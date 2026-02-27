Raul Gil Jr pede orações após acidente de Marquito
Humorista sofreu um mal súbito e perdeu o controle da motocicleta que pilotava.
O jornalista Raul Gil Junior, mais conhecido como Raulzinho, se manifestou após o acidente do primo, Marquito. O humorista sofreu um acidente de moto após sofrer um mal súbito, na última quarta-feira (25).
Em entrevista à CNN Brasil, Raulzinho pediu orações pela recuperação de Marquito e informou ainda não ter atualizações sobre o quadro de saúde dele.
"Pedimos que continuem em oração e enviando pensamentos positivos. Neste momento, o mais importante é mantermos a calma, a união da família e a fé", pediu o jornalista.
O que aconteceu?
Integrante do "Programa do Ratinho", do SBT, Marquito, de 65 anos, teve um mal súbito enquanto pilotava a própria motocicleta, perdeu o controle do veículo e caiu na via desacordado.
O acidente foi registrado na Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo, perto da residência em que o humorista vive.
Marquito foi socorrido e encaminhado ao hospital Nipo-Brasileiro com ferimentos no rosto e uma fratura na costela.
Segundo a assessoria do SBT, ele foi colocado em coma induzido para a realização de exames complementares, o que seria um "procedimento padrão para garantir avaliação clínica completa".
Outra motocicleta foi atingida após a queda do humorista. O veículo era conduzido por um enfermeiro, que prestou os primeiros socorros e realizou manobras de reanimação ainda no local do acidente.