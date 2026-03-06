Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aluno do CE se torna 1º médico da família e homenageia parentes com ensaio fotográfico na zona rural

Natallos Casseano é natural de Milagres, município do Cariri.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Ceará
Na imagem, fotografia ao ar livre, em luz natural, mostrando três homens em um ambiente rural com vegetação tropical (bananeiras e palmeiras) ao fundo. Ao centro: Um homem negro jovem, sorridente, veste um jaleco branco de médico sobre uma camisa preta. Ele usa óculos de armação escura e carrega um estetoscópio no pescoço. Sob o braço esquerdo, segura um livro grande de capa preta intitulado
Legenda: Natallos Casseano ao lado do avô e do pai: raízes rurais em meio a um presente cheio de conquistas.
Foto: Divulgação.

“Sou filho de pessoas muito simples, com raízes na agricultura” e “serei o primeiro médico da família e de minha comunidade” são frases ditas pela mesma pessoa. Natallos Casseano cravou o próprio nome na história de Milagres, município do Cariri cearense, ao conquistar vaga no curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Agora, ele está cada vez mais perto de realizar o sonho da graduação – e não cansa de emocionar.

Prova disso é o ensaio fotográfico idealizado pelo estudante como forma de homenagear as raízes que lhe permitiram voar. O ambiente rural escolhido para o momento retratou a realidade de agricultores, carroceiros e donas de casa – respectivamente as profissões do avô, do pai e da mãe. “Quis mostrar que essa conquista não é só minha”, diz.

Os registros foram feitos na roça do pai de Natallos, José Ronaldo Manoel. A sensação dos parentes, conta o jovem, emocionou “porque foi algo totalmente diferenciado”, bem distante dos ensaios convencionais em estúdio. “Disseram que estou no caminho certo”, conta.

“Sempre digo que, primeiramente, Deus e depois meus pais, são os grandes responsáveis por eu estar onde estou hoje. Se não fosse pelo apoio deles, sacrifícios e tudo o que fizeram por mim, eu não teria chegado até aqui”. O “aqui” é o sétimo semestre da faculdade e todos os louros que a caminhada educacional tem proporcionado ao jovem de 27 anos.

Veja também

teaser image
Ceará

Ceará tem 800 alunos superdotados matriculados em escolas de 108 cidades

teaser image
Ceará

Cidade no Interior do CE ainda não iniciou aulas em creche por falta de professor

Natallos sempre estudou em escola pública e, em 2017, começou a se preparar intensamente para o vestibular e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No total, foram seis anos de mergulho, marcados por persistência, renúncias e disciplina.

Durante o percurso, teve oportunidade de ser bolsista em cursinhos presenciais e on-line. E também conheceu gente capaz de oportunizar novas perspectivas a um panorama que, pouco a pouco, começava a se desenhar. “Pessoas acreditaram em mim e foram fundamentais nessa trajetória, ajudando a abrir portas e a manter vivo meu sonho”.

Ainda assim, conforme conta, a maior parte da preparação foi mesmo em casa, estudando sozinho com materiais doados. Natallos criou a própria rotina de aprendizado e enfrentou dificuldades com autonomia. Não à toa, costuma dizer que, de certa forma, precisou refazer o Ensino Médio duas vezes.

“Não literalmente, mas porque passei seis anos em preparação, enquanto o Ensino Médio regular dura três. Sabemos que muitas vezes a escola pública não consegue preparar o aluno adequadamente para vestibulares tão concorridos, especialmente para cursos como Medicina. Precisei reconstruir essa base por conta própria, com esforço, fé e perseverança”.

Da roça às cadeiras da universidade

Até hoje o futuro médico se pergunta como nasceu em si tanta vontade e força para estudar. Ele afirma que a educação mudou a própria vida no momento em que percebeu não saber o que o destino lhe reservaria caso não seguisse o rastro do conhecimento.

Para se ter ideia, na família de Natallos quase ninguém teve oportunidade de chegar ao Ensino Superior. A maioria concluiu os estudos por meio do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou sequer terminou a formação escolar – uma vez que a realidade exigiu que começassem a trabalhar cedo para ajudar em casa e não passar fome.

Na imagem, uma fotografia vertical ao ar livre, iluminada pela luz quente e dourada do pôr do sol, capturando três pessoas abraçadas em um terreno gramado. Ao centro: O mesmo jovem médico da imagem anterior, Nattalos Casseano. Ele sorri para a câmera, usando seu jaleco branco, camisa preta, calça social escura e estetoscópio no pescoço. Ele está com os braços ao redor dos ombros das duas pessoas ao seu lado. À esquerda: Uma mulher negra de cabelos longos e pretos, vestindo uma regata preta, bermuda jeans e sandálias rasteiras. Ela sorri levemente e abraça o jovem pela cintura. À direita: Um homem de pele clara, vestindo uma camisa de manga longa vermelha com um logotipo no peito, calças de trabalho cinza com faixas refletoras e um chapéu de sol camuflado com proteção de nuca. Ele sorri de forma calorosa. Ao fundo: O cenário é rural, com uma casa de tijolos aparentes à esquerda, uma bananeira e outras árvores ao fundo. O sol baixo cria um efeito de brilho suave e sombras longas na grama, transmitindo uma sensação de orgulho e união familiar.
Legenda: Natallos com os pais, Cícera Casseano de Sousa e José Ronaldo Manoel.
Foto: Márllon Dantas.

Um momento vivenciado na infância do cearense, porém, mudou tudo: "Tive alguns problemas de comportamento na escola. Então, meus pais, como forma de ensinar uma lição, me levaram para trabalhar com eles na roça. Eu e minha irmã fomos. Naquele dia, comecei a ajudar no campo, catando milho e feijão, e carregando sacos enormes".

No fim do dia, recorda, mãe e pai olharam para ele e perguntaram: “E aí, vai querer estudar, se dedicar e mudar? Ou prefere vir trabalhar na roça com a gente?”.

“Foi ali que percebi que precisava mudar. Comecei a me dedicar mais na escola, meu comportamento passou a melhorar e, aos poucos, fui criando disciplina para estudar”.

Na imagem, uma fotografia de plano médio, ao ar livre, mostrando três pessoas em pé sobre um gramado, iluminadas pela luz suave e dourada do final de tarde. No centro, o jovem médico negro, Nattalos Casseano, sorri e abraça pelos ombros as duas pessoas ao seu lado. Ele veste seu jaleco branco com o logotipo da
Legenda: O avô, Francisco Valentim de Sousa, também é inspiração para Natallos.
Foto: Márllon Dantas.

A vontade de desistir o perseguiu várias vezes, é preciso frisar. Sobretudo no início, Natallos diz que estudar pode ser “cansativo e até maçante”. Mas, com constância e foco, o jogo vira. “Não queria seguir o mesmo destino de muitos jovens que, sem oportunidades, acabam abandonando os estudos e indo trabalhar em outros estados, como São Paulo ou no sul do Brasil, em trabalhos pesados, como o corte de cana”, confessa.

“É um trabalho digno, claro. Mas eu sabia que queria algo diferente para a minha vida: estudar, ter oportunidades, dar um futuro melhor para a minha família”. A tão sonhada Medicina, assim, surgiu como propósito. Conecta-se de novo com os primeiros anos de vida.

Quando criança, junto a um colega, Natallos observava os profissionais de um posto de saúde. Ainda não sabia a função de cada um, mas detalhes assaltavam a atenção: do trato dos funcionários ao semblante dos pacientes, tudo virou instrumento para sonhar. “Também queria sentir que estava contribuindo para a sociedade e que poderia aliviar a dor de alguém”.

Ser o primeiro médico da família

A pouco tempo de assumir o posto de primeiro médico da família e de uma cidade tão modesta feito Milagres – o estudante é natural mesmo da comunidade Vila Padre Cícero, a aproximadamente três quilômetros da sede do município – Casseano diz que todos os recentes acontecimentos representam muito para ele.

Quebra de paradigmas, sobretudo. “É o encerramento de um ciclo de dificuldades para que novos ciclos possam ser construídos – de oportunidade, de esperança e de transformação. É também uma grande responsabilidade, essa que me faz continuar estudando todos os dias. Nos momentos mais difíceis, quando o cansaço chega ou quando penso em desistir, lembro da minha família”.

Na imagem, uma foto em plano aberto de um espaço de estudos improvisado dentro de um quarto com paredes rosa e teto de telha aparente. A parede principal está quase inteiramente coberta por cartazes feitos à mão com desenhos detalhados de órgãos humanos (coração, estômago, cérebro) e muitas folhas de papel com anotações de estudo. À frente da parede, há uma mesa simples com uma impressora e um notebook, uma cadeira de fios verde e pequenos enfeites de coração pendurados no teto. É um retrato visual de dedicação extrema e foco.
Legenda: A mesa de estudos de Natallos espelha a intensa dedicação do jovem.
Foto: Arquivo pessoal.

