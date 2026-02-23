Ana Paula pode ser expulsa do BBB 26? Entenda polêmica após briga com Cowboy 

O nome de Ana Paula dominou as redes sociais nesta segunda-feira (23). A expressão “Ana Paula expulsa” figurou entre os assuntos mais comentados do BBB 26 após a participante se envolver em uma discussão intensa com Alberto Cowboy.

A confusão começou durante a formação do paredão de domingo (22), quando a jornalista se irritou ao ouvir o rival mencionar seu pai, Gerardo Renault. Visivelmente abalada, ela reagiu pegando e amassando o chapéu característico do empresário, gesto que dividiu opiniões do público.

Entre os fãs da sister, há preocupação com uma possível punição. Já os críticos enxergam no episódio a chance de tirar do jogo uma das favoritas ao prêmio de R$ 5,5 milhões.

Até o momento, a produção do reality da Globo não anunciou qualquer medida disciplinar contra Ana Paula. A expectativa é que, caso haja posicionamento, ele aconteça durante o programa ao vivo desta segunda (23). Também é especulado que a situação possa resultar apenas em advertência, semelhante ao que ocorreu no BBB 24, quando Leidy Elen recebeu bronca após jogar roupas de Davi Brito na piscina.

Veja também Zoeira BBB 26: Pai de Ana Paula grava vídeo em apoio à filha: 'Estou torcendo por você' Zoeira Conheça Phelippe Colle, cartomante de Ana Paula que vive há mais de 13 anos em Fortaleza

Histórico de reações

Historicamente, o programa não costuma expulsar participantes por danos a objetos pessoais, embora reprove esse tipo de atitude. No BBB 2, por exemplo, Tina acusou colegas de esconderem seu boné, e Fernando Fernandes chegou a jogar a mala dela na piscina, sem que houvesse expulsão.

Nas redes sociais, o debate segue acalorado. “Várias pessoas já foram expulsas por muito menos. Mas quando é ela, a régua muda? Regra é regra ou depende do participante?", questionou um internauta. “Os desocupados subindo a tag ‘Ana Paula expulsa’ porque não tiram na votação", rebateu outro.

Além do episódio com o chapéu, outro momento também passou a circular online. Na manhã desta segunda-feira (23), durante nova discussão com Cowboy, Ana Paula teria segurado o braço de Milena quando a aliada tentou contê-la. O episódio gerou comparações com expulsões anteriores. “A Sol foi expulsa por muito menos”, escreveu uma usuária. “Não acertou o Cowboy, mas colocou a integridade física da Milena em risco! Sol só segurou o braço e foi expulsa”, afirmou outro perfil.