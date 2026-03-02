Diário do Nordeste
Veja como foi a formação do primeiro Paredão Falso do BBB 26

O mais votado pelo público vai para o Quarto Secreto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:18)
Zoeira
Emparedados do BBB 26.
Legenda: Breno, Cowboy e Jordana estão no Paredão Falso.
Foto: Globo/ Manoella Mello.

Está formado o primeiro Paredão Falso do Big Brother Brasil 26. A berlinda especial foi montada no programa ao vivo, na TV Globo, neste domingo (1º). Breno, Cowboy e Jordana estão emparedados.

Conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, na noite de quinta-feira (19), a formação do Paredão desta semana se deu da seguinte forma:

A formação da berlinda teve início ainda no sábado (28), quando Breno, castigado na dinâmica "Exilado", de sexta-feira (27), colocou Cowboy no Paredão.

Paredão desta semana é falso

O participante mais votado não vai sair da casa, e sim ser levado ao Quarto Secreto onde poderá assistir aos outros brothers remotamente. Além das informações privilegiadas, ele voltará para a Casa imune.

"Na terça-feira, a gente vai fazer uma Eliminação falsa com tudo o que tem direito: discurso, despedida, saída da casa. A pessoa vai para o Quarto Secreto, vai ficar escondida, vendo as coisas e, depois, volta imune para a casa", informou ainda o apresentador do programa.

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Jordana foi colocada no Paredão pela líder da semana, Samira. Por ser indicação do líder, ela não participou da Prova Bate e Volta.

Marciele foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Breno também foi lançado no Paredão. Cowboy, Marciele e Breno participaram da Prova Bate e Volta.

A Casa votou da seguinte forma:

  • Chaiany: Marciele
  • Leandro: Marciele
  • Marciele: Breno
  • Juliano: Marciele
  • Jordana: Breno
  • Babu: Marciele
  • Cowboy: Breno
  • Solange: Marciele
  • Gabriela: Breno
  • Ana Paula: Babu
  • Breno: Marciele
  • Milena: Babu
