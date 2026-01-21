Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chaiany é a primeira Pipoca do BBB 26 a alcançar 1 milhão de seguidores

A sister passou pela Casa de Vidro e sobreviveu ao Quarto Branco.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Mulher jovem e sorridente com cabelo longo e escuro, usando um vestido preto justo, em frente a um fundo amarelo vibrante.
Legenda: Chaiany veio da Casa de Vidro do Centro-Oeste.
Foto: Globo/Manoella Mello.

Chaiany de Andrade se tornou a primeira participante do Big Brother Brasil (BBB) 26 a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (21). A participante goiana teve um pico de crescimento nas redes sociais de quase 500 mil seguidores a mais após posicionamentos no "Sincerão" da última segunda-feira (19). 

A sister tem caído nas graças do público por sua naturalidade e falas engraçadas desde a participação no Quarto Branco, após não conseguir entrar direto no BBB 26 pela Casa de Vidro do Centro-Oeste.

Captura de tela do perfil oficial de Instagram de Chaiany Andrade (@chaianydeandrade), com uma foto de perfil da influenciadora sorrindo, 1 milhão de seguidores e menção de sua participação no BBB26.
Legenda: Participante teve um pico de crescimento após o Sincerão.
Foto: Reprodução/Instagram.

A conta oficial da Chaiany celebrou a marca e falou sobre os desafios que a participante já enfrentou: "[...] ela provou que a segunda chance era tudo o que ela precisava para brilhar. Cada um de vocês faz parte dessa história que está sendo escrita com muita garra. A nossa família cresceu e a meta é crescer ainda mais!". 

Veja também

teaser image
Zoeira

Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Confira tudo que rolou

teaser image
Zoeira

Relembre trajetória de Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26

teaser image
Zoeira

BBB 26: Tadeu destaca em discurso que 1º Paredão é o maior medo de todo participante

Chaiany no Sincerão 

Chaiany viralizou nas redes sociais após disparar uma frase de efeito para Sarah Andrade no primeiro Sincerão da temporada: "Galinha que acompanha pato acaba morrendo afogada". 

Ela se referiu à aliança de Sarah com Jonas e Alberto Cowboy, e se indispôs com o trio de veteranos, ao escolhê-los como participantes que ela não queria que ganhasse o BBB 26. 

Entre as reações nas redes sociais do momento nas redes, um comentário de Juliette Freire, campeã do BBB 21, se destacou. "Divaaaaa", escreveu a paraibana. 

 

Assuntos Relacionados
Mulher jovem e sorridente com cabelo longo e escuro, usando um vestido preto justo, em frente a um fundo amarelo vibrante.
Zoeira

Chaiany é a primeira Pipoca do BBB 26 a alcançar 1 milhão de seguidores

A sister passou pela Casa de Vidro e sobreviveu ao Quarto Branco.

Redação
Há 21 minutos
Aline Campos só foi procurada pela Globo após Gretchen não aceitar o convite para o BBB 26.
Zoeira

Aline Campos foi chamada para BBB 26 após recusa de Gretchen

Atriz entrou no programa após negociação da Globo com a cantora não avançar.

Redação
Há 32 minutos
Duas imagens de Isis Valverde, uma mulher branca de cabelo preto. À esquerda, ela está de vestido preto brilhante, cabelo preso e sentada em uma cama de lençois brancos. À direita, ela está de cabelo solta, olha para o chão e usa um casaco grande e cinza.
Zoeira

Com Isis Valverde na lista, veja indicados ao Framboesa de Ouro 2026

Cerimônia é uma paródia do Oscar e premia os 'piores' filmes, atores e diretores do cinema mundial.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Participantes do BBB 26 na varanda da casa.
Zoeira

Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Confira tudo que rolou

Aline deixou a casa após receber 61,64% da média dos votos.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Aline Campos no BBB 26.
Zoeira

Relembre trajetória de Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26

Aline Campos é dançarina e entrou na casa do BBB 26 integrando o grupo Camarote.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Momento em que a tela na TV ficou dividida entre as três participantes durante discurso do apresentador no primeiro paredão do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Tadeu destaca em discurso que 1º Paredão é o maior medo de todo participante

Aline Campos foi a primeira eliminada do reality com 61,64%.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Aline é a primeira eliminada no Paredão BBB 26.
Zoeira

Aline é a primeira eliminada do BBB 26

Aline, Ana Paula e Milena disputaram a preferência do público.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt apresentando o BBB 26. Imagem usada em matéria sobre as reações do público em relação ao paredão do reality.
Zoeira

Noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

Três mulheres competiram pela preferência do público na noite desta terça-feira (20).

