Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BBB 26: Breno é escolhido para o Quarto Secreto do Paredão Falso

Resultado foi anunciado no programa ao vivo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:00, em 04 de Março de 2026)
Zoeira
Participantes do BBB 26.
Legenda: Escolhido levará outra pessoa para o Quarto Secreto.
Foto: Globo.

Breno levou a melhor sobre Cowboy e Jordana no Paredão Falso do BBB 26 e foi escolhido para ir ao Quarto Secreto. O resultado foi divulgado na noite desta terça-feira (3).

"A pessoa vai para o Quarto Secreto, vai ficar escondida, vendo as coisas e, depois, volta imune para a casa", informou o apresentador do programa, Tadeu Schmidt.

Breno poderá levar uma pessoa para o Quarto Secreto, lá, os dois poderão acompanhar o que acontece na Casa e organizar planos.

Porcentagem da eliminação:

  • Breno: 54,66%
  • Cowboy: 43,12%
  • Jordana: 2,2%

Veja também

teaser image
Zoeira

Ana Paula acusa Babu de 'jogo sujo' no BBB 26 após discussão pesada

teaser image
Zoeira

Gabriela chama Milena de 'traidora' no BBB 26 e recreadora diz: 'Se finge de besta'

teaser image
Zoeira

Em conversa no BBB 26, Ana Paula Renault se emociona ao relembrar morte da mãe

Formação do Paredão Falso

Jordana foi colocada no Paredão pela líder da semana, Samira. Por ser indicação do líder, ela não participou da Prova Bate e Volta.

Marciele foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Breno também foi lançado no Paredão. Cowboy, Marciele e Breno participaram da Prova Bate e Volta. Marciele venceu e escapou da berlinda.

Assuntos Relacionados
Foto do apresentador Tadeu Schmidt, do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

Semana tem liderança dupla, Prova do Anjo e formação de Paredão.

Redação
Há 15 minutos
Trailer da última temporada de 'The Boys' é divulgado pelo Prime Video
Zoeira

Trailer da última temporada de 'The Boys' é divulgado pelo Prime Video

Nova temporada tem lançamento marcado para dia 8 de abril.

Beatriz Rabelo
05 de Março de 2026
Imagens de filmes que lideraram indicações ao Oscar nos últimos anos, incluindo Pecadores, Oppenheimer e Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.
Zoeira

Veja filmes recordistas em indicações ao Oscar nos últimos cinco anos

Lista inclui produções como "Pecadores", "Ataque dos Cães" e "Oppenheimer".

Beatriz Rabelo
05 de Março de 2026
foto do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt.
Zoeira

Prova do Líder do BBB 26 vai dar liderança em dupla; entenda dinâmica

O apresentador Tadeu Schmidt já antecipou detalhes sobre a disputa.

Redação
05 de Março de 2026
Britney é uma mulher branca e loira de cabelo liso, comprido. Na foto, ela está sorrindo, de vestido trançado no pescoço.
Zoeira

Britney Spears é presa na Califórnia por supostamente dirigir embriagada

A cantora foi liberada na madrugada desta quinta-feira (5) e deve prestar depoimento à Justiça em maio.

Redação
05 de Março de 2026
Imagem de três pessoas, uma idosa com cabelo branco, um homem no centro com cabelo castanho escuro e outro homem com barba grisalha. Todos sorrindo, em fotos diferentes, representando diversidade etária e de estilos.
Zoeira

Relembre membros brasileiros da academia que votam no Oscar 2026

Dentre os nomes, estão Fernanda Montenegro, o cearense Karim Aïnouz, Selton Mello e Wagner Moura.

Paulo Roberto Maciel*
05 de Março de 2026
Breno e Jordana chegaram a socorrer Marciele.
Zoeira

Marciele passa mal durante Festa do Líder no BBB 26 e mobiliza participantes

Equipe médica do programa sinalizou, após atendimento, que a participante ficou bem.

Redação
05 de Março de 2026
Reações de Ana Paula e Jordana ganharam comentários nas redes sociais.
Zoeira

BBB 26: veja melhores momentos do retorno de Breno e Juliano Floss

Volta de brothers do Quarto Secreto ao reality aconteceu durante a Festa do Líder.

Redação
05 de Março de 2026
Juliano e Breno no sofá do Quarto Secreto do BBB 26.
Zoeira

O que Breno e Juliano viram e o que combinaram de fazer após o Quarto Secreto do BBB 26?

