Dividido pela líder Samira, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26
Samira venceu a sétima Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.
(Atualizado às 23:57)
Samira venceu a 7ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 26, durante a noite desta quinta-feira (26). Com a vitória confirmada, Samira escolheu os participantes para o VIP do reality show.
A última etapa da prova foi disputada por Solange Couto, Samira, Milena, Breno, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco.
Confira as escolhas da líder para VIP e Xepa do BBB 26
VIP
- Samira
- Ana Paula
- Breno
- Juliano Floss
- Milena
XEPA
- Marciele
- Jordana
- Solange Couto
- Chaiany
- Babu
- Leandro
- Jordana
- Gabriela
- Alberto Cowboy
CONFIRA MOMENTO DA DIVISÃO
