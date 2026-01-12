Paula Fernandes já havia feito um papel na TV, lá em 2018, quando "Deus Salve o Rei" foi ao ar, mas só agora em "Coração Acelerado", que estreia nesta segunda-feira (12), poderá falar sobre um "pezinho" na carreira de atriz.

"Eu não tenho nem palavras para descrever o quão importante tudo está sendo para minha carreira. Eu estou deixando até um pouco de lado a Paula Fernandes cantora, que todo mundo já conhece, para viver isso", explicou ela.

A artista foi uma das que estiveram presentes no evento de lançamento da novela, no Rio de Janeiro. Durante o momento, explicou que viverá Maria Cecília, avó da protagonista Agrado Garcia, marcando presença em um dos núcleos mais importantes da trama.

"Ela participa da novela inteira", adiantou a cantora em entrevista. A revelação, inclusive, virou uma surpresa, já que a personagem não está viva na novela e aparece, em todos os momentos, por meio de flashbacks e sonhos para a neta.

Veja também Zoeira Elenco de 'Coração Acelerado' descreve novela na CCXP: 'essência da música sertaneja' Zoeira Universo sertanejo é aposta de 'Coração Acelerado'; veja detalhes do lançamento da novela

"Não posso dar muito spoiler, claro, mas ela é uma personagem inspiracional, ela é bem forte e, assim, fazer isso está sendo maravilhoso para mim", completou sobre Maria Cecília.

Inspiração na cantora

Além de um convite direto para participar, Paula ainda contou ter ouvido sobre a personagem diretamente do diretor, Carlos Araujo. A sensação, apontou ela, foi de "honra", já que descobriu ter servido até de base para a criação.

"O diretor me ligou e eu fiquei muito surpresa porque ele me falou que a Maria Cecília tinha sido idealizada e concebida também pensando em mim, Paula Fernandes para interpretar. E aí ele falou assim: "Paula, a gente tem muito tempo que a gente pensa em você e tinha que ser você". Fiquei muito feliz", continuou.

A partir daí, a própria produção se dispôs a encaixar as gravações do folhetim conforme a agenda de shows e disponibilidade de Paula. Não bastasse isso, ela ainda descobriu que a caracterização foi inspirada na própria imagem dela, quase como um presente.

"É muito gostoso poder ser esse personagem diferente da Paula Fernandes, mas saber que de certa forma eu inspirei, mesmo com histórias diferentes", reforçou.

Qual a história de 'Coração Acelerado'?

"Coração Acelerado", nova novela das 19h da TV Globo, contará a história de Agrado Garcia, vivida por Isadora Cruz, cantora que luta por uma carreira na música sertaneja. O destino dela se cruza cedo com o do famoso João Raul, interpretado por Filipe Bragança.

Os dois guardam uma paixão de infância, mas terão que encarar a revolta da influenciadora Naiane, vivida por Isabelle Drummond, com quem o mocinho tinha um romance cercado de estratégias para o sucesso.