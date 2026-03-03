Gabriela chama Milena de 'traidora' no BBB 26 e recreadora diz: 'Se finge de besta'
Noite do Sinserão também foi marcada por confronto entre Marciele e Breno.
Após o 6º Sincerão do Big Brother Brasil 26, a noite de segunda-feira (2) foi marcada por discussões na casa. Conflitos entre Milena e Gabriela se intensificaram na área externa, enquanto Ana Paula Renault e Babu Santana também trocaram acusações depois da dinâmica.
A discussão teve origem no Sincerão, quando Gabriela apontou Milena como a “maior traidora da casa”, alegando que a recreadora teria traído Chaiany em razão de decisões envolvendo o Colar do Anjo.
Veja trecho de confusão:
Na varanda, Gabriela afirmou para Milena: “Eu parei de ouvir”. A recreadora respondeu: “Problema é seu. Eu não sou obrigada a te escutar”. A paulista retrucou: “Você não joga com respeito”. Milena rebateu: “Eu jogo do jeito que eu quiser”.
Durante o embate, Milena chamou a sister de “inocente”. A estudante de Psicologia respondeu: “Eu não me finjo, eu não fujo do que eu acho”.
Marciele e Breno também entraram em conflito
Após o Sincerão, Marciele e Breno protagonizaram uma discussão na casa do BBB 26. O desentendimento teve como ponto central a ligação feita pela dançarina ao modelo durante a dinâmica e a condução da aliança formada com Maxiane.
Breno afirmou que, em nenhum momento, abriu mão do grupo. “Você nunca abriu mão, ok. Marcelo, eu já não considerava mais e tinha tudo a ver com você, sabe por que? Quando eu comecei a te contar as coisas e eu dizia assim: ‘Não conta para ele’. E você falou ‘eu contei para o Marcelinho’”, rebateu Marciele.
O brother contestou a acusação e disse que houve apenas uma informação que a sister pediu para não compartilhar com o médico. “Qual foi a única informação? [...] Não teve”, afirmou. Marciele insistiu: “Teve! Eu não ia inventar isso da minha cabeça”.
Durante a conversa, Breno relembrou as possibilidades de voto discutidas pelo quarteto e acusou a aliada de ter mudado de posicionamento. “Vocês tinham largado a mão da Samira, e eu falei que não ia largar. Samira foi mandada para o Paredão. O que a gente combinou?”, questionou.
Marciele reagiu às declarações. “Você deve estar vivendo em outro mundo. Está ficando louco, Breno. Você querer se fazer de vítima para a casa inteira eu até aceito”, disse. Em seguida, afirmou em voz alta que o modelo se coloca como vítima dentro da casa.
Breno negou a acusação e disse que a situação o atinge pessoalmente. “Não precisa disso porque a gente tem uma consideração um pelo outro. E eu nem te liguei, e você é a que mais me machuca”, respondeu.