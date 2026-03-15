Oscar 2026: brasileiro Adolpho Veloso perde na categoria de 'Melhor Fotografia'
Adolpho Veloso representava o Brasil como diretor de fotografia de "Sonhos de Trem".
O filme "Sonhos de Trem", com direção fotográfica do brasileiro Adolpho Veloso, perdeu na categoria de "Melhor Fotografia" do Oscar 2026. Quem levou a estatueta para casa, na noite deste domingo (15), foi Autumn Durald Arkapaw por "Pecadores".
A produção concorria ao lado de filmes como "Uma Batalha Após a Outra", "Marty Supreme" e "Frankenstein".
O Diário do Nordeste está fazendo uma cobertura especial do Oscar. Para acompanhar, os resultados da cerimônia, confira aqui.
O brasileiro já trabalhou na equipe de clipes de artistas como Pabllo Vittar e BK'.
"Sonhos de Trem" aborda a história de um lenhador dos Estados Unidos que trabalha para construir sua casa e garantir um lar seguro para sua esposa e sua filha.
Com direção de Clint Bentley, o filme trata sobre as mudanças da sociedade e o envelhecimento do protagonista. É um testemunho sobre a própria vida.
Veja também
Categoria 'Melhor Fotografia' do Oscar 2026
Disputavam a categoria de "Melhor Fotografia":
- Frankenstein;
- Marty Supreme;
- Uma Batalha Após A Outra;
- Pecadores;
- Sonhos de Trem.
Veja trailer de 'Sonhos de Trem'