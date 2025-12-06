Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Elenco de 'Coração Acelerado' descreve novela na CCXP: 'essência da música sertaneja'

Atores garantiram preparação intensa na obra e mergulho no universo musical.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Elenco da novela Coração Acelerado durante coletiva de imprensa na CCXP.
Legenda: Isadora, Felipe, Isabelle e Gabz concederam coletiva sobre a novela na CCXP.
Foto: Mylena Gadelha.

De volta às novelas na TV Globo, Isabelle Drummond passou pela CCXP, a Comic Con Experience que ocorre em São Paulo neste fim de semana, já adiantando sobre Naiane, a personagem desse retorno. Ela será a vilã de "Coração Acelerado", que terá Isadora Cruz como Agrado Garcia e Felipe Bragança como João Raul. "É uma vilã absurda, cheia de camadas", disse a atriz.

O elenco da novela concedeu coletiva, logo depois de passagens nos diversos palcos do evento, para adiantar novidades sobre a trama, com estreia marcada para 12 de janeiro. 

Entre os 'spoilers', contaram sobre a relação com a música sertaneja, o desafio de reproduzir o sotaque goiano na novela e até mesmo do desejo de mostrar esse cenário não tão comum nas telas. Uma coisa é certa: a música estará em cada capítulo.

Veja também

teaser image
Zoeira

Primeira imagem de Daniel de Oliveira em 'Coração Acelerado' é revelada

teaser image
É Hit

Ana Castela revela participação na próxima novela das sete da Globo: 'Vou virar atriz'

A personagem de Isabelle, por exemplo, é uma das mais aguardadas pelo público, mesmo que não seja uma cantora. "A Naiane é uma influencer que eu acho que representa muito uma parte da nossa geração que já começou na internet", contou.

Apesar disso, essa faceta da personagem nada tem a ver com as vilanias, ela enfatiza. "Gosto também de falar que o ser influencer não tem nada a ver com a vilania dela, tá? A vilania está relacionada a como ela faz as coisas", garantiu, aos risos, reforçando como a personagem atua diante dos mocinhos.

"Ela tem muitas camadas, é muito complexa. Acho que a gente vai entender muito pela família também, é isso que posso dizer", pontuou.

Casal de protagonistas

O protagonismo, inclusive, fica a cargo de Isadora Cruz. Cantora na novela, a artista revelou como precisou imergir nesse campo para construir a narrativa.

"Tive que explorar um novo universo e encontrar outras maneiras para explorar a minha arte. Sinto que é muito bonito poder aprender novas coisas nessa profissão, e a Agrado tem me mostrado muito disso", explicou.

Isadora e Felipe em entrevista ao Omelete, na CCXP.
Legenda: Isadora Cruz e Felipe Bragança serão os protagonistas da novela.
Foto: Diego Padilha/CCXP.

Agrado, inclusive, será o par romântico de João Raul, um verdadeiro popstar na novela. Felipe, que é goiano, também precisou de uma imersão, mas, em contrapartida, também um retorno às próprias origens.

O sertanejo é quase um personagem à parte no folhetim e, claro, foi necessário se incluir nesse meio. "Eu tenho estudado com muito afinco esse gênero e percebo que ele se adapta às épocas. Talvez por isso que é tão bem sucedido. É o mais ouvido no Brasil hoje porque consegue entender os desejos de uma geração", opinou. 

"Coração Acelerado" só estreia em janeiro, na TV Globo, na faixa das 19h, mas eles já parecem ansiosos pelo que está a caminho. "É muito bonito o que estamos fazendo e como nos empenhamos nisso", garantiu Felipe. 

Assuntos Relacionados
Elenco da novela Coração Acelerado durante coletiva de imprensa na CCXP.
Zoeira

Elenco de 'Coração Acelerado' descreve novela na CCXP: 'essência da música sertaneja'

Atores garantiram preparação intensa na obra e mergulho no universo musical.

Mylena Gadelha
Há 9 minutos
Este é o quarto casamento da atriz Kim Cattrall.
Zoeira

Kim Cattrall se casa em Londres em cerimônia íntima

Atriz de "Sex and the City" celebrou união com Russell Thomas diante de poucos convidados.

Redação
Há 1 hora
Tainá Militão mostrou nas redes sociais a câmera camuflada.
Zoeira

Tainá Militão acha câmera oculta apontada para sua casa

Influenciadora chamou polícia após vizinho encontrar equipamento camuflado.

