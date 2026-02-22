Ator Herson Capri sofre infarto e cancela espetáculos em SP

O ator Herson Capri, de 74 anos, sofreu um infarto e cancelou apresentações de teatro que faria na próxima semana. A informação foi divulgada neste domingo (22).

Herson já se encontra recuperado e passa bem, segundo comunicado divulgado no Instagram oficial da peça 'A Sabedoria dos Pais', que conta com o artista no elenco.

Não foi informado quando e onde Herson sofreu o infarto, nem se ele segue internado.

Seguindo recomendação médica, foram canceladas as apresentações dos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1° de março marcadas em São Paulo.

“Por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nestas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança”, diz a nota.

A estreia do espetáculo em São Paulo, após temporada no Rio de Janeiro, foi remarcada para 5 de março. Os ingressos devem ser remarcados pela equipe.

Veja também Zoeira Dedé Santana é internado em Goiânia Zoeira Dedé Santana atualiza estado de saúde após passar mal em Goiânia Zoeira João Campos e Tabata Amaral se casam de forma intimista em praia de Pernambuco

Com texto e direção de Miguel Falabella, 'A Sabedoria dos Pais' também é estrelada por Natália do Vale.

Com mais de 50 anos de carreira, Herson Capri tem inúmeros trabalhos reconhecidos na televisão e no teatro.