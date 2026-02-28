Diário do Nordeste
Ceará tem aviso de ‘grande perigo’ para chuvas intensas em 138 cidades; veja quais

O aviso começou na manhã de sábado e está previsto até às 23h59 de domingo (1º).

Escrito por
Milenna Murta* milnna.murta@svm.com.br
(Atualizado às 15:05)
Ceará
Avenida alagada com carros e motos.
Legenda: Um aviso meteorológico também foi emitido pela Funceme para este final de semana.
Foto: Fabiane de Paula.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “grande perigo” por acumulado de chuva para 138 municípios do Ceará. O aviso vale para a Região Metropolitana de Fortaleza e para cidades das regiões Norte, Sul, Noroeste, Centro-Sul e dos Sertões, onde há risco, por exemplo, de alagamentos e deslizamentos provocados por chuvas intensas

O aviso teve início às 10h33 deste sábado (28) e segue válido até às 23h59 de domingo (1º). As precipitações, conforme o instituto, devem ser superiores a 60 milímetros (mm) por hora, ou acima de 100 mm por dia.

Na manhã deste sábado (28), o Ceará registrou chuvas em 98 municípios

O órgão alerta para alto risco de alagamentos, transbordamento de rios e grandes deslizamentos de encostas, principalmente em cidades com áreas consideradas de risco. 

As orientações são de se atentar a alterações nas encostas, permanecer em locais abrigados e desligar aparelhos elétricos. Em caso de inundações, é recomendado que os pertences sejam envoltos em sacos plásticos, para protegê-los da água.

A população pode obter mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Confira os municípios do Ceará incluídos em alerta de chuvas do Inmet

  • Abaiara
  • Acaraú
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Alcântaras
  • Altaneira
  • Amontada
  • Antonina do Norte
  • Apuiarés
  • Ararenda
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Baixio
  • Barbalha
  • Barro
  • Barroquinha
  • Bela Cruz
  • Boa Viagem
  • Brejo Santo
  • Camocim
  • Campos Sales
  • Canindé
  • Caridade
  • Cariré
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Carnaubal
  • Catarina
  • Catunda
  • Caucaia
  • Cedro
  • Chaval
  • Coreaú
  • Crateús
  • Croatá
  • Cruz
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Ererê
  • Farias Brito
  • Forquilha
  • Fortaleza
  • Frecheirinha
  • General Sampaio
  • Graça
  • Granja
  • Granjeiro
  • Groaíras
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Ibiapina
  • Icó
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipaumirim
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Iracema
  • Iraçuba
  • Itapajé
  • Itapipoca
  • Itarema
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Jardim
  • Jati
  • Jijoca de Jeriocoacoara
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Marco
  • Martinópole
  • Massapê
  • Mauriti
  • Meruoca
  • Milagres
  • Milhã
  • Miraima
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Mucambo
  • Nova Olinda
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Orós
  • Pacujá
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Parambu
  • Paramoti
  • Pedra Branca
  • Penaforte
  • Pentecoste
  • Pereiro
  • Piquet Carneiro
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Porteiras
  • Potengi
  • Quiterianópolis
  • Quixeló
  • Quixeramobim
  • Reirutaba
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Acaraú
  • Santana do Cariri
  • Santa Quitéria
  • São Benedito
  • São Gonçalo do Amarante
  • São Luís do Curu
  • Senador Pompeu
  • Senador Sá
  • Sobral 
  • Solonópole
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Tejuçuoca
  • Tianguá
  • Trairi
  • Tururu
  • Ubajara
  • Umari
  • Umirim
  • Uruburetama
  • Uruoca
  • Varjota
  • Várzea Alegre
  • Viçosa do Ceará

Funceme emite aviso de chuva intensa

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso de chuvas intensas que inicia às 18 horas deste sábado (28) e seguirá válido até às 9 horas de domingo (1º).

O órgão estadual indica que todos os municípios cearenses estão sob os graus de risco amarelo e laranja, ou seja, Risco Potencial e Risco Médio.

As regiões da Ibiapaba e Cariri estão sob a categoria laranja, assim como boa parte do Sertão Central e do Litoral Norte. Já a Metropolitana de Fortaleza e o Maciço de Baturité estão sob risco amarelo.

Confira todos os municípios sob risco laranja listados pela Funceme

  • Abaiara
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Alcântaras
  • Altaneira
  • Antonina do Norte
  • Ararendá
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Baixio
  • Barbalha
  • Barro
  • Barroquinha
  • Boa Viagem
  • Brejo Santo
  • Camocim
  • Campos Sales
  • Cariré
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Carnaubal
  • Catarina
  • Catunda
  • Cedro
  • Chaval
  • Coreaú
  • Crateús
  • Crato
  • Croatá
  • Deputado Irapuan
  • Farias Brito
  • Forquilha
  • Frecheirinha
  • Graça
  • Granja
  • Granjeiro
  • Groaíras
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Ibiapina
  • Icó
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipaumirim
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Irauçuba
  • Itatira
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da
  • Madalena
  • Mangabeira
  • Martinópole
  • Massapê
  • Mauriti
  • Meruoca
  • Milagres
  • Milhã
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Moraújo
  • Mucambo
  • Nova Olinda
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Orós
  • Pacujá
  • Parambu
  • Pedra Branca
  • Penaforte
  • Pinheiro
  • Piquet Carneiro
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Porteiras
  • Potengi
  • Quiterianópolis
  • Quixelô
  • Reriutaba
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santa Quitéria
  • Santana do Acaraú
  • Santana do Cariri
  • São Benedito
  • Senador Pompeu
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Tianguá
  • Ubajara
  • Umari
  • Uruoca
  • Varjota
  • Várzea Alegre
  • Viçosa do Ceará

Confira todos os municípios sob risco amarelo listados pela Funceme

  • Acarape
  • Acaraú
  • Alto Santo
  • Amarante
  • Amontada
  • Apuiarés
  • Aquiraz
  • Aracati
  • Aracoiaba
  • Aratuba
  • Banabuiú
  • Barreira
  • Baturité
  • Beberibe
  • Bela Cruz
  • Canindé
  • Capistrano
  • Caridade
  • Cascavel
  • Caucaia
  • Choró
  • Chorozinho
  • Cruz
  • Ereré
  • Eusébio
  • Fortaleza
  • Fortim
  • General Sampaio
  • Guaiúba
  • Guaramiranga
  • Horizonte
  • Ibaretama
  • Ibicuitinga
  • Icapuí
  • Iracema
  • Itaiçaba
  • Itaitinga
  • Itapajé
  • Itapipoca
  • Itapiúna
  • Itarema
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Jaguaribe
  • Jaguaruana
  • Jericoacoara
  • Jijoca de
  • Limoeiro do Norte
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Marco
  • Miraíma
  • Morada Nova
  • Morrinhos
  • Mulungu
  • Ocara
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Pacoti
  • Palhano
  • Palmácia
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Paramoti
  • Pentecoste
  • Pereiro
  • Pindoretama
  • Potiretama
  • Quixadá
  • Quixeramobim
  • Quixeré
  • Redenção
  • Russas
  • São Gonçalo do
  • São João do
  • São Luís do Curu
  • Solonópole
  • Tabuleiro do Norte
  • Tejuçuoca
  • Trairi
  • Tururu
  • Umirim
  • Uruburetama

Previsão do tempo segundo a Funceme

Sábado, 28/02/2026

Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza. No Litoral Norte, Ibiapaba, Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, céu nublado com chuva.

Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Jaguaribana e no Maciço de Baturité. Chuva na porção oeste do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, sul do Litoral do Pecém, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns. Na Ibiapaba, chuvas isoladas.

Domingo, 01/03/2026

Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité e na faixa litorânea. No centro e sul, baixa possibilidade de chuva isolada.

Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, sul do Litoral do Pecém, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul do estado.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Karine Zaranga.

