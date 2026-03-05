Diário do Nordeste
Comunidades aderem nova trend e mostram o Ceará do alto

A tendência começou na Rocinha, no Rio de Janeiro, onde moradores sobem até uma laje, atravessam um portão conhecido pelos locais como “Porta do Céu”

Escrito por
Nathália Paula Braga* produçãodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:13)
Ceará

Os cearenses já entraram na mais nova trend que viralizou nas redes sociais nos últimos dias: sentar em uma cadeira e dar destaque, do alto, à comunidade à qual pertencem.

A tendência começou na Rocinha, no Rio de Janeiro, onde moradores sobem até uma laje, atravessam um portão conhecido pelos locais como “Porta do Céu” e se sentam na cadeira de balanço mais desejada do momento. A gravação é feita com o auxílio de um drone, que capta a paisagem do alto. Turistas pagam até R$200,00 para saírem com a filmagem, conforme relatos nas redes sociais.

Imagem mostra bairros de Fortaleza do alto
Legenda: A gravação é feita com o auxílio de um drone, que capta a paisagem do alto
Foto: Reprodução

No Pirambu, Ronald Cauê, cria da comunidade, relata que o viral “reforça o orgulho da nossa terra, que é tão rica, viva e cheia de beleza”.

Para quem não possui drone, isso não é empecilho para entrar na trend. A influenciadora digital cearense, Ariane Santos, moradora do Bom Jardim, criou sua própria versão sem o drone, com um auxilio de um tripé e uma outra pessoa filmando. Ela explica que gosta de fazer os vídeos com o que ela tem, e “Nunca quero fazer igual ao que todo mundo está fazendo.”

Assim como no Ceará, outros estados também aderiram à trend, sempre adaptando o conteúdo à sua regionalidade e preferências. Crianças, idosos e até cachorros são gravados participando do viral.”

 

* Estagiária sob supervisão de Aline Conde

