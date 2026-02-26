Harry Styles diz usar app de namoro para aprender idiomas

O cantor Harry Styles contou que utiliza um aplicativo de relacionamento como aliado nos estudos de línguas estrangeiras. Segundo o britânico, a prática faz parte de uma rotina de aprendizado.

Durante participação no podcast Royal Court, apresentado por Brittany Broski e divulgado nessa quarta-feira (25), o artista de 32 anos explicou que a imersão é essencial para evoluir no domínio de outros idiomas. "Estar imerso nisso é a melhor maneira de aprender", afirmou.

O intérprete de sucessos como “Watermelon Sugar” e “As It Was” revelou que, além de conversar com amigos, recorre ao Raya para praticar. Após risos no estúdio, completou: "Só para gramática e essas coisas. O bom mesmo é ver o idioma o tempo todo".

Veja também Zoeira No BBB 26, Juliano desabafa com Samira sobre preconceito por dançar É Hit Ivete Sangalo recebe alta médica após ser hospitalizada: 'Estou ótima' Zoeira Babu arquiteta plano para expulsar Ana Paula e Milena do BBB 26: 'Já deu, né?'

O Raya é uma plataforma de relacionamento conhecida por reunir celebridades e perfis selecionados.

A entrevista foi divulgada às vésperas do lançamento do quarto álbum de estúdio do cantor, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", previsto para 6 de março.