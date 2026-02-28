Ceará tem aviso de ‘grande perigo’ para chuvas intensas em 138 cidades; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “grande perigo” por acumulado de chuva para 138 municípios do Ceará. O aviso vale para a Região Metropolitana de Fortaleza e para cidades das regiões Norte, Sul, Noroeste, Centro-Sul e dos Sertões, onde há risco, por exemplo, de alagamentos e deslizamentos provocados por chuvas intensas.

O aviso teve início às 10h33 deste sábado (28) e segue válido até às 23h59 de domingo (1º). As precipitações, conforme o instituto, devem ser superiores a 60 milímetros (mm) por hora, ou acima de 100 mm por dia.

Na manhã deste sábado (28), o Ceará registrou chuvas em 98 municípios.

O órgão alerta para alto risco de alagamentos, transbordamento de rios e grandes deslizamentos de encostas, principalmente em cidades com áreas consideradas de risco.

As orientações são de se atentar a alterações nas encostas, permanecer em locais abrigados e desligar aparelhos elétricos. Em caso de inundações, é recomendado que os pertences sejam envoltos em sacos plásticos, para protegê-los da água.

A população pode obter mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Confira os municípios do Ceará incluídos em alerta de chuvas do Inmet

Funceme emite aviso de chuva intensa

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso de chuvas intensas que inicia às 18 horas deste sábado (28) e seguirá válido até às 9 horas de domingo (1º).

O órgão estadual indica que todos os municípios cearenses estão sob os graus de risco amarelo e laranja, ou seja, Risco Potencial e Risco Médio.

As regiões da Ibiapaba e Cariri estão sob a categoria laranja, assim como boa parte do Sertão Central e do Litoral Norte. Já a Metropolitana de Fortaleza e o Maciço de Baturité estão sob risco amarelo.

Confira todos os municípios sob risco laranja listados pela Funceme

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Altaneira

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Barroquinha

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Cariré

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Catarina

Catunda

Cedro

Chaval

Coreaú

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan

Farias Brito

Forquilha

Frecheirinha

Graça

Granja

Granjeiro

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibiapina

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itatira

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da

Madalena

Mangabeira

Martinópole

Massapê

Mauriti

Meruoca

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Moraújo

Mucambo

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Pacujá

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pinheiro

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Porteiras

Potengi

Quiterianópolis

Quixelô

Reriutaba

Saboeiro

Salitre

Santa Quitéria

Santana do Acaraú

Santana do Cariri

São Benedito

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tianguá

Ubajara

Umari

Uruoca

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Confira todos os municípios sob risco amarelo listados pela Funceme

Acarape

Acaraú

Alto Santo

Amarante

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Banabuiú

Barreira

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Canindé

Capistrano

Caridade

Cascavel

Caucaia

Choró

Chorozinho

Cruz

Ereré

Eusébio

Fortaleza

Fortim

General Sampaio

Guaiúba

Guaramiranga

Horizonte

Ibaretama

Ibicuitinga

Icapuí

Iracema

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaribe

Jaguaruana

Jericoacoara

Jijoca de

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Marco

Miraíma

Morada Nova

Morrinhos

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pereiro

Pindoretama

Potiretama

Quixadá

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Russas

São Gonçalo do

São João do

São Luís do Curu

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tejuçuoca

Trairi

Tururu

Umirim

Uruburetama

Previsão do tempo segundo a Funceme

Sábado, 28/02/2026

Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza. No Litoral Norte, Ibiapaba, Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, céu nublado com chuva.

Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Jaguaribana e no Maciço de Baturité. Chuva na porção oeste do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, sul do Litoral do Pecém, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns. Na Ibiapaba, chuvas isoladas.

Domingo, 01/03/2026

Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité e na faixa litorânea. No centro e sul, baixa possibilidade de chuva isolada.

Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, sul do Litoral do Pecém, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul do estado.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Karine Zaranga.