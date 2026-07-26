Paula Fernandes termina namoro com piloto após poucos meses juntos

Assessoria da cantora informou que ela passará a focar em futuros projetos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 10:17
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Legenda: Os dois apareceram publicamente pela primeira vez em 12 de junho, Dia dos Namorados.
Foto: Reprodução / Instagram.

A cantora Paula Fernandes e o piloto de jatos executivos Daniel Pereira não estão mais juntos. A informação foi confirmada pela assessoria da artista à Folha de São Paulo na última sexta-feira (24).

Segundo a equipe, os dois terminaram o namoro de pouco meses de maneira pacífica, embora não se encontrassem com frequência há um tempo.

"A cantora está trabalhando no pré-lançamento do seu projeto '30 e Poucos Anos' e segue acreditando no amor", informou a assessoria em nota à Folha.

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Quem é o ex-namorado de Paula Fernandes?

Daniel Pereira atua como piloto da Gulfstream, empresa responsável pela operação de aeronaves de alto desempenho usadas ​​para viagens corporativas, privadas e governamentais.

Ele apareceu ao lado de Fernandes pela primeira vez em uma foto publicada no Dia dos Namorados. "Ele e eu", escreveu a cantora em uma postagem no Instagram.

Perguntada sobre o novo romance, a mineira relatou encarar o amor de maneira leve e descontraída e que estava feliz de vivê-lo novamente.

"Ainda é tudo muito recente. Como qualquer pessoa, estou vivendo esse momento e buscando ser feliz", declarou Fernandes, na época.

Durante o tempo que passaram juntos, o casal era pouco visto em público e evitou compartilhar a rotina a dois.

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