Redação
20 de Janeiro de 2026
Colagem com os participantes Breno e Matheus durante a discussão.
Zoeira

Breno questiona leitura de jogo de Matheus no BBB 26

O momento ocorreu após a dinâmica do ‘Sincerão' na noite de segunda-feira (19).

Redação
20 de Janeiro de 2026
Foto de Sarah Andrade, do BBB 26.
Zoeira

No BBB 26, Sarah chora ao lembrar de Gil do Vigor, parceria do BBB 21

Gil comentou que sua conexão com Sarah "é muito especial".

Redação
20 de Janeiro de 2026
Colagem com a foto oficial das participantes Aline, Ana Paula e Milena do BBB 26. Imagem usada no resultado final da enquete do reality.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado final indica eliminação de ex-bailarina nesta terça (20)

O resultado do paredão será anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Segundo familiares, Pedro apresentou confusão mental ao desembarcar em Curitiba, onde mora.
Zoeira

Família diz que Pedro do BBB 26 chegou a Curitiba 'delirando'

Participante deixou o reality após importunar Jordana e apertar o botão da desistência.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Imagem de Gisele Bündchen e Valentino.
Zoeira

Gisele Bündchen presta tributo a Valentino Garavani

Em postagem, modelo relembrou parceria, afeto e legado do estilista italiano.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Participantes Babu Santana, Ana Paula Renault e Brígido, do BBB 26.
Zoeira

Babu Santana alerta Ana Paula Renault sobre ataques de Brígido no BBB 26

Babu acredita que Brígido tem colocado participantes, como o Pedro, contra Ana Paula.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Karol Conká participou do BBB 21 e foi eliminada com alto índice de rejeição.
Zoeira

Karol Conká assina com a Globo e vira repórter do BBB 26

A cantora e ex-BBB iniciou nesta terça-feira (20) a gravação de flashes.

Redação
20 de Janeiro de 2026
foto de Ana Paula Renault em conversa com Aline Campos no BBB 26.
Zoeira

Ana Paula discute com Jordana e acusa sister de estar 'em cima do muro'

Sister afirmou que gosta tanto de Ana Paula quanto de Aline Campos, apesar da briga entre elas.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Margareth Serrão ao lado de Virginia. As duas vestem roupas claras e estão sorrindo, posando na frente de balões amarelos.
Zoeira

Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia e é hospitalizada

Margareth Serrão foi encaminhada ao hospital para realização de exames.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Pedro deixou o BBB 26 após tentar beijar Jordana na despensa.
Zoeira

Pai de Rayne Luiza rompe com Pedro do BBB 26: 'Ex-genro'

Fabiano Luís afirmou em depoimento na internet priorizar a filha e a neta.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Um smartphone exibindo o logotipo da Netflix em sua tela é segurado diante de um monitor que mostra o logotipo da Warner Bros., com as iniciais “WB” em um escudo colorido e o texto “Warner Bros.” abaixo.
Zoeira

Netflix divulga proposta revisada pela Warner Bros. e oferece mais de US$ 82 bi em dinheiro

Objetivo seria garantir que Paramount não terá chance de adquirir a empresa.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Cena de mercado ao ar livre com Patricia Poeta sorridente em destaque, com obras de arte e produtos artesanais ao fundo.
Zoeira

Patrícia Poeta detalha pela primeira vez problema de saúde do filho

Apresentadora revelou período difícil após Felipe Poeta contrair bactéria.

Redação
20 de Janeiro de 2026