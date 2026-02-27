Raul Gil Jr pede orações após acidente de Marquito

O jornalista Raul Gil Junior, mais conhecido como Raulzinho, se manifestou após o acidente do primo, Marquito. O humorista sofreu um acidente de moto após sofrer um mal súbito, na última quarta-feira (25).

Em entrevista à CNN Brasil, Raulzinho pediu orações pela recuperação de Marquito e informou ainda não ter atualizações sobre o quadro de saúde dele.

"Pedimos que continuem em oração e enviando pensamentos positivos. Neste momento, o mais importante é mantermos a calma, a união da família e a fé", pediu o jornalista.

Veja também Zoeira Dividido pela líder Samira, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26 Zoeira Ana Paula no Paredão falso? Relembre eliminações de 'mentira' do BBB

O que aconteceu?

Integrante do "Programa do Ratinho", do SBT, Marquito, de 65 anos, teve um mal súbito enquanto pilotava a própria motocicleta, perdeu o controle do veículo e caiu na via desacordado.

O acidente foi registrado na Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo, perto da residência em que o humorista vive.

Marquito foi socorrido e encaminhado ao hospital Nipo-Brasileiro com ferimentos no rosto e uma fratura na costela.

Segundo a assessoria do SBT, ele foi colocado em coma induzido para a realização de exames complementares, o que seria um "procedimento padrão para garantir avaliação clínica completa".

Outra motocicleta foi atingida após a queda do humorista. O veículo era conduzido por um enfermeiro, que prestou os primeiros socorros e realizou manobras de reanimação ainda no local do acidente.