Ana Paula pode ser expulsa do BBB 26? Entenda polêmica após briga com Cowboy 

Amasso em chapéu, discussão acalorada e suposto contato físico movimentam pedidos de punição nas redes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
O momento em que Ana Paula amassa o chapéu de Cowboy repercutiu negativamente nas redes sociais.
Legenda: O momento em que Ana Paula amassa o chapéu de Cowboy repercutiu negativamente nas redes sociais.
Foto: Reprodução/X.

O nome de Ana Paula dominou as redes sociais nesta segunda-feira (23). A expressão “Ana Paula expulsa” figurou entre os assuntos mais comentados do BBB 26 após a participante se envolver em uma discussão intensa com Alberto Cowboy.

A confusão começou durante a formação do paredão de domingo (22), quando a jornalista se irritou ao ouvir o rival mencionar seu pai, Gerardo Renault. Visivelmente abalada, ela reagiu pegando e amassando o chapéu característico do empresário, gesto que dividiu opiniões do público.

Entre os fãs da sister, há preocupação com uma possível punição. Já os críticos enxergam no episódio a chance de tirar do jogo uma das favoritas ao prêmio de R$ 5,5 milhões.

Até o momento, a produção do reality da Globo não anunciou qualquer medida disciplinar contra Ana Paula. A expectativa é que, caso haja posicionamento, ele aconteça durante o programa ao vivo desta segunda (23). Também é especulado que a situação possa resultar apenas em advertência, semelhante ao que ocorreu no BBB 24, quando Leidy Elen recebeu bronca após jogar roupas de Davi Brito na piscina.

Histórico de reações

Historicamente, o programa não costuma expulsar participantes por danos a objetos pessoais, embora reprove esse tipo de atitude. No BBB 2, por exemplo, Tina acusou colegas de esconderem seu boné, e Fernando Fernandes chegou a jogar a mala dela na piscina, sem que houvesse expulsão.

Nas redes sociais, o debate segue acalorado. “Várias pessoas já foram expulsas por muito menos. Mas quando é ela, a régua muda? Regra é regra ou depende do participante?", questionou um internauta. “Os desocupados subindo a tag ‘Ana Paula expulsa’ porque não tiram na votação", rebateu outro.

Além do episódio com o chapéu, outro momento também passou a circular online. Na manhã desta segunda-feira (23), durante nova discussão com Cowboy, Ana Paula teria segurado o braço de Milena quando a aliada tentou contê-la. O episódio gerou comparações com expulsões anteriores. “A Sol foi expulsa por muito menos”, escreveu uma usuária. “Não acertou o Cowboy, mas colocou a integridade física da Milena em risco! Sol só segurou o braço e foi expulsa”, afirmou outro perfil.

