Wiu acolhe fã que invadiu palco no Aterrinho: 'Todo vetinho nordestino tem o poder de mudar o mundo'

O rapper cearense Wiu acolheu um fã durante o seu show na programação do Carnaval de Fortaleza, realizado na noite desta segunda-feira (16), no palco do Aterrinho, na Beira-Mar.

O artista abraçou o adolescente e aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem de incentivo aos jovens que desejam crescer no meio artístico.

Dirigindo-se ao público e ao fã, Wiu destacou a importância de acreditar nos próprios sonhos, especialmente entre artistas nordestinos em início de trajetória.

Legenda: Após o abraço, o cantor chamou o jovem de “vetim sonhador” e disse que artistas nordestinos têm “poder de mudar o mundo”, antes de retomar a apresentação. Foto: Thiago Gadelha.

"Mas de coração, você que faz um som, que faz uma rima, que faz uma arte, que tem um negócio, que tem um sonho, que quer ver tua realidade mudar de coração, acredita, vai até o final [...] Só você é capaz de mudar o que está ao seu redor de coração. Todo 'vetinho' sonhador, todo 'vetinho' nordestino tem o poder de mudar o mundo, de mover quantas montanhas quiser. Certo, muita fé. Estamos juntos", disse.

Após a fala, o cantor orientou que o jovem retornasse à plateia e seguiu com a apresentação, que reuniu público no espaço de eventos da orla de Fortaleza.

Enderreço: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema