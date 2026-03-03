Diário do Nordeste
Com 182 mm, cidade do sertão tem maior chuva do CE em 24 horas

Tauá registrou a segunda maior precipitação da história da cidade.

Redação ceara@svm.com.br
Ceará
Pessoa segurando um guarda-chuva preto com gotas de chuva visíveis em uma rua movimentada da cidade.
Legenda: Todo o Ceará está sob aviso de fortes chuvas desde o início da semana.
Foto: Davi Rocha/SVM.

O Ceará teve chuvas superiores a 100 milímetros em diferentes postos de uma mesma cidade, entre 7h de ontem (2) e 7h desta terça-feira (3). Tauá, no Sertão dos Inhamuns, registrou as maiores precipitações do Estado no período, com 182 mm, 146,5 mm e 125 mm nos postos de Santa Tereza, Fazenda Pedra Vermelha e Fazenda Corisco.

Os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) são parciais, atualizados a cada 10 minutos durante todo o dia, à medida que os pluviômetros são observados pelos voluntários da instituição.

Até as 10h, mais de 100 municípios cearenses já haviam contabilizado chuvas. Além de Tauá, a lista de máximas das 24h no Estado inclui:

  • Cedro (Posto: Ematerce) : 90 mm
  • Fortaleza (Posto: Castelão) : 83 mm
  • Penaforte (Posto: Penaforte) : 79 mm
  • Novo Oriente (Posto: Novo Oriente) : 77.5 mm
  • Várzea Alegre (Posto: Canindezinho) : 77 mm
  • Tauá (Posto: São João do Trissi) : 75 mm
  • Parambu (Posto: Parambu) : 72 mm

O Ceará estava, até as 23h59 de ontem, sob três avisos simultâneos de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um deles, aliás, indicava “grande perigo” pelas condições do tempo, prevendo chuvas superiores a 100 milímetros.

Os três boletins foram renovados até 23h59 desta terça (3) e, portanto, todo o território cearense tem previsão de precipitações e ventos intensos ao longo do dia.

Os sucessivos dias menos secos seguem a tendência do mês de março, que é, historicamente, o mais chuvoso do Ceará, com média de 206,5 mm.

Previsão do tempo no Ceará

De acordo com a Funceme, tem ocorrido uma atuação conjunta de sistemas meteorológicos que favorecem chuvas no Estado: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). 

A previsão do tempo emitida pelo órgão segue apontando condições para precipitação em várias regiões, confira:

Terça-feira, 03/03/2026

  • Madrugada: Céu nublado, com chuvas de moderada a forte intensidade no Cariri e na porção sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, a previsão é de céu nublado, com chuvas de fraca a moderada intensidade.
  • Manhã: Céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na faixa litorânea e na Jaguaribana.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, Jaguaribana, Ibiapaba, no Litoral de Fortaleza e no Sertão Central e Inhamuns.

Quarta-feira, 04/03/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva moderada no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, são esperados eventos isolados de chuva de fraca a moderada intensidade.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Quinta-feira, 05/03/2026

  • Madrugada: Céu nublado com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Cariri.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada na Ibiapaba, na Jaguaribana e no norte do Sertão Central e Inhamuns.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Cariri.

