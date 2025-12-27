Cineasta Tyler Perry é acusado de assédio sexual por dois atores

Tyler Perry, cineasta e magnata do cinema norte-americano, foi acusado de assédio sexual por dois atores. A acusação mais recente foi do modelo e ator Mario Rodriguez, que moveu um processo contra o produtor na Justiça de Los Angeles.

As informações são das revistas Variety e Monet. Rodriguez trabalhou com Perry em 'O Halloween de Madea', de 2016. Na denúncia, o ator apontou que os episódios de assédio aconteceram não no set de filmagens do longa-metragem, mas sim na casa do magnata.

De acordo com Rodriguez, o cineasta teria "o abraçado firme", além de ter "apertado" a genitália do ator em 2018. Perry teria ainda prometido papéis de destaque para o ator. A Lionsgate, que distribuiu o filme, também está como acusada no processo de Rodriguez por supostamente ignorar as atitudes do magnata.

O ator espera receber US$ 77 milhões (R$ 426,8 milhões na cotação atual) em compensação financeira. Os casos de assédio se desenrolaram entre 2015 e 2019, quando Rodriguez afirma ter rompido relações com Perry.

Ator de série já havia denunciado o cineasta

Rodriguez declara que se encorajou a denunciar Tyler Perry após acompanhar as acusações de Derek Dixon, ator que participou da série 'The Oval', do estúdio do magnata.

Em junho de 2024, Dixon apresentou formalmente uma queixa para a Comissão para a Igualdade de Emprego e Oportunidades. Ele também pediu demissão da série em que participava, alegando não suportar mais os reiterados episódios de assédio praticados por Perry.

Dixon processou o cineasta e o estúdio, além de pedir US$ 260 milhões (R$ 1,44 bilhão na cotação atual) em indenização pelos casos que alega ter sofrido ao longo dos anos em que trabalharam juntos.

Por meio de nota, o representante de Perry, Alex Spiro, se limita a alfinetar Jonathan Delshad, advogado que trabalhou nos casos de Rodriguez e Dixon. No texto, o porta-voz do magnata afirma que "será apenas uma tentativa frustrada de conseguir dinheiro".

Já Delshad, também por nota, se manifestou apontando a existência de "mensagens contundentes" que comprovam o suposto comportamento abusivo de Perry.