Veja como foi a formação do primeiro Paredão Falso do BBB 26
O mais votado pelo público vai para o Quarto Secreto.
Está formado o primeiro Paredão Falso do Big Brother Brasil 26. A berlinda especial foi montada no programa ao vivo, na TV Globo, neste domingo (1º). Breno, Cowboy e Jordana estão emparedados.
Conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, na noite de quinta-feira (19), a formação do Paredão desta semana se deu da seguinte forma:
- Emparedado pela dinâmica "Exilado";
- Indicação da líder Samira;
- Participante mais votado da casa;
- Contragolpeado pelo competidor indicado pela líder.
A formação da berlinda teve início ainda no sábado (28), quando Breno, castigado na dinâmica "Exilado", de sexta-feira (27), colocou Cowboy no Paredão.
Paredão desta semana é falso
O participante mais votado não vai sair da casa, e sim ser levado ao Quarto Secreto onde poderá assistir aos outros brothers remotamente. Além das informações privilegiadas, ele voltará para a Casa imune.
"Na terça-feira, a gente vai fazer uma Eliminação falsa com tudo o que tem direito: discurso, despedida, saída da casa. A pessoa vai para o Quarto Secreto, vai ficar escondida, vendo as coisas e, depois, volta imune para a casa", informou ainda o apresentador do programa.
COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO
Jordana foi colocada no Paredão pela líder da semana, Samira. Por ser indicação do líder, ela não participou da Prova Bate e Volta.
Marciele foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Breno também foi lançado no Paredão. Cowboy, Marciele e Breno participaram da Prova Bate e Volta.
A Casa votou da seguinte forma:
- Chaiany: Marciele
- Leandro: Marciele
- Marciele: Breno
- Juliano: Marciele
- Jordana: Breno
- Babu: Marciele
- Cowboy: Breno
- Solange: Marciele
- Gabriela: Breno
- Ana Paula: Babu
- Breno: Marciele
- Milena: Babu