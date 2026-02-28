Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Camilo inaugura escola e autoriza obras do IFCE em Fortaleza

No Ceará, o ministro cumpre agendas em Fortaleza e Pindoretama neste sábado (28). À tarde deve assinar a ordem de serviço para o IFCE de Cascavel.

Escrito por
e
(Atualizado às 13:07)
Ceará
Legenda: Na agenda no Ceará, Camilo inaugura escolas e assina ordem de serviço para autorizar obras
Foto: Thiago Gadelha

O ministro da Educação, Camilo Santana, que cumpre agenda no Ceará, inaugurou, na manhã deste sábado (28), uma escola municipal de tempo integral no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, e assinou as ordens de serviço para a construção de novos campi do Instituto Federal do Ceará (IFCE) em Fortaleza, um na Avenida Bezerra de Menezes e outro em Messejana.

À tarde, em Pindoretama, na Região Metropolitana (RMF), deve autorizar o início das obras da nova unidade do IFCE no município de Cascavel, também na RMF. 

Veja também

teaser image
Ceará

Estados do Nordeste lideram oferta de ensino médio integral na rede pública; CE é 3º em matrículas

teaser image
Ceará

Com ‘bolsas’ para professores e espaços de leitura, Fortaleza lança ações para ampliar alfabetização

teaser image
Ceará

Qual a situação das obras dos novos IFCEs em Fortaleza ?

O evento na Capital contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, além de outras autoridades, como a vice-governadora Jade Romero, a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, a senadora Augusta Brito, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri e o reitor do IFCE, José Wally Mendonça Menezes.

As obras da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Francimar Mangueira, inauguradas neste sábado, fazem parte do conjunto de ações previstas no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR 2).

“Quando a gente está unido, governo federal, estadual e prefeitura quem ganha é povo”, enfatizou o ministro durante o evento. 

Legenda: A placa de inauguração da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Francimar Mangueira marca oficialmente a entrega da unidade à comunidade.
Foto: Thiago Gadelha

Camilo também destacou que a obra entregue nesta manhã estava parada quando o prefeito Evandro assumiu a gestão em 2025. “Fortaleza tinha 115 obras paralisadas”, enfatizou Camilo. 

Na ocasião, ao falar à imprensa sobre as articulações políticas, o ministro também comentou a declaração do senador Cid Gomes (PSB) sobre suposta “pouca proximidade” entre os dois. Segundo Camilo, não existe atrito entre eles e a dificuldade de encontros se deve à intensa agenda de compromissos dele próprio.  

Legenda: A Escola Municipal de Tempo Integral Professor Francimar Mangueira passa a atender 410 alunos.
Foto: Thiago Gadelha

No evento, o prefeito Evandro afirmou que, além da entrega realizada nesta manhã, que segundo ele atenderá uma demanda do grande Bom Jardim, o Ministério da Educação (MEC) irá, em breve, assinar a ordem de serviço para a construção de 10 creches em Fortaleza. Segundo o prefeito, a escola inaugurada nesta manhã atenderá 410 alunos.

O governador Elmano de Freitas destacou dois pontos: a retomada de obras paradas e a importância da ampliação dos IFCE, ressaltando que a previsão é de que, em breve, o Ceará conte com 39 unidades do instituto.

“Tenho orgulho de estar em Fortaleza, olhar para uma escola como esta e saber que a criançada da Granja Portugal, que tinha a obra parada, agora conta com um prefeito que vai aos bairros e enfrenta os problemas”, afirmou.

Legenda: Prédio da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Francimar Mangueira, na Granja Portugal, em Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha

À tarde, Camilo e a comitiva devem cumprir agenda em Pindoretama, onde irão inaugurar outra unidade: a Escola Municipal de Educação Básica Raimunda Albano de Lima, no Distrito do Ema. Essa obra foi realizada dentro do Pacto pela Retomada de Obras da Educação Básica e também recebeu recursos do Novo PAC.

Na programação, o ministro também assinará a ordem de serviço para a construção do novo IFCE em Cascavel. 

Obras dos Institutos Federais

As intervenções no IFCE foram anunciadas em março de 2024 pelo Governo Federal e, conforme já noticiado pelo Diário do Nordeste,  em Fortaleza, na unidade da Bezerra de Menezes as obras já haviam começado em outubro de 2025. A de Messejana, ainda aguardava o trâmite burocrático para dar início à construção. A de Cascavel também será iniciada agora. 

Em 2024, quando o MEC comunicou a entrega dos novos IFCEