Comunidades aderem nova trend e mostram o Ceará do alto
A tendência começou na Rocinha, no Rio de Janeiro, onde moradores sobem até uma laje, atravessam um portão conhecido pelos locais como “Porta do Céu”
Os cearenses já entraram na mais nova trend que viralizou nas redes sociais nos últimos dias: sentar em uma cadeira e dar destaque, do alto, à comunidade à qual pertencem.
A tendência começou na Rocinha, no Rio de Janeiro, onde moradores sobem até uma laje, atravessam um portão conhecido pelos locais como “Porta do Céu” e se sentam na cadeira de balanço mais desejada do momento. A gravação é feita com o auxílio de um drone, que capta a paisagem do alto. Turistas pagam até R$200,00 para saírem com a filmagem, conforme relatos nas redes sociais.
No Pirambu, Ronald Cauê, cria da comunidade, relata que o viral “reforça o orgulho da nossa terra, que é tão rica, viva e cheia de beleza”.
Para quem não possui drone, isso não é empecilho para entrar na trend. A influenciadora digital cearense, Ariane Santos, moradora do Bom Jardim, criou sua própria versão sem o drone, com um auxilio de um tripé e uma outra pessoa filmando. Ela explica que gosta de fazer os vídeos com o que ela tem, e “Nunca quero fazer igual ao que todo mundo está fazendo.”
Assim como no Ceará, outros estados também aderiram à trend, sempre adaptando o conteúdo à sua regionalidade e preferências. Crianças, idosos e até cachorros são gravados participando do viral.”