Os brothers combinaram de falar que foram para a Casa de Vidro, onde tiveram acesso a informações externas.

Luana Severo
04 de Março de 2026
O ator Adrien Brody em 'O Pianista' interpreta Wladyslaw Szpilman. Na imagem, sentado ao piano, ele veste um terno escuro com uma braçadeira da Estrela de Davi no braço direito enquanto olha seriamente para a câmera. A iluminação suave destaca seu perfil e as partituras sobre o instrumento, criando uma atmosfera melancólica e solene.
Zoeira

Quem foi o vencedor mais jovem do Oscar de Melhor Ator?

Vitorioso mais jovem da categoria levou a estatueta aos 29 anos e 343 dias.

João Gabriel Tréz
04 de Março de 2026
Montagem de fotos da atriz e modelo Annabel Schofield que morreu aos 62 anos.
Zoeira

Atriz e modelo Annabel Schofield morre aos 62 anos

Atriz ficou conhecida por interpretar a personagem Laurel Ellis na série norte-americana "Dallas".

Redação
04 de Março de 2026
Ambiente colorido com paredes em tons de amarelo e azul, decorado com logotipos e textos promocionais. À esquerda, há um grande painel amarelo com um logotipo. À direita, há uma cama azul-marinho com travesseiros amarelos. No centro da cena, duas pessoas se abraçam; uma delas usa luvas amarelas e roupas da mesma cor, enquanto a outra está com as costas expostas e utiliza um equipamento preso à cintura.
Zoeira

Juliano Floss é chamado por produção e vai para Quarto Secreto no BBB 26

Influenciador foi escolhido por Breno para acompanhar a dinâmica após paredão falso.

Redação
04 de Março de 2026
O influenciador Juliano Floss, com cabelos curtos e descoloridos, aparece sentado usando uma camisa polo vermelha e branca e um microfone de lapela preto. O cenário ao fundo é colorido e lúdico, apresentando um cacto verde e estruturas tubulares laranjas.
Zoeira

BBB 26: que horas Juliano Floss vai para o Quarto Secreto?

Brother irá se juntar a Breno, que foi o escolhido do Paredão Falso, nesta quarta-feira (4).

Redação
04 de Março de 2026
Uma pessoa sentada em um sofá de cor escura, em um ambiente interno iluminado. A pessoa possui cabelo volumoso e cacheado. Ao fundo, há uma parede azul e branca com formas geométricas, além de uma cama com cobertas e toalhas claras. A cena parece capturada em um espaço semelhante a uma sala ou quarto de programa de TV.
Zoeira

Breno reage a falas de brothers após entrar em Quarto Secreto do BBB 26; veja destaques

Escolhido no paredão falso, ele deve retornar ao confinamento nesta quarta-feira (4).

Redação
04 de Março de 2026
Atriz regrava cenas icônicas do cinema com linguagem cearense e faz sucesso
Zoeira

Atriz regrava cenas icônicas do cinema com linguagem cearense e faz sucesso

“O Exorcista” foi o primeiro longa a receber as adaptações da artista

Gabriel Bezerra*
04 de Março de 2026
Breno foi enviado ao Quarto Secreto após ser o mais votado pelo público no Paredão Falso.
Zoeira

Quando Breno e Juliano Floss voltam para a casa do BBB 26?

Breno foi enviado ao Quarto Secreto após ser o mais votado pelo público no Paredão Falso.

Redação
04 de Março de 2026
Breno no Quarto Secreto.
Zoeira

BBB 26: Breno escolhe Juliano como companhia no Quarto Secreto

Juliano deve ir para o Quarto Secreto na quarta-feira (3).

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de Breno no quarto secreto do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: entenda como será Quarto Secreto do Paredão Falso

Alberto Cowboy, Breno e Jordana disputaram o Paredão Falso no reality.

Redação
03 de Março de 2026
Participantes do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Breno é escolhido para o Quarto Secreto do Paredão Falso

Resultado foi anunciado no programa ao vivo.

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de capa do filme O Morro dos Ventos Uivantes e da capa do livro lançado pela DarkSide.
Zoeira

Confira 5 diferenças entre filme e livro de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Adaptação cinematográfica de Emerald Fennell concentra críticas entre os fãs do livro.

Beatriz Rabelo
03 de Março de 2026