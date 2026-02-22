Diário do Nordeste
Cowboy defende romper aliança com Gabriela no BBB 26

Gabriela tem se queixado de não ser prioridade dos aliados.

Redação
Foto de Alberto Cowboy e Gabriela, participantes do BBB 26.
Legenda: Cowboy e Gabriela começaram a se desentender após dinâmica na Prova do Anjo.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A aliança entre Alberto Cowboy e Gabriela no BBB 26 parece ter chegado ao fim neste domingo (22). 

Em conversa com Jornada, Marciele e Maxiane, o veterano concordou que será melhor para o grupo romper a aliança com Gabriela.

“Acho que a gente tem que ser sincero para ela e falar: 'A partir de agora, então, você é opção de voto nossa'", disse Cowboy.

O desentendimento entre os dois começou após Cowboy eliminar Gabriela da Prova do Anjo, neste sábado (21). 

Entre Jordana e Gabriela, ele preferiu eliminar Gabi, alegando que a sister poderia imunizar Chay, que é do grupo rival.

Gabriela vem se queixando de não ser prioridade do seu grupo, já que também não foi escolhida pelos aliados como dupla na prova do líder.

As discussões continuaram ao longo deste domingo e a estudante chegou a ter embates com Jordana. 

Gabriela decidiu contar à Chaiany sobre a discussão com seu grupo, sem saber que Jornada estava ouvindo a conversa. As duas acabaram brigando, sob acusações de quebra de confiança. 

“Não vou falar mais de jogo na frente dela”, disse Jordana a Cowboy, Maxiane e Marciele após a discussão.

“Eu não estou mais me sentindo confortável, acho melhor ela jogar de lá. Hoje eu falei para ela”, concordou Marciele.