Redação
Há 1 hora
Foto da atriz Mel Maia e da sua mãe, Débora Maia.
Zoeira

Mel Maia fala pela primeira vez sobre morte da mãe: 'Pessoa mais importante da minha vida'

Mãe da atriz faleceu aos 53 anos.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Um homem jovem, de camiseta marrom e boné bege virado para trás, sentado em um restaurante, olhando diretamente para a frente. Ele tem cabelo castanho escuro e bigode. Usa um relógio digital preto no pulso esquerdo e um anel prateado. O fundo é um pátio desfocado com outras pessoas sentadas.
Zoeira

Ex-BBB Felipe Prior é absolvido em segunda instância de acusação de estupro

Defesa da vítima afirma que vai recorrer da decisão. Tribunal de São Paulo entendeu que não houve comprovação de violência ou grave ameaça.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Marcos Mion e Raimundo Fagner posam para foto.
Zoeira

Caldeirão com Mion homenageia Raimundo Fagner neste sábado (6)

O programa é comandado por Marcos Mion e começa às 16h15.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Rafa Kalimann, grávida, fazendo selfie ao ar livre, mostrando a barriga, com boné e óculos de sol.
Zoeira

Rafa Kalimann emociona ao ler carta aberta para a filha Zuza

Atriz compartilhou mensagem carinhosa sobre a gravidez.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Foto que anunciou a reconciliação do jogador do Flamengo Léo Pereira e da influenciadora Karoline Lima,
Zoeira

Karoline Lima e Léo Pereira reatam relacionamento

Casal divulgou retorno nas redes sociais. Eles tinham se separado em setembro.

Maria Clarice Sousa*
06 de Dezembro de 2025
Jovem mulher sorri ao lado dos pais visivelmente emocionados, após presenteá-los com um apartamento.
Zoeira

Cearense emociona ao fazer surpresa e dar apartamento aos pais

A professora de francês Thaiany Mota surpreendeu o pai garçom e a mãe diarista com imóvel em Fortaleza.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Friends, Casablanca e Harry Potter são alguns dos filmes que podem chegar na Netflix.
Zoeira

'Friends', 'Casablanca' e 'Harry Potter': Veja títulos que podem chegar na Netflix

Com a compra da Warner Bros, o catálogo da HBO Max pode ser contemplado pelo streaming.

Redação
05 de Dezembro de 2025
O filme reconstrói o resgate de 72 reféns mantidos na residência do embaixador japonês, em 1997.
Zoeira

Filme peruano comparado ao longa brasileiro 'Tropa de Elite' vira fenômeno

"Chavín de Huántar: o resgate do século" alcançou 1 milhão de espectadores e gerou debate

Redação
05 de Dezembro de 2025
foto de Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond.
Zoeira

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb desabafa em campanha contra violência doméstica

Modelo fez um desabafo sobre um relacionamento abusivo que viveu.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o ator Cary-Hiroyuki Tagawa, caracterizado do personagem Shang Tsung no filme Mortal Kombat, de 1995.
Zoeira

Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de 'Mortal Kombat', aos 75 anos

Saiba a causa do falecimento e relembre trabalhos do artista.

Carol Melo
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra a participante do reality show A Fazenda 17, Tàmires Assîs, em close-up, com top azul-acinzentado, colar preto e feição que denota tristeza ou desapontamento, após ser eliminada na 11ª roça do programa.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Tàmires é eliminada na 11ª roça

A peoa foi a menos votada e deixou o reality nessa quinta-feira (4).

Redação
05 de Dezembro de 2025
Foto de Lucas Guimarães ao lado do irmão Babal Guimarães. Ambos estão de blusa branca. Lucas está à esquerda, de boné amarelo com detalhes verdes, e Babal está à direita, de óculos escuro e cordão prata.
Zoeira

Lucas Guimarães reage a agressão e pede prisão do irmão

Apresentador chorou ao vivo e incentivou denúncia da cunhada.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Participantes da A Fazenda.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

11ª roça é definida ao vivo nesta quinta-feira (4).

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem da cor Cloud Dancer escolhida como cor do ano de 2026 pela Pantone.
Zoeira

Pantone anuncia 'Cloud Dancer' como cor do ano de 2026

Tom descrito como "neutro branco elevado" representa sussurro de calma.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem de câmera de segurança mostrando calçada e rua deserta à noite, com Babal Guimarães e namorada pessoas próximas a uma parede revestida de azulejos e um banco verde, iluminação urbana visível ao fundo. Imagem usada em matéria sobre influenciador agredir mulher.
Zoeira

Babal Guimarães agride namorada na porta de prédio em Maceió

Essa é a terceira vez que Babal se envolve em um caso de agressão contra mulheres.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Pessoa usando boné claro e colar preto com dispositivo circular, em ambiente rústico com parede decorativa vermelha e painel têxtil ao fundo.
Zoeira

Parcial da Enquete A Fazenda aponta Mesquita como eliminado

11ª roça é definida ao vivo nesta quinta-feira (4).

Redação
04 de Dezembro de 2025
Gabriel começou a dançar profissionalmente aos 15 anos.
Zoeira

Cearense supera 250 bailarinos e é escolhido para dançar com Léo Santana

Gabriel Sinésio relatou trajetória, desafios e emoção de integrar o projeto “LS 20 anos – DNA de GG”.

Redação
04 de Dezembro de 2025