Não sem motivo, o que diz para qualquer pessoa é: independentemente da própria origem, do lugar onde mora ou das opiniões que o rodeiam, não se subestime. É visão convicta, baseada em tudo o que já experimentou na jornada – do desestímulo muitas vezes alimentado por vizinhos, por exemplo, até os próprios pensamentos intrusivos relacionados à desistência.

“Lembro que quando fui fazer o vestibular da Uece, cheguei e vi inúmeras pessoas vestindo camisas de cursinhos. Muitos eram de cursinhos de elite, gente que estava há anos se preparando. E eu estava ali, vindo de uma realidade totalmente diferente, estudando muitas vezes sozinho em casa. Naquele momento, pensei: ‘Meu Deus, eu não vou passar’”, situa.

Na imagem, uma selfie tirada em frente a um espelho com moldura trançada, em um ambiente interno simples com paredes cor-de-rosa. O jovem Nattalos aparece sorrindo, vestindo um jaleco branco com seu nome bordado em verde e um estetoscópio no pescoço. Ele está com uma mão no bolso do jaleco e segura o celular com a outra. Ao fundo, o quarto possui materiais de estudo colados na parede, um ventilador de mesa e uma cadeira verde, evidenciando um ambiente de dedicação aos estudos.
Legenda: Natallos estudou com materiais doados até chegar onde está.
Foto: Arquivo pessoal.

“Mas aprendi uma coisa muito importante: a gente não pode desistir antes mesmo de tentar. É preciso correr atrás do sonho e acreditar no próprio potencial. Sonhos não têm data de validade. Cada pessoa tem o próprio tempo e a própria caminhada. O importante é persistir. Foi por meio da educação que minha vida começou a mudar. E é por meio dela que muitas outras histórias também podem ser transformadas”.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Professor escrevendo no quadro branco para alunos sentados em uma sala de aula.
Ceará

Professores da rede estadual do Ceará têm 4º maior salário inicial do NE; veja valores

A remuneração inclui gratificações recebidas por toda a categoria.

Theyse Viana
Há 10 minutos
Na imagem, fotografia ao ar livre, em luz natural, mostrando três homens em um ambiente rural com vegetação tropical (bananeiras e palmeiras) ao fundo. Ao centro: Um homem negro jovem, sorridente, veste um jaleco branco de médico sobre uma camisa preta. Ele usa óculos de armação escura e carrega um estetoscópio no pescoço. Sob o braço esquerdo, segura um livro grande de capa preta intitulado
Ceará

Aluno do CE se torna 1º médico da família e homenageia parentes com ensaio fotográfico na zona rural

Natallos Casseano é natural de Milagres, município do Cariri.

Diego Barbosa
Há 10 minutos
Comunidades aderem nova trend e mostram o Ceará do alto
Ceará

Comunidades aderem nova trend e mostram o Ceará do alto

A tendência começou na Rocinha, no Rio de Janeiro, onde moradores sobem até uma laje, atravessam um portão conhecido pelos locais como “Porta do Céu”

Nathália Paula Braga*
05 de Março de 2026
Criança em sessão de fisioterapia em sala com tatame azul e espelho. Uma profissional auxilia na postura enquanto outra interage com um brinquedo educativo. Ambas usam jaleco claro.
Ceará

Centro de tratamento e pesquisa para crianças com doenças raras é inaugurado na Unifor

Fluxo inicial de pacientes se dará por meio da regulação e parcerias estratégicas.

Ana Beatriz Caldas e Clarice Nascimento
05 de Março de 2026
Fachada da escola Maria Angela, em Fortaleza, um bloco retangular branco com centro vazado e rampas vermelhas de acesso ao segundo andar. A unidade é cercada por grades e tem alunos sentados no chão do pátio.
Ceará

Alunas protestam contra assédios de professor e colegas em escola no CE: ‘As meninas sofrem’

Segundo estudantes, casos ocorrem há anos sem resolução.

Nicolas Paulino
05 de Março de 2026
Tartaruga-marinha considerada a 'maior do mundo' encalha e é resgatada em praia do CE
Ceará

Tartaruga-marinha considerada a 'maior do mundo' encalha e é resgatada em praia do CE

O último registro da tartaruga-de-couro no Estado teria sido 22 anos atrás, em 2004.

Luana Severo
05 de Março de 2026
Telhado desabou, além de paredes.
Ceará

Casa alugada desaba e é interditada pela Defesa Civil em Fortaleza

Após ocorrido, morador recebeu itens de apoio emergencial.

João Lima Neto
05 de Março de 2026
Ceará

Ceará tem 800 alunos superdotados matriculados em escolas de 108 cidades

As crianças e adolescentes considerados superdotados são público-alvo das políticas da Educação Especial.

Thatiany Nascimento
05 de Março de 2026
Imagem do Prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, para matéria sobre 1ª ExpoCidades.
Ceará

Maracanaú sedia feira de cultura e negócios com shows de Elba Ramalho e Padre Fábio de Melo

A 1ª ExpoCidades será realizada entre os dias 18 e 24 de março.

Redação
04 de Março de 2026
Foto das mãos de um idoso para ilustrar matéria sobre dupla denunciada após morte em lar para idosos no Eusébio.
Ceará

Dupla é denunciada após morte em lar para idosos no Eusébio

Sócios-proprietários são acusados de negligência nos cuidados com a saúde do idoso acolhido na instituição.

Bergson Araujo Costa
04 de Março de 2026
Mulher jogadora de handebol segurando uma bola de handebol sobre a cabeça, vestindo uniforme preto, jogadora profissional de futebol feminino.
Ceará

Atleta cearense relata rotina em Israel em meio a conflitos com Irã: 'Assustada'

Elaine Gomes diz ter medo de sair de casa e precisa ficar em um abrigo.

Paulo Roberto Maciel*
04 de Março de 2026
Montagem com três fotos dentro de uma sala de atendimento veterinário de paredes brancas. Na primeira imagem, uma pessoa segura um cachorro branco com manchas bege sobre uma mesa metálica enquanto alguém ao lado parece preparar um procedimento. Na segunda imagem, o cachorro está sozinho, em pé sobre um tapete absorvente no canto da sala, olhando para a direção da câmera. Na terceira imagem, o cachorro está novamente sobre a mesa enquanto duas pessoas realizam cuidados ou procedimentos, com uma delas segurando a pata do animal.
Ceará

Cão arrastado pela água da chuva é salvo e adotado em Juazeiro do Norte

Chuva causou transtornos na cidade durante a terça (3), e imagens do animal emocionaram nas redes sociais.

Mylena Gadelha
04 de Março de 2026
Médica cearense dá à luz em carro a caminho do hospital e história viraliza
Ceará

Médica cearense dá à luz em carro a caminho do hospital e história viraliza

Teresa de Jesus nasceu e foi enrolada em um pano de prato, que estava sendo usado como compressa morna para amenizar as dores das contrações.

Nathália Paula Braga*
04 de Março de 2026
Ceará

Inmet renova aviso e todas as cidades do CE têm ‘perigo’ de chuvas intensas até sexta-feira (6)

Há risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

Redação
04 de Março de 2026
Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis
Ceará

Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis

Reservatórios ficam em diferentes regiões do Estado.

Nicolas Paulino
04 de Março de 2026
Ceará

Com tradição no setor funerário, Afagu será homenageada nesta quinta (5) na Alece

A entidade já conta com 37 anos de atuação e presença em sete estados brasileiros.

Agência de Conteúdo DN
04 de Março de 2026
Trânsito congestionado na cidade com filas de carros e transporte público, durante o pôr do sol, refletindo o movimento intenso do deslocamento urbano.
Ceará

Transportes são 3º maior emissor de gases do efeito estufa no CE; frota individual impulsiona alta

Estudo público aponta crescimento nas emissões e possíveis políticas para o futuro do setor.

Carol Melo
04 de Março de 2026
foto de fiscais da Agefis apreendendo carnes em açougue de Messejana.
Ceará

Meia tonelada de carne é apreendida em açougue interditado em Messejana

Mercado foi flagrado manipulando, armazenando e comercializando produtos de origem animal de forma irregular.

Redação
03 de Março de 2026
Estudante em creche de Caridade, no interior do Ceará.
Ceará

Cidade no Interior do CE ainda não iniciou aulas em creche por falta de professor

Prefeitura de Caridade anunciou a convocação de servidores temporários.

Redação
03 de Março de 2026
Bebê de 11 meses é salvo após afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza
Ceará

Bebê de 11 meses é salvo após afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza

A vítima apresentava quadro compatível com afogamento de grau moderado a grave, com sonolência, choro intenso e baixa saturação de oxigênio.

Nathália Paula Braga*
03 de Março de 2026