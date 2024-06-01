Os panos ensanguentados. A desaparição do corpo. Silêncio e invisibilidade na história que mudou Juazeiro do Norte e o Ceará
O ano de 2024 marca os 25 anos da morte de Damião Ximenes Lopes. Ele tinha 30 anos quando foi assassinado, vítima de espancamento e tortura na Casa de Repouso Guararapes, clínica psiquiátrica em Sobral, em outubro de 1999.
Em seu diário, o holandês Mathias Beck descreve detalhes intrigantes do processo de ocupação cearense
Entre o 25 de Março, Data Magna, e o 31 de Março, aniversário de 60 do Golpe Civil-Militar, as histórias das mulheres cearenses na disputa entre esquecer e lembrar
A Fortaleza-Digital já mudou de assunto e não lembra mais o que foi o São Pedro
Você conhece as árvores que homenageiam às memórias e saberes dos profetas das chuvas?
Se ficarmos apenas no período dos séculos 19 e 20, o mundo testemunhou uma série tão atroz de genocídios
É mais do que uma simples fruta - é um símbolo de identidade, orgulho e conexão com a terra que moldou uma região e seu povo ao longo dos séculos.
O Centro de Convivência Antônio Diogo há 96 anos passou a atender pacientes no Estado
Sobre camelos, desertos e políticas governamentais diante da quentura do passado e da fervura do futuro
Lembro dos meninos cantores, castrados para atender o desejo por arte das elites europeias, os Castrati italianos e, depois, sempre lembro do "último castrati”, o trágico cearense Paulo Abel do Nascimento
A Marinha era um grande espelho das contradições do Brasil: um gigante econômico, moderno e geopolítico, mas ainda lutando pra se soltar das correntes de um passado escravocrata
Nas garrafas de Água no Patu, os caminhantes levam refrigério a quem tem sede, mesmo que simbolicamente, pois deixaremos novamente a fervura climática devorar os mais frágeis?
Hoje, dia 7 de novembro, é Dia do Radialista, por isso a memória da emoção de ouvir pela primeira vez a música transmitida por ondas invisíveis
No ambiente digital uma guerra também se iniciou, uma radicalização que permite a identificação de apenas dois polos, ou você está contra os judeus ou contra palestinos
A ONU já pediu corredor humanitário para ajudar os feridos
Apesar do declínio da eugenia como movimento organizado, suas influências ainda persistem em alguns aspectos da sociedade brasileira
No Brasil, até o século 18 os enterros eram em sua maioria dentro das igrejas, em pequenos terrenos anexos e/ou espaços rurais, capelas e jazigos familiares dentro dos engenhos e fazendas.
No início de 1903, os primeiros Maristas chegaram ao Brasil
Por que a decisão do governo sobre o Mausoléu Castelo Branco foi acertada e o que isso tem a ver com a semana da pátria?