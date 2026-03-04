Dupla é denunciada após morte em lar para idosos no Eusébio

Dois sócios-proprietários da Residência para Idosos São Camilo, localizada na cidade de Eusébio, foram denunciados na Justiça pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) após a morte de um idoso.

Os dois denunciados são acusados de “negligência nos cuidados com a saúde do idoso acolhido na instituição, privando-o de assistência médica, o que teria ocasionado a morte da vítima”, segundo o órgão acusatório.

A Justiça, por meio da Vara Única Criminal de Eusébio, recebeu a denúncia na última quarta-feira (25). A dupla foi denunciada por crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa e no Código Penal.

DENÚNCIA DO MPCE

De acordo com o MPCE, por meio da denúncia apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça de Eusébio, o idoso teria dado entrada na residência em boas condições de saúde, no dia 9 de janeiro de 2024.

“Porém, o MP acusa os denunciados de, no período em que a vítima esteve no residencial, terem escondido informações da família dele, omitindo o severo agravamento do quadro clínico. Além disso, a dupla teria ocultado feridas profundas na vítima, alegando que ele estaria se machucando voluntariamente”, afirma a entidade.

Familiares teriam constatado, em março daquele ano, que o idoso apresentava feridas em estágio avançado de infecção, desnutrição e desidratação.

“Ele foi retirado do residencial três dias depois, em 7 de março, entretanto o quadro já tinha evoluído para sepse grave. A vítima não resistiu às complicações e faleceu em 27 de março de 2024”, afirma ainda a denúncia.

Choque séptico, insuficiência renal aguda, sepse de foco cutâneo e úlcera sacral infectada são apontados no atestado de óbito do idoso como causas diretas da morte.

ARGUMENTOS DA PROMOTORIA

“O grave quadro infeccioso encontrado é frontalmente incompatível com os supostos cuidados assistenciais alegados pela instituição”, argumenta a Promotoria.

Ainda de acordo com o texto, a evolução para sepse, a presença de lesões extensas e contaminadas e o estado clínico terminal do paciente desmentem, de maneira categórica, qualquer narrativa de acompanhamento médico regular, higiene apropriada ou manejo terapêutico minimamente adequado.

“Evidenciando não apenas negligência, mas abandono assistencial prolongado em condições desumanas e degradantes, determinante para o desfecho fatal”, salienta ainda.

SOBRE A INSTITUIÇÃO

O Diário do Nordeste tentou contactar a instituição por meio do número de telefone disponível em sua página no Facebook. Até o fechamento da matéria, não houve retorno.

No LinkedIn, além do contato já citado, a empresa possui um perfil com outros dois números. Um telefone fixo, que não recebeu as chamadas; e um número que retornou informando não ser ligado à instituição.

Na mesma plataforma, a residência afirma ter “15 anos de experiência no ramo de geriatria” e cuidar de idosos com “demência, derrame, alzheimer, cadeirante, acamados e outras patologias”.

A instituição informa ainda ter “enfermagem e cuidadores (24 horas), assistência médica, atendimento de urgência e emergência, fisioterapia e nutricionista”.