João Campos e Tabata Amaral se casam de forma intimista em praia de Pernambuco

Cerimônia intimista na Praia de Carneiros, litoral de Pernambuco, marcou o casamento de João Campos e Tabata Amaral neste sábado (21). O prefeito do Recife e a deputada federal trocaram alianças em meio a uma lista de convidados atuante na política brasileira.

Entre os presentes, estavam o vice-presidente em exercício, Geraldo Alckmin; o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes; e os também ministros José Múcio Monteiro e Wolney Queiroz.

Embora o entorno da cerimônia tenha permanecido aberto ao público, conforme informações da Veja, houve reforço na segurança, com atuação da Polícia Rodoviária Federal.

O local escolhido para o matrimônio foi a Capela de São Benedito, com valor afetivo para a família do noivo, além de ser um lugar muito procurado para realização de casamentos à beira-mar. Os irmãos de João Campos, Eduarda e Pedro, também se casaram no mesmo local.

João e Tabata conheceram-se em atividades parlamentares na Câmara dos Deputados, em Brasília, e estão juntos desde 2019. Em novembro do ano passado, anunciaram o noivado.

Vestido da noiva

A estilista Julia Pak foi a escolhida por Tabata para composição do vestido de noiva. A profissional já tinha assinado outra peça para a deputada, na ocasião do noivado de Tabata.

João Campos entrou na igreja acompanhado da mãe, Renata Campos, e Tabata foi levada ao altar pelo irmão mais novo, Allan Thales. A recepção do casamento aconteceu na Pousada Igrejinha de Carneiros.

Nas redes sociais, o casal escreveu: "Com a bênção de Deus e abraçados pelo amor de nossas famílias e amigos, damos hoje o primeiro passo na construção da nossa família. Viva o amor!".

Lula e Janja foram convidados para o casamento, mas não compareceram. O presidente está em viagem à Índia.

