BBB 26: Brothers se desentendem por economia de estalecas nas compras da Xepa

A briga ocorreu durante e após a "vaquinha" para as compras.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Participantes do BBB na Xepa.
Legenda: A briga rendeu nesta manhã no BBB 26.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Os novos integrantes da Xepa já estão dando o que falar na casa do Big Brother Brasil 26. Na manhã desta sexta-feira (27), durante a vaquinha para as compras, Babu Santana e Solange Couto se desentenderam com Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy por acreditarem que os brothers estão economizando estalecas para comprar poderes no game.

"Justiça por justiça, cada um contribui. Só não vou dar minhas 500 [estalecas] porque eu tinha 200. Se eu der minhas 500, vou continuar me f*dendo. Então, dou 400 e contribuo com a cozinha, faço minhas paradas, faço as comidas aqui. Mas eu também queria saber, porque quero ser justo em todos os sentidos. Se disser: 'Babu, quero guardar meu dinheiro', beleza, meu filho, guarda seu dinheiro e vem para a beira do fogão fazer sua rabada", disparou o ator.

"É importante conversar e chegar num acordo", respondeu Jonas. "O acordo é esse", definiu Babu.

Depois, em conversa com Jonas no quarto, Cowboy reclamou que Leandro Boneco quis utilizar a mesma estratégia de Babu e Solange para economizar estalecas. "Se o Babu falou que vai dar menos 100 porque se esforça ali, a Solange também... o Boneco faz o quê? Ele vai dar menos 100, então, só para economizar?", alfinetou o veterano.

Irritado, Jonas respondeu que não gosta de ser cobrado. "Gosto de manter o negócio limpo também. No VIP, vivia fazendo coisinha. [...] Tem gente que não faz nada, que não bota a mão em uma bucha", criticou.

Boneco também entrou na briga

Leandro Boneco foi outro integrante da Xepa que se incomodou com a chegada do grupo de Jonas do VIP. Segundo ele, o influenciador não deu estalecas suficientes para comprar uma quantidade considerável de comida.

"Boneco, na boa, se eu tenho mais [estalecas], é porque tenho méritos de ter mais. Ganhei Prova do Anjo, Prova do Líder...", começou Jonas. "E aí você usa do egoísmo para poder se manter com mais, cara?", questionou Boneco. "Ué, você queria que eu desse o dobro que você?", devolveu o veterano.

