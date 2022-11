Cearense faz tatuagem de rosto de Matuê em homenagem ao cantor; veja como foi feita

Um fã do cantor Matuê marcou no corpo uma homenagem ao cantor cearense. Nesta segunda-feira (7), o cabeleireiro Yago Mariano Bezerra da Silva, 25, natural de Maranguape (CE), investiu R$ 1,5 mil para tatuar uma foto do ídolo do trap na perna esquerda.

Yago Mariano passou a ouvir com frequência o trabalho de Matuê em 2020, no boom nacional do cantor cearense nos aplicativos de streaming. "Tem letra dele que me traz nostalgia, e eu gosto muito de relembrar alguns momentos da minha vida com músicas dele".

Veja passo a passo de tatuagem:

Luciano Filho, tatuador profissional, levou mais de seis horas para poder desenhar Matuê na pele de Yago. "Ele tem toda uma prática com tatuagens realistas. Já fiz com ele o rosto de Michael Jackson na minha perna esquerda", explicou o cabeleireiro.

Inicialmente, o cearense também pensou em fazer uma homenagem com uma foto de Marília Mendonça. A paixão pelo cantor cearense acabou falando mais alto após conversar com o tatuador.

Área escolhida da tatuagem

Para poder deixar o desenho ainda mais realista, Luciano e Yago escolheram uma área do corpo com poucas articulações e movimentos de pele: o lado esquerdo da coxa esquerda.

O trabalho do tatuador, com a construção do decalque de tatuagem, foi iniciado às 12h20 e finalizado na pele às 18h.

Yago Mariano já conta com tattoos de um punhal com o rosto de mulher, frases em homenagem à mãe e uma molécula de serotonina. "Ontem, recebi vários amigos em casa. Ficaram surpresos com o realismo da tatuagem", comentou Yago.