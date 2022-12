Cearense Wiu lança 'Manual de Como Amar Errado', primeiro álbum da carreira

Nome em alta do trap, o cearense Vinicius William Sales de Lima, conhecido nacionalmente por Wiu, lançou o álbum "Manual de Como Amar Errado", nesta quinta-feira (1º). Com mais de 500 milhões de streams nas plataformas digitais, o jovem artista de 19 anos vive um bom ano na música.

No álbum de estreia, ao longo das 10 músicas e cinco interludes — breve peças de música e dança — o trapper versa comicamente sobre as imperfeições naturais do amor: “Não existe amor sem amar errado”.

Assista clipe de "Brinca Demais":

No álbum “Manual de Como Amar Errado" os relacionamentos contemporâneos são retratados de uma forma bem humorada, variando entre o otimismo e o pessimismo, a vontade de amar e a vontade de esquecer.

“Ciumenta” serve como carro-chefe do projeto, e aborda em sua letra o sentimento de posse que faz com que a mulher que Wiu ama tente o controlar o tempo todo.

“Ele traz um conceito de amor que as pessoas tentam não enxergar. Sinto que elas costumam procurar um amor perfeito hoje em dia. Falar de amor é muito fácil, só que por ser tão fácil as pessoas esqueceram. Então eu trago nesse álbum o amor real, o amor que a gente vive no dia a dia, o amor que não vemos nas redes sociais”, comentou o cearense.

Produção contou com participação de Matuê e até de João Gomes

Em “Brinca Demais”, Wiu repete a parceria bem-sucedida com Matuê e Teto, com quem forma um trio inseparável que é a linha de frente da 30PRAUM.

O cantor de piseiro João Gomes narra o prólogo e o epílogo, e possui uma pequena participação na faixa “Frio” com um áudio dizendo o nome do álbum.

Os artistas Borges e Arthurzim participam dos interlúdios "Pague na mesma moeda" e "Sai pra noite, vai", respectivamente, enquanto o surfista Pedro Scooby participa do interlúdio "Nunca ame demais"

2022 de boas parcerias

O ano foi de bons números para Wiu. Com o single “Vampiro”, parceria com Matuê e Teto, ele passou mais de duas semanas no topo do Spotify Brasil em abril.

Com “Felina”, feat com MC Ryan SP, ele atingiu o 3º lugar no Spotify e o primeiro lugar de paradas nacionais na Apple Music e no YouTube Music.