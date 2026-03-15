O filme "Sonhos de Trem", com direção fotográfica do brasileiro Adolpho Veloso, perdeu na categoria de "Melhor Fotografia" do Oscar 2026. Quem levou a estatueta para casa, na noite deste domingo (15), foi Autumn Durald Arkapaw por "Pecadores".

A produção concorria ao lado de filmes como "Uma Batalha Após a Outra", "Marty Supreme" e "Frankenstein".

O Diário do Nordeste está fazendo uma cobertura especial do Oscar. Para acompanhar, os resultados da cerimônia, confira aqui.

O brasileiro já trabalhou na equipe de clipes de artistas como Pabllo Vittar e BK'.

"Sonhos de Trem" aborda a história de um lenhador dos Estados Unidos que trabalha para construir sua casa e garantir um lar seguro para sua esposa e sua filha.

Com direção de Clint Bentley, o filme trata sobre as mudanças da sociedade e o envelhecimento do protagonista. É um testemunho sobre a própria vida.

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Categoria 'Melhor Fotografia' do Oscar 2026

Disputavam a categoria de "Melhor Fotografia":

Frankenstein;

Marty Supreme;

Uma Batalha Após A Outra;

Pecadores;

Sonhos de Trem.

Veja trailer de 'Sonhos de Trem'