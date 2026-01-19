Diário do Nordeste
Confira como foi o primeiro Sincerão do BBB 26

Participantes do BBB 26 montam pódio e escolhem quem 'não deve ganhar'.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:42)
Zoeira
Confira como foi o primeiro Sincerão do BBB 26.
Legenda: Público de casa e plateia participaram do Sincerão votando nos Pipoqueiros.
Foto: Globoplay.

O primeiro Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (19), foi uma montagem de pódio. Cada participante deveria escolher seu vice-campeão, terceiro colocado e quem ele não quer que ganhe o BBB.

A dinâmica começou com o Líder da semana, Alberto Cowboy. Enquanto isso, a plateia vota quem foi o pipoqueiro e quem se saiu melhor na interação. O resultado é revelado no final de todas as escolhas.

Quem foi colocado como 'não deve ganhar' tinha direito a 30 segundos para replica.

ESCOLHA DE CADA UM:

Alberto Cowboy

vice-campeão: Edilson

terceiro colocado: Babu

quem deve ganhar o BBB 26: Milena

replica da Milena

Jonas

vice-campeão: Sarah

terceiro colocado: Alberto Cowboy

quem deve ganhar o BBB 26: Marcelo

replica Marcelo

Marcelo

vice-campeão: Maxiane

terceiro colocado: Marciele

quem deve ganhar o BBB 26: Jonas

replica Jonas

Aline Campos

vice-campeão: Sol Vega

terceiro colocado: Jordana

quem deve ganhar o BBB 26: Ana Paula Renault

replica Ana Paula Renault

Ana Paula Renault

vice-campeão: Milena

terceiro colocado: Samira

quem deve ganhar o BBB 26: Aline Campos

replica Aline

Milena

vice-campeão: Ana Paula Renault

terceiro colocado: Breno

quem deve ganhar o BBB 26: Aline Campos

replica Aline

Gabriela

vice-campeão: Chaiany

terceiro colocado: Breno

quem deve ganhar o BBB 26: Leandro

replica Leandro

Chaiany

vice-campeão: Gabriela

terceiro colocado: Edilson

quem deve ganhar o BBB 26: Sarah

replica Sarah

Sol Vega

vice-campeão: Aline Campos

terceiro colocado: Solange

quem deve ganhar o BBB 26: Ana Paula

replica Ana Paula

 


