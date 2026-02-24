Diário do Nordeste
O que é Mesa Real? Entenda leitura de tarô usada em consulta com Ana Paula do BBB 26

Phelippe Colle, cigano e cartomancista da jornalista, contou sobre análise das cartas dela antes do programa.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 18:29)
Zoeira
Duas pessoas sentadas lado a lado em uma mesa de bar, inclinadas para frente enquanto observam algo que seguram juntas nas mãos; sobre a mesa há copos, uma lata de refrigerante, um copo com bebida verde e outros objetos. A parede ao fundo tem um grafite em preto e branco e um extintor de incêndio está posicionado ao lado da mesa. Ao lado, em outra imagem, várias cartas de tarô coloridas estão espalhadas sobre uma mesa de madeira, incluindo cartas como The Chariot e outras figuras tradicionais do baralho.
Legenda: Phelippe Colle é o responsável pela leitura do tarô de Ana Paula Renault, de quem virou amigo ao longo nos últimos anos.
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal e Ashley Lanese/Shutterstock.

Muitos buscam as cartas de tarô como uma bússola, um caminho para buscar consciência para questões diárias. Ana Paula Renault, confinada no BBB 26, faz isso há tempos e mantém uma relação próxima com Phelippe Colle, cigano e cartomancista com quem se consulta frequentemente. 

Ele, inclusive, oferece diferentes serviços para leitura de tarô, que vão desde análises mais básicas até outras que podem funcionar como um verdadeiro mergulho na vida do cliente. 

No atendimento com Ana Paula, explicou Phelippe ao Diário do Nordeste, o método escolhido é o mais completo: a Mesa Real. Segundo o cartomancista, ele é uma espécie de "livro do destino", com 36 cartas do baralho de tarô, capaz de mostrar diferentes aspectos da vida de quem o consulta

"Eu abro todo e ali vai ter tudo que você quiser saber sobre a sua vida, tudo aquilo que diz respeito a você, que se conecta a você", comenta. O tarô utilizado por Phelippe é o europeu, que possui raízes no século XV, na Itália, e possui um total de 78 cartas. 

Em dezembro de 2025, semanas antes de entrar como veterana no BBB 26, Ana Paula se consultou com o cigano, que, inclusive, se tornou amigo pessoal dela com o passar dos anos. "Desde lá, eu falei: 'mesmo que você não ganhe, você vai sair de lá muito perto'", previu ele.

O que é a Mesa Real?

Mas, afinal de contas, como funciona o método de leitura utilizado por Phelippe para consultar Ana Paula Renault? "Esse é o meu método mais completo. Então, ele é como se fosse o livro da vida da pessoa. É por isso que se chama assim, a gente fala que ele é o livro do destino. Porque quando eu abro, que é a mesa real, ela tem as 36 cartas do baralho abertas", conta.

Detalhes como amor, dinheiro, trabalho, saúde ou espiritualidade podem ser consultados por meio dessa mesa. "Quero saber se eu tenho predisposição a ter filho nesses próximos 6 a 12 meses, que é o máximo que eu abro de previsão. Quero ver se eu vou conseguir comprar uma casa, um carro nesse período, se eu vou me casar, se eu não vou. Então, quando você abre a mesa real, ela te dá todo esse aspecto".

Phelippe comenta que, no caso do atendimento com ele, o serviço pode durar 30 minutos ou até uma hora, dependendo da escolha do cliente. O valor também muda e é de R$ 150 para as consultas mais curtas, com respostas pelo WhatsApp, ou de R$ 300, para as mais longas e por videochamada.

"Na consulta de 30 minutos são perguntas mais objetivas, a pessoa já tem que vir com perguntas prontas e me mandar. Minha resposta ocorre em uma média de 6 a 8 horas, e eu considero a mesa real como a mais completa de leitura", reforça Phelippe. 

Mylena Gadelha
Há 31 minutos
