Filmes cearenses vencem prêmios no Festival de Cinema de Berlim

Dois filmes rodados no Ceará foram premiados na Berlinale.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto do set do longa cearense Feito Pipa.
Legenda: Longa-metragem "Feito Pipa" foi gravado em Quixadá no final de 2024 e tem Lázaro Ramos e Yuri Gomes no elenco.
Foto: Jamille Queiroz / Divulgação.

O Ceará conquistou destaque internacional neste sábado (21) ao ter dois filmes premiados no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

“Feito Pipa”, de Allan Deberton, recebeu o Urso de Cristal de Melhor Filme e o Grande Prêmio do Júri Internacional, enquanto “Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha”, de Janaína Marques, se destacou na seção Forum, e recebeu o prêmio do júri dos leitores do jornal Tagesspiegel.

O longa “Feito Pipa” foi filmado em Quixadá, no Ceará, e é protagonizado pelo ator mirim Yuri Gomes. A produção conta ainda com Lázaro Ramos e Teca Pereira no elenco.

A trama acompanha Gugu, um menino de 12 anos que sonha em ser jogador de futebol. Criado pela avó de maneira livre, ele precisa se reaproximar do pai após mudanças em sua vida.

A produção é assinada pela Deberton Filmes e Biônica Filmes, em coprodução com a Warner Bros. O filme conta ainda com patrocínios privados, apoio da Política Nacional Aldir Blanc, do Governo do Estado do Ceará, BRDE, FSA, ANCINE e Ministério da Cultura, além de parcerias com a Mistika, Nubank e Projeto Paradiso.

O prêmio recebido por “Feito Pipa” foi concedido na mostra Generation Kplus, dedicada principalmente a filmes sobre e para o público jovem, e destacou a produção como uma das mais relevantes da edição deste ano do festival.

“Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha” mostra Rosa, interpretada por Verônica Cavalcanti, em uma jornada pessoal que mistura memória, realidade e imaginação, ao revisitar sua trajetória e reencontrar a mãe, vivida por Luciana Souza.

As atrizes Verônica Cavalcanti e Luciana Souza sorriem enquanto uma penteia o cabelo da outra em frente a um espelho de moldura escura. A cena possui uma iluminação suave e tons quentes, destacando a cumplicidade entre as personagens em um ambiente acolhedor e íntimo.
Legenda: Longa cearense "Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha" é segundo filme do Estado selecionado para o Festival de Berlim.
Foto: Delírio Filmes e Moçambique Audiovisual / Divulgação.

O longa de estreia de Janaína Marques ganhou o Tagesspiegel Readers Jury Award, da seção Fórum. O prêmio é concedido pelo jornal alemão Tagesspiegel, cujo júri é formado por leitores selecionados que atuam como uma comissão independente durante a Berlinale. O filme teve estreia mundial no festival em 15 de fevereiro.

A produção cearense contou com recursos de R$ 1,4 milhão via Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Secretaria da Cultura do Ceará, e mais R$ 600 mil do BNDES, consolidando o destaque da obra brasileira na 76ª edição do festival.

