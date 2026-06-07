Ator Jin Ze, estrela de doramas, morre aos 33 anos e deixa filme inédito

Conhecido como "CEO da vida real", o artista foi encontrado morto em Hangzhou; agência pede respeito à família e evita especulações sobre rotina intensa.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
07 de Junho de 2026 - 14:15 (Atualizado às 14:43)
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Legenda: Ator foi encontrado morto e causa não foi divulgada.
Foto: Reprodução/Instagram

O meio artístico asiático está em luto após a confirmação da morte do ator chinês Jin Ze, de 33 anos, ocorrida na última quinta-feira, 4 de junho. O artista, cujo nome de batismo era Zhang Jiawei, foi localizado sem vida em sua residência na cidade de Hangzhou.
 
A notícia foi oficializada pela agência Shengshi Guangnian Culture Co., Ltd., que descreveu o jovem como um "modelo e ator de destaque" e informou estar prestando suporte aos familiares nos trâmites para a despedida.

Nascido na província de Shandong em 1993, Jin Ze graduou-se no Instituto de Tecnologia da Moda de Pequim.

Sua trajetória profissional começou no mundo da moda, evoluindo posteriormente para a atuação, onde consolidou sua fama em doramas românticos e produções de curta duração. 

Entre seus trabalhos de maior repercussão estão as séries "101 Marriages", "Dangerous Love" e "Princesa Substituta". 

Devido aos seus frequentes papéis como executivos e herdeiros, ele passou a ser carinhosamente chamado pelos fãs de "CEO da vida real".

Rotina rigorosa e especulações

Embora a causa exata do óbito não tenha sido revelada pela agência ou por autoridades governamentais, o falecimento precoce levantou debates nas redes sociais chinesas sobre o impacto da carga de trabalho na saúde dos artistas. 

Jin Ze, que também acumulava a função de dublador, era conhecido por sua disciplina rígida, que envolvia dietas estritas, rotinas de exercícios constantes e poucas horas de sono, temas que ele já havia abordado em entrevistas anteriores.

Em resposta ao clima de incerteza, a Shengshi Guangnian solicitou formalmente que o público evite compartilhar rumores ou informações não verificadas.

Última despedida e legado

Com uma base de 6 milhões de seguidores no Weibo, a principal rede social da China, o ator mantinha-se ativo em sua carreira até pouco antes de sua morte. Sua última publicação na plataforma foi feita em 6 de maio, para anunciar um novo projeto em desenvolvimento. 

De acordo com informações de um amigo concedidas à imprensa chinesa, o público poderá ver o talento de Jin Ze uma última vez no filme "Nghich Quang".

A produção, já gravada mas ainda sem data de estreia definida, está sendo encarada por pessoas próximas como uma despedida póstuma aos admiradores.

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