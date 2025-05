Com raízes em Portugal, onde em 1917 na cidade de Fátima, segundo a tradição católica, três crianças pastorinhas afirmaram terem visto a Virgem Maria, a tradição em torno do 13 de maio acabou se tornando uma das datas devocionais mais fortes do calendário cristão.

A primeira aparição foi testemunhada por Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto. Segundo relatos da época, e na história que segue sendo contada até hoje, enquanto brincavam, eles ficaram assombrados pelo aparecimento de um clarão.

Primeiro pensaram que se tratava de um raio e com medo de um temporal, se apressaram para abrigar o rebanho. Logo depois, foram surpreendidos por outro clarão, desta vez sobre um carvalho, e lá viram uma Senhora, vestida de branco e radiante de luz.

Ela disse aos pequenos: “Vim pedir-lhes para que venham aqui, todo o dia 13, por seis meses consecutivos, nesta mesma hora. Dir-lhes-ei, oportunamente, quem eu sou e o que quero”.

A Virgem Maria, segundo a tradição católica, estava vestida com bordados dourados, um cordão de ouro na cintura, um manto cândido e um Terço de grãos brancos nas mãos e, enquanto Lúcia falava com ela, Jacinta escutava a conversa, mas seu primo Francisco não ouvia nada.

As aparições, seis no total, foram reconhecidas pela Igreja Católica em 13 de outubro de 1917. Para celebrar a data, o Diário do Nordeste separou dez mensagens especiais além da oração à Virgem.

Confira frases para compartilhar e celebrar o dia de Nossa Senhora de Fátima

Vinde em nosso auxílio, mãe dos aflitos, e socorrei-nos com vosso amor e piedade.

Nossa Senhora de Fátima, interceda por nós e ensine como amar e adorar a Cristo, a viver a verdadeira consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo por meio de suas mãos intercessoras. Amém.

Nossa Senhora de Fátima, abençoe as nossas famílias, console os nossos doentes, guie os nossos passos para a bem-aventurança eterna.

Nossa Senhora de Fátima, colocamos vossas mãos todas as pessoas afetadas pelas doenças do mundo. Mãezinha, afasta de nós todo o mal! Amém!

Não sou digno da sua benção, Nossa Senhora de Fátima, mas eu a peço com toda fé que há em meu coração.

Que a sua vida seja sempre abençoada por Nossa Senhora de Fátima, aquela que ensinou às criancinhas como amar verdadeiramente a Deus nos nossos tempos.

Nossa Senhora de Fátima, mãe de misericórdia, afasta de mim todo o mal deste mundo! Guia-me neste caminho de conversão e nas práticas de oração, penitência e reparação às ofensas contra o Sagrado Coração de Jesus!

Nossa Senhora, nossa mãe. Dê-me força e coragem para bem vos servir, em nome do Nosso Senhor Jesus. Amém.

Ó doce mãe do coração imaculado, Nossa Senhora de Fátima, seja meu refúgio e me conduza em meus caminhos.

Virgem de Fátima, interceda por mim e livra-me de todo o mal. Amém.

Veja a oração à Nossa Senhora de Fátima

Nossa Senhora de Fátima, virgem poderosa, recorro a Vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois Vós sois o terror das forças malignas.

Eu seguro no Vosso manto santo, me refugio debaixo dele para estar guardado, seguro e protegido de toda violência, que principalmente nos dias de hoje tem atingido tantas famílias, vítimas de assaltos, seqüestros, ameaças e medo.

Mãe Santíssima, Refúgio dos pecadores, Vós recebestes de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus.

Curvado sobre o peso dos meus pecados, venho pedir a Vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que vivendo na luz do Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo eu possa depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste.

Amém.

