Comunidades aderem nova trend e mostram o Ceará do alto

Os cearenses já entraram na mais nova trend que viralizou nas redes sociais nos últimos dias: sentar em uma cadeira e dar destaque, do alto, à comunidade à qual pertencem.



A tendência começou na Rocinha, no Rio de Janeiro, onde moradores sobem até uma laje, atravessam um portão conhecido pelos locais como “Porta do Céu” e se sentam na cadeira de balanço mais desejada do momento. A gravação é feita com o auxílio de um drone, que capta a paisagem do alto. Turistas pagam até R$200,00 para saírem com a filmagem, conforme relatos nas redes sociais.

Legenda: A gravação é feita com o auxílio de um drone, que capta a paisagem do alto Foto: Reprodução

No Pirambu, Ronald Cauê, cria da comunidade, relata que o viral “reforça o orgulho da nossa terra, que é tão rica, viva e cheia de beleza”.



Para quem não possui drone, isso não é empecilho para entrar na trend. A influenciadora digital cearense, Ariane Santos, moradora do Bom Jardim, criou sua própria versão sem o drone, com um auxilio de um tripé e uma outra pessoa filmando. Ela explica que gosta de fazer os vídeos com o que ela tem, e “Nunca quero fazer igual ao que todo mundo está fazendo.”



Assim como no Ceará, outros estados também aderiram à trend, sempre adaptando o conteúdo à sua regionalidade e preferências. Crianças, idosos e até cachorros são gravados participando do viral.”

* Estagiária sob supervisão de Aline Conde