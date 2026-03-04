CAPTEI: A Irlanda de David Moura do Carmo além dos cartões-postais

Entre campos verde-esmeralda e residências que trocaram brasões por concierge cinco estrelas, David Moura do Carmo explorou o lado mais campestre — e aristocrático — da Irlanda.

Legenda: David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

O ponto de partida foi o lendário Adare Manor, endereço mais exclusivo do país e palco da disputada Ryder Cup.

Com João Otávio Avelar — o aniversariante da temporada — e Johan Olsson, a agenda combinou golf, história e hospitalidade em modo herança.

Legenda: David Moura do Carmo com João Otávio Avelar Foto: David Moura do Carmo

O brinde oficial aconteceu no estrelado Pullman Restaurant, onde o menu, assinado por chef com estrela Michelin, foi servido em uma carruagem original de 1927 do Orient Express. Puro glamour ferroviário.

Legenda: Brinde Foto: David Moura do Carmo

O gran finale teve endereço nobre: o icônico Ashford Castle, imersão definitiva na vida aristocrática irlandesa — cenário que os atentos reconhecem na série House of Guinness.

Legenda: Ashford Castle Foto: David Moura do Carmo

E essas são as notícias de uma versão countryside chic dos nossos colunáveis.

Agora vem ver mais fotos captadas por David Moura do Carmo:

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo

Legenda: A Irlanda de David Moura do Carmo Foto: David Moura do Carmo