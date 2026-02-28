Ceará tem aviso de ‘grande perigo’ para chuvas intensas em 138 cidades; veja quais
O aviso começou na manhã de sábado e está previsto até às 23h59 de domingo (1º).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “grande perigo” por acumulado de chuva para 138 municípios do Ceará. O aviso vale para a Região Metropolitana de Fortaleza e para cidades das regiões Norte, Sul, Noroeste, Centro-Sul e dos Sertões, onde há risco, por exemplo, de alagamentos e deslizamentos provocados por chuvas intensas.
O aviso teve início às 10h33 deste sábado (28) e segue válido até às 23h59 de domingo (1º). As precipitações, conforme o instituto, devem ser superiores a 60 milímetros (mm) por hora, ou acima de 100 mm por dia.
Na manhã deste sábado (28), o Ceará registrou chuvas em 98 municípios.
O órgão alerta para alto risco de alagamentos, transbordamento de rios e grandes deslizamentos de encostas, principalmente em cidades com áreas consideradas de risco.
As orientações são de se atentar a alterações nas encostas, permanecer em locais abrigados e desligar aparelhos elétricos. Em caso de inundações, é recomendado que os pertences sejam envoltos em sacos plásticos, para protegê-los da água.
A população pode obter mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.
Confira os municípios do Ceará incluídos em alerta de chuvas do Inmet
- Abaiara
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Amontada
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Ararenda
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Barroquinha
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Chaval
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortaleza
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Iraçuba
- Itapajé
- Itapipoca
- Itarema
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Jijoca de Jeriocoacoara
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Miraima
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pacujá
- Paracuru
- Paraipaba
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pentecoste
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixeló
- Quixeramobim
- Reirutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Funceme emite aviso de chuva intensa
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso de chuvas intensas que inicia às 18 horas deste sábado (28) e seguirá válido até às 9 horas de domingo (1º).
O órgão estadual indica que todos os municípios cearenses estão sob os graus de risco amarelo e laranja, ou seja, Risco Potencial e Risco Médio.
As regiões da Ibiapaba e Cariri estão sob a categoria laranja, assim como boa parte do Sertão Central e do Litoral Norte. Já a Metropolitana de Fortaleza e o Maciço de Baturité estão sob risco amarelo.
Confira todos os municípios sob risco laranja listados pela Funceme
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Barroquinha
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Camocim
- Campos Sales
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Chaval
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan
- Farias Brito
- Forquilha
- Frecheirinha
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Irauçuba
- Itatira
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da
- Madalena
- Mangabeira
- Martinópole
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Moraújo
- Mucambo
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pacujá
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pinheiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixelô
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santa Quitéria
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- São Benedito
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Confira todos os municípios sob risco amarelo listados pela Funceme
- Acarape
- Acaraú
- Alto Santo
- Amarante
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Aratuba
- Banabuiú
- Barreira
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cascavel
- Caucaia
- Choró
- Chorozinho
- Cruz
- Ereré
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- General Sampaio
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Iracema
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jericoacoara
- Jijoca de
- Limoeiro do Norte
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Miraíma
- Morada Nova
- Morrinhos
- Mulungu
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Potiretama
- Quixadá
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Russas
- São Gonçalo do
- São João do
- São Luís do Curu
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tejuçuoca
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
Previsão do tempo segundo a Funceme
Sábado, 28/02/2026
Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza. No Litoral Norte, Ibiapaba, Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, céu nublado com chuva.
Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Jaguaribana e no Maciço de Baturité. Chuva na porção oeste do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.
Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, sul do Litoral do Pecém, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.
Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns. Na Ibiapaba, chuvas isoladas.
Domingo, 01/03/2026
Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité e na faixa litorânea. No centro e sul, baixa possibilidade de chuva isolada.
Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.
Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, sul do Litoral do Pecém, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.
Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul do estado.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Karine Zaranga.