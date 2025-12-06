Elenco de 'Coração Acelerado' descreve novela na CCXP: 'essência da música sertaneja'

De volta às novelas na TV Globo, Isabelle Drummond passou pela CCXP, a Comic Con Experience que ocorre em São Paulo neste fim de semana, já adiantando sobre Naiane, a personagem desse retorno. Ela será a vilã de "Coração Acelerado", que terá Isadora Cruz como Agrado Garcia e Felipe Bragança como João Raul. "É uma vilã absurda, cheia de camadas", disse a atriz.

O elenco da novela concedeu coletiva, logo depois de passagens nos diversos palcos do evento, para adiantar novidades sobre a trama, com estreia marcada para 12 de janeiro.

Entre os 'spoilers', contaram sobre a relação com a música sertaneja, o desafio de reproduzir o sotaque goiano na novela e até mesmo do desejo de mostrar esse cenário não tão comum nas telas. Uma coisa é certa: a música estará em cada capítulo.

A personagem de Isabelle, por exemplo, é uma das mais aguardadas pelo público, mesmo que não seja uma cantora. "A Naiane é uma influencer que eu acho que representa muito uma parte da nossa geração que já começou na internet", contou.

Apesar disso, essa faceta da personagem nada tem a ver com as vilanias, ela enfatiza. "Gosto também de falar que o ser influencer não tem nada a ver com a vilania dela, tá? A vilania está relacionada a como ela faz as coisas", garantiu, aos risos, reforçando como a personagem atua diante dos mocinhos.

"Ela tem muitas camadas, é muito complexa. Acho que a gente vai entender muito pela família também, é isso que posso dizer", pontuou.

Casal de protagonistas

O protagonismo, inclusive, fica a cargo de Isadora Cruz. Cantora na novela, a artista revelou como precisou imergir nesse campo para construir a narrativa.

"Tive que explorar um novo universo e encontrar outras maneiras para explorar a minha arte. Sinto que é muito bonito poder aprender novas coisas nessa profissão, e a Agrado tem me mostrado muito disso", explicou.

Legenda: Isadora Cruz e Felipe Bragança serão os protagonistas da novela. Foto: Diego Padilha/CCXP.

Agrado, inclusive, será o par romântico de João Raul, um verdadeiro popstar na novela. Felipe, que é goiano, também precisou de uma imersão, mas, em contrapartida, também um retorno às próprias origens.

O sertanejo é quase um personagem à parte no folhetim e, claro, foi necessário se incluir nesse meio. "Eu tenho estudado com muito afinco esse gênero e percebo que ele se adapta às épocas. Talvez por isso que é tão bem sucedido. É o mais ouvido no Brasil hoje porque consegue entender os desejos de uma geração", opinou.

"Coração Acelerado" só estreia em janeiro, na TV Globo, na faixa das 19h, mas eles já parecem ansiosos pelo que está a caminho. "É muito bonito o que estamos fazendo e como nos empenhamos nisso", garantiu Felipe.