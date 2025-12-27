Diário do Nordeste
Colisão frontal entre dois veículos deixa 10 mortos no sul da Bahia

Escrito por
*Nathália Paula Braga. producaodiario@svm.com.br
País

Uma colisão frontal entre um veículo de passeio e uma pickcup deixou 10 pessoas mortas na manhã deste sábado (28), nas imediações do município de Mucuri, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 953 da BR-101 e envolveu uma colisão frontal entre os dois automóveis.

Suspeita de ultrapassagem indevida

A principal suspeita, segundo autoridades locais, é de que uma ultrapassagem indevida tenha provocado o acidente.

As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas, e a PRF informou que um laudo técnico deverá esclarecer a causa da batida.

Veículos pegaram fogo após o impacto

Nas imagens é possível ver que os veículos envolvidos no acidente.
Legenda: Dez pessoas morram em acidente na Bahia após carros baterem de frente.
Foto: Reprodução / PRF.

Após a colisão, os veículos pegaram fogo, gerando chamas intensas. Imagens registradas no local e apuradas pela reportagem mostram a proporção do incêndio logo após o impacto.

O trecho da rodovia chegou a ter o tráfego parcialmente interditado para o trabalho das equipes de resgate e para a retirada dos veículos. A cidade de Mucuri fica próxima à divisa da Bahia com o Espírito Santo.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação das vítimas.

*Estagiária sob supervisão do editor Felipe Mesquita. 

