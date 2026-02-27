Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Raul Gil Jr pede orações após acidente de Marquito

Humorista sofreu um mal súbito e perdeu o controle da motocicleta que pilotava.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:05)
Zoeira
Marquito.
Legenda: Marquito foi socorrido e encaminhado ao hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo.
Foto: Divulgação/SBT.

O jornalista Raul Gil Junior, mais conhecido como Raulzinho, se manifestou após o acidente do primo, Marquito. O humorista sofreu um acidente de moto após sofrer um mal súbito, na última quarta-feira (25). 

Em entrevista à CNN Brasil, Raulzinho pediu orações pela recuperação de Marquito e informou ainda não ter atualizações sobre o quadro de saúde dele

"Pedimos que continuem em oração e enviando pensamentos positivos. Neste momento, o mais importante é mantermos a calma, a união da família e a fé", pediu o jornalista. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Dividido pela líder Samira, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

teaser image
Zoeira

Ana Paula no Paredão falso? Relembre eliminações de 'mentira' do BBB

O que aconteceu?

Integrante do "Programa do Ratinho", do SBT, Marquito, de 65 anos, teve um mal súbito enquanto pilotava a própria motocicleta, perdeu o controle do veículo e caiu na via desacordado. 

O acidente foi registrado na Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo, perto da residência em que o humorista vive.

Marquito foi socorrido e encaminhado ao hospital Nipo-Brasileiro com ferimentos no rosto e uma fratura na costela

Segundo a assessoria do SBT, ele foi colocado em coma induzido para a realização de exames complementares, o que seria um "procedimento padrão para garantir avaliação clínica completa".

Outra motocicleta foi atingida após a queda do humorista. O veículo era conduzido por um enfermeiro, que prestou os primeiros socorros e realizou manobras de reanimação ainda no local do acidente. 

Assuntos Relacionados
Marquito.
Zoeira

Raul Gil Jr pede orações após acidente de Marquito

Humorista sofreu um mal súbito e perdeu o controle da motocicleta que pilotava.

Redação
Há 1 hora
Dividido pela líder Samira, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26.
Zoeira

Dividido pela líder Samira, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Samira venceu a sétima Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Samira vence prova e é sétima líder do BBB 26.
Zoeira

Samira vence prova e é sétima líder do BBB 26

Participante venceu a última etapa da prova.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Acompanhe a sétima Prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

Acompanhe a sétima Prova do Líder do BBB 26

Prova do Líder desta quinta é de estratégia e sorte.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Joe, Nick e Kevin Jonas trarão ao Brasil a turnê
Zoeira

Jonas Brothers anunciam show único em São Paulo

Trio se apresenta no Allianz Parque, em maio, com turnê que celebra 20 anos de carreira.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Foto de Ana Paula.
Zoeira

Ana Paula no Paredão falso? Relembre eliminações de 'mentira' do BBB

Decisão deve ser anunciada na próxima terça-feira (1º).

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa vestindo uniforme formal composto por camisa clara, gravata borboleta escura e um paletó escuro. A pessoa usa um crachá pendurado no pescoço. O fundo mostra um ambiente interno iluminado, com elementos decorativos em tons de vermelho e luzes desfocadas ao redor.Adapte o alt text para uma imagem em preto e branco.
Zoeira

Marquito sofre acidente após mal súbito e é internado em coma induzido

Acidente ocorreu na quarta-feira (25), em uma via na Zona Norte de São Paulo.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Participantes do BBB 26 enfileirados.
Zoeira

BBB 26: veja como foi a 1ª etapa da Prova do Líder desta quinta (26/02)

A competição consiste em duelos e tem caráter classificatório.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa vestindo um smoking clássico e luvas brancas segura cuidadosamente uma estatueta dourada do Oscar em primeiro plano. Ao fundo, outras estatuetas idênticas estão organizadas sobre uma superfície escura, criando uma composição elegante que destaca o brilho do prêmio contra o cenário sóbrio.
Zoeira

Votação do Oscar 2026 começa nesta quinta-feira (26); conheça regras

Até o próximo dia 5 de março, votantes irão escolher os vencedores da premiação cinematográfica.

