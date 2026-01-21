Chaiany é a primeira Pipoca do BBB 26 a alcançar 1 milhão de seguidores
A sister passou pela Casa de Vidro e sobreviveu ao Quarto Branco.
Chaiany de Andrade se tornou a primeira participante do Big Brother Brasil (BBB) 26 a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (21). A participante goiana teve um pico de crescimento nas redes sociais de quase 500 mil seguidores a mais após posicionamentos no "Sincerão" da última segunda-feira (19).
A sister tem caído nas graças do público por sua naturalidade e falas engraçadas desde a participação no Quarto Branco, após não conseguir entrar direto no BBB 26 pela Casa de Vidro do Centro-Oeste.
A conta oficial da Chaiany celebrou a marca e falou sobre os desafios que a participante já enfrentou: "[...] ela provou que a segunda chance era tudo o que ela precisava para brilhar. Cada um de vocês faz parte dessa história que está sendo escrita com muita garra. A nossa família cresceu e a meta é crescer ainda mais!".
Chaiany no Sincerão
Chaiany viralizou nas redes sociais após disparar uma frase de efeito para Sarah Andrade no primeiro Sincerão da temporada: "Galinha que acompanha pato acaba morrendo afogada".
Ela se referiu à aliança de Sarah com Jonas e Alberto Cowboy, e se indispôs com o trio de veteranos, ao escolhê-los como participantes que ela não queria que ganhasse o BBB 26.
Entre as reações nas redes sociais do momento nas redes, um comentário de Juliette Freire, campeã do BBB 21, se destacou. "Divaaaaa", escreveu a paraibana.