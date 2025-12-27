Colisão frontal entre dois veículos deixa 10 mortos no sul da Bahia
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação das vítimas.
Uma colisão frontal entre um veículo de passeio e uma pickcup deixou 10 pessoas mortas na manhã deste sábado (28), nas imediações do município de Mucuri, no sul da Bahia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 953 da BR-101 e envolveu uma colisão frontal entre os dois automóveis.
Suspeita de ultrapassagem indevida
A principal suspeita, segundo autoridades locais, é de que uma ultrapassagem indevida tenha provocado o acidente.
As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas, e a PRF informou que um laudo técnico deverá esclarecer a causa da batida.
Veja também
Veículos pegaram fogo após o impacto
Após a colisão, os veículos pegaram fogo, gerando chamas intensas. Imagens registradas no local e apuradas pela reportagem mostram a proporção do incêndio logo após o impacto.
O trecho da rodovia chegou a ter o tráfego parcialmente interditado para o trabalho das equipes de resgate e para a retirada dos veículos. A cidade de Mucuri fica próxima à divisa da Bahia com o Espírito Santo.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação das vítimas.
*Estagiária sob supervisão do editor Felipe Mesquita.