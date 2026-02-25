Milena provoca Jonas após volta do paredão no BBB 26: 'Vai continuar tendo que aguentar'

O clima entre Milena e Jonas Sulzbach segue de mal a pior na casa do Big Brother Brasil 26. Indicada pelo Líder, a recreadora infantil voltou do Paredão dessa terça-feira (24) dedicada a atazanar a vida do influencer no reality. Tanto que os dois trocaram farpas na manhã desta quarta (25), enquanto quase todo o elenco curtia o dia ensolarado na piscina.

"Voltei, Jonas. A insuportável, a de convivência insuportável. Vai para a psicóloga, sai da piscina, idiota. Babaca. Eu voltei, tá? Vai continuar tendo que aguentar a minha presença insuportável", disparou Milena. "Fala mais. 'Idiota', 'babaca'...", incitou o brother.

Depois, a dupla começou a se ofender citando animais. "A volta da mosca-varejeira", começou Jonas. "Três indicações e dois [participantes] voltaram [do Paredão]. Só um saiu? Meu Deus", provocou a pipoca. "Já tomei o soro antiofídico", rebateu o veterano enquanto nadava. "Sou varejeira ou sou cobra?", questionou Milena, sentada na varanda com Samira.

Jonas, então, perguntou à oponente "qual carapuça serviu mais", ao que ela respondeu: "Acho que prefiro cobra. Pelo menos tem veneno, né?".

Contudo, embora o principal embate tenha sido entre os dois, sobrou "xingamento ambiental" até para Ana Paula Renault. Também na piscina, Marciele disparou para a adversária: "Se eu sou planta amazônica, você é mosquito da dengue".

Volta do Paredão

Milena foi indicada ao Paredão desta semana por Jonas, que é Líder. A sister foi a segunda mais votada para deixar o programa, com 36,11%, mas quem saiu foi Maxiele, que teve 63,21% na média de votos.