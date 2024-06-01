Diário do Nordeste
P.A. Damasceno Professor, historiador e Mestre em Ensino de História. Histórias e memórias daqui e de lá.

O corpo e o sangue de Maria de Araújo

Os panos ensanguentados. A desaparição do corpo. Silêncio e invisibilidade na história que mudou Juazeiro do Norte e o Ceará

P.A. Damasceno 01 de Junho de 2024
hospital psiquiátrico

A história do cearense que ajudou a impulsionar a reforma antimanicomial no Brasil

O ano de 2024 marca os 25 anos da morte de Damião Ximenes Lopes. Ele tinha 30 anos quando foi assassinado, vítima de espancamento e tortura na Casa de Repouso Guararapes, clínica psiquiátrica em Sobral, em outubro de 1999.

P.A. Damasceno 18 de Maio de 2024

Um capitão louco, um casal desfeito e as minas de prata que deram origem a Fortaleza

Em seu diário, o holandês Mathias Beck descreve detalhes intrigantes do processo de ocupação cearense

P.A. Damasceno 17 de Abril de 2024
Preta Tia Simoa, mulher preta cearense que contribuiu para abolição da escravidão no Ceará

Tia Simoa e Maria Tomásia – A memória das abolicionistas cearenses no março de 2024

Entre o 25 de Março, Data Magna, e o 31 de Março, aniversário de 60 do Golpe Civil-Militar, as histórias das mulheres cearenses na disputa entre esquecer e lembrar

P.A. Damasceno 30 de Março de 2024
Edifício São Pedro em processo de demolição

O que cabe agora ao histórico Edifício São Pedro na Fortaleza-memória?

A Fortaleza-Digital já mudou de assunto e não lembra mais o que foi o São Pedro

P.A. Damasceno 25 de Março de 2024
Criança fazendo sinal de

Os profetas da chuva no Ceará e os homens que 'viram árvores' pelo mundo

Você conhece as árvores que homenageiam às memórias e saberes dos profetas das chuvas?

P.A. Damasceno 02 de Março de 2024

O que a fala de Lula sobre Holocausto em Gaza diz sobre genocídios ‘silenciados'

Se ficarmos apenas no período dos séculos 19 e 20, o mundo testemunhou uma série tão atroz de genocídios

P.A. Damasceno 21 de Fevereiro de 2024

Da guerra de colheitas a homenagem em escola de samba: a fascinante história do caju no Ceará

É mais do que uma simples fruta - é um símbolo de identidade, orgulho e conexão com a terra que moldou uma região e seu povo ao longo dos séculos.

P.A. Damasceno 17 de Fevereiro de 2024

Leprosário do Ceará e a história do medo na humanidade

O Centro de Convivência Antônio Diogo há 96 anos passou a atender pacientes no Estado

P.A. Damasceno 10 de Fevereiro de 2024

Siará, o Saara brasileiro

Sobre camelos, desertos e políticas governamentais diante da quentura do passado e da fervura do futuro

P.A. Damasceno 06 de Dezembro de 2023

Os corais de Natal, os meninos castrados e a vida de Paulo Abel do Nascimento

Lembro dos meninos cantores, castrados para atender o desejo por arte das elites europeias, os Castrati italianos e, depois, sempre lembro do "último castrati”, o trágico cearense Paulo Abel do Nascimento

P.A. Damasceno 30 de Novembro de 2023

Dia da consciência negra e a Revolta da Chibata

A Marinha era um grande espelho das contradições do Brasil: um gigante econômico, moderno e geopolítico, mas ainda lutando pra se soltar das correntes de um passado escravocrata

P.A. Damasceno 21 de Novembro de 2023
Ruínas do Campo de Concentração da cidade de Senador Pompeu, no Ceará

Campos de concentração no Ceará: entre o esquecer e o lembrar está a emergência do agora

Nas garrafas de Água no Patu, os caminhantes levam refrigério a quem tem sede, mesmo que simbolicamente, pois deixaremos novamente a fervura climática devorar os mais frágeis?

P.A. Damasceno 17 de Novembro de 2023
Prédio da Phenix Caixeiral, onde hoje fica a Praça José de Alencar

De onde saiu o primeiro som transmitido por um rádio no Ceará

Hoje, dia 7 de novembro, é Dia do Radialista, por isso a memória da emoção de ouvir pela primeira vez a música transmitida por ondas invisíveis

P.A. Damasceno 07 de Novembro de 2023

A guerra e a pandemia de ódio também nas redes sociais

No ambiente digital uma guerra também se iniciou, uma radicalização que permite a identificação de apenas dois polos, ou você está contra os judeus ou contra palestinos

P.A. Damasceno 27 de Outubro de 2023

Por que Hamas está atacando Israel? Entenda motivos do conflito

A ONU já pediu corredor humanitário para ajudar os feridos

P.A. Damasceno 10 de Outubro de 2023
Lampião e Maria Bonita, líderes do cangaço, tiveram as cabeças cortadas e estudadas

As ideias e iniciativas de crueldades presentes na história do Ceará

Apesar do declínio da eugenia como movimento organizado, suas influências ainda persistem em alguns aspectos da sociedade brasileira

P.A. Damasceno 26 de Setembro de 2023
cemiterio

Cemitério São João Batista proibia enterros de não cristãos

No Brasil, até o século 18 os enterros eram em sua maioria dentro das igrejas, em pequenos terrenos anexos e/ou espaços rurais, capelas e jazigos familiares dentro dos engenhos e fazendas.

P.A. Damasceno 19 de Setembro de 2023
Marista

A história do Colégio Cearense do Sagrado Coração, o Marista

No início de 1903, os primeiros Maristas chegaram ao Brasil

P.A. Damasceno 12 de Setembro de 2023
Estrutura arquitetônica do Mausoléu Castelo Branco

O Mausoléu e a Independência

Por que a decisão do governo sobre o Mausoléu Castelo Branco foi acertada e o que isso tem a ver com a semana da pátria?

P.A. Damasceno 10 de Setembro de 2023