João Gabriel Tréz
26 de Fevereiro de 2026
Tadeu Schmidt é um homem branco alto de cabelo preto e que, na foto, usa camisa vermelha.
Zoeira

BBB 26 terá paredão falso e dinâmica para 'exilar' participante; entenda

A dinâmica foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Solange Couto disparou fala contra Ana Paula durante conversa com aliados.
Zoeira

Solange diz que Deus não deu filhos a Ana Paula pois ela 'não gosta de gente'

Fala foi dada em conversa com Babu, Chaiany Andrade e Boneco.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Pessoa em pé, vestindo uma camisa de manga longa escura, posicionada diante de um fundo colorido em tons de amarelo e laranja com elementos gráficos curvos.
Zoeira

Que horas começa a Prova do Líder do BBB 26 nesta quinta-feira (26)? Veja detalhes

Sétima Prova do Líder do reality show será realizada em duas etapas.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Harry Styles caracterizado como um monarca elfo, usando coroa e vestes elaboradas, sentado em um ambiente de fantasia com luz de velas.
Zoeira

Harry Styles diz usar app de namoro para aprender idiomas

Artista explicou que a imersão é essencial para evoluir no domínio de outros idiomas.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Juliano Floss, participante do BBB com cabelo platinado e tatuagens de dragão rosa, deitado em um sofá estofado, olhando para o lado.
Zoeira

No BBB 26, Juliano desabafa com Samira sobre preconceito por dançar

Brother revelou traumas da infância e diz que incentivo de Marciele “abriu uma ferida”.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Homem pensativo com fundo rosa e decorativo de pombas sociais, uso de camisa vermelha, expressão facial de reflexão, ambiente de conversa ou entrevista.
Zoeira

Babu arquiteta plano para expulsar Ana Paula e Milena do BBB 26: 'Já deu, né?'

Acordo foi feito com Jonas, Alberto Cowboy, Jordana e Marciele.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Tadeu Schmidt.
Zoeira

Como será a Prova do Líder do BBB 26 nesta quinta-feira (26/02)? Entenda

Fase classificatória para a disputa será realizada na tarde desta quinta-feira (26).

Redação
26 de Fevereiro de 2026
montagem de fotos de Solange Couto e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Uso do termo 'serviçal' no BBB 26 expõe o racismo estrutural? Veja o que diz especialista

Palavra foi usada por Solange Couto para se referir a Milena.

Raísa Azevedo
25 de Fevereiro de 2026
Eric Dane era um homem branco de cabelo e barba grisalhos. Na foto, ele usa blusa branca, cardigan da mesma cor e óculos de armação preta.
Zoeira

Ex-figurante de 'Grey's Anatomy' acusa Eric Dane de bullying e misoginia

Laura Ann Tull chamou o ator de "valentão" e "idiota". Ele morreu há uma semana, vítima de esclerose lateral múltipla (ELA).

Redação
25 de Fevereiro de 2026
As participantes Solange Couto e Samira aparecem em uma montagem de duas cenas distintas no cenário do reality show BBB 26. À esquerda, Solange repousa com expressão pensativa apoiando o rosto na mão, enquanto à direita, Samira demonstra uma feição de choro e angústia diante de um painel azul.
Zoeira

BBB 26: Solange Couto é criticada na web por ofensa às origens de Samira

As equipes da atriz e da atendente de bar se manifestaram sobre o assunto.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Duas fotos lado a lado mostram uma pessoa deitada em uma cama, parcialmente coberta por um edredom claro com detalhes bordados em dourado, incluindo pequenas estrelas e linhas curvas. A pessoa está usando uma camiseta com estampas coloridas. As duas imagens são muito semelhantes entre si, com pequenas variações na posição do edredom.
Zoeira

Ivete Sangalo desmaia por fraqueza após intoxicação alimentar e é internada em Salvador

Artista tranquilizou os fãs e mostrou corte no rosto causado pela queda em casa.

Redação
25 de Fevereiro de 2026