Confira como foi o primeiro Sincerão do BBB 26
Participantes do BBB 26 montam pódio e escolhem quem 'não deve ganhar'.
O primeiro Sincerão do BBB 26, realizado na noite desta segunda-feira (19), foi uma montagem de pódio. Cada participante deveria escolher seu vice-campeão, terceiro colocado e quem ele não quer que ganhe o BBB.
A dinâmica começou com o Líder da semana, Alberto Cowboy. Enquanto isso, a plateia vota quem foi o pipoqueiro e quem se saiu melhor na interação. O resultado é revelado no final de todas as escolhas.
Quem foi colocado como 'não deve ganhar' tinha direito a 30 segundos para replica.
ESCOLHA DE CADA UM:
Alberto Cowboy
vice-campeão: Edilson
terceiro colocado: Babu
quem deve ganhar o BBB 26: Milena
replica da Milena
Jonas
vice-campeão: Sarah
terceiro colocado: Alberto Cowboy
quem deve ganhar o BBB 26: Marcelo
replica Marcelo
Marcelo
vice-campeão: Maxiane
terceiro colocado: Marciele
quem deve ganhar o BBB 26: Jonas
replica Jonas
Aline Campos
vice-campeão: Sol Vega
terceiro colocado: Jordana
quem deve ganhar o BBB 26: Ana Paula Renault
replica Ana Paula Renault
Ana Paula Renault
vice-campeão: Milena
terceiro colocado: Samira
quem deve ganhar o BBB 26: Aline Campos
replica Aline
Milena
vice-campeão: Ana Paula Renault
terceiro colocado: Breno
quem deve ganhar o BBB 26: Aline Campos
replica Aline
Gabriela
vice-campeão: Chaiany
terceiro colocado: Breno
quem deve ganhar o BBB 26: Leandro
replica Leandro
Chaiany
vice-campeão: Gabriela
terceiro colocado: Edilson
quem deve ganhar o BBB 26: Sarah
replica Sarah
Sol Vega
vice-campeão: Aline Campos
terceiro colocado: Solange
quem deve ganhar o BBB 26: Ana Paula
replica Ana Paula