trajetória de Babu Santana, participante eliminado no 8º paredão do BBB 26 Zoeira BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Babu

Babu chegou à marca de 5 milhões de seguidores, tendo acréscimo de cerca de 300 mil seguidores ao longo da participação no BBB. Ao ver que Chaiany é a segunda participante com maior ganho, tendo acréscimo de 2,7 milhões de seguidores, o brother se emocionou. “Chai Chai, eu falei, amiga, acredita em você! Vai ganhar!”, exclamou.

Ele também demonstrou felicidade ao ver que Leandro Boneco ganhou pouco mais de 400 mil seguidores no Instagram.

“Não acharia justo eu ganhar esse BBB”

Em outro momento, Ceci e Gil mostraram a Babu a reação emocionada dos aliados Chaiany, Boneco e Solange Couto à eliminação do brother, que chorou vendo os amigos.

Ele, então, compartilhou uma reflexão sobre a segunda passagem dele pelo Big Brother Brasil.

“Quando eu entrei no BBB, eu já tinha um currículo invejável. Eu já tinha o reconhecimento da crítica. Eu só não tinha a visibilidade que esse programa me deu. E eu vim ser grato, me joguei, errei muito e vou provar que não errei tanto em outros aspectos" Babu Santana ator

Babu apontou, depois, que “não acharia justo” ganhar a edição. “Espero que a gente ainda consiga com o nosso trabalho conquistar as coisas que a gente quer e que a gente luta, porque são quarenta anos de muita luta”, ressaltou.

Veja também Zoeira Enquete BBB 26: você está do lado de Chaiany ou Jordana? Zoeira No BBB 26, Solange Couto critica rivais e dispara: 'A artista aqui sou eu'

Babu revela torcida para vencedor do BBB 26

O brother, então, citou participantes por quem torce no reality, citando inclusive a rival Milena, com quem disputou o paredão. Ele ressaltou que a mineira “precisa muito ajudar a família dela”.

A maior torcida, no entanto, é para os aliados:

“O Boneco é um cara que ainda não teve essa oportunidade. A Chaiany é uma pessoa que está começando a vida agora, de uma origem muito humilde que precisaria dessa grana de uma forma mais contundente porque a filha dela precisa de um tratamento especial. A Solange é uma mulher de 70 anos, uma artista também que é provedora da família dela” Babu Santana ator

“Que meus amigos, que os amores que eu fiz lá... Não vai dar para os três ganharem, mas que eles conquistem o amor do público”, ressaltou.