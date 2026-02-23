CAPTEI: Bastidores de ouro no Festival Jazz&Blues em Guaramiranga

No camarote certo e na hora exata, o Festival Jazz&Blues, com patrocínio do Grupo Edson Queiroz, virou passarela de prestígio.

A secretária de Cultura Luisa Cela surgiu atenta, ao lado da ex-governadora Izolda Cela, ambas aplaudindo a homenagem e o show de Beto Guedes — emoção em tom maior e família por perto.

Também deram show os músicos Cleivan Paiva e Moacir Bedê, celebrados ao lado da diretora Maria Amélia Mamede.

A prefeita de Guaramiranga Ynara Mota, ao lado do esposo e prefeito de Baturité, Herberlh Mota, circulou com muita elegância e beleza, trazendo sua desenvoltura: política e cultural, que quando afinadas, fazendo sempre o melhor solo.

Legenda: A prefeita de Guaramiranga Ynara Mota, ao lado do esposo e prefeito de Baturité, Herberlh Mota no Festival Jazz & Blues Foto: Divulgação

Alto nível e aplausos sem economia.

Vem ver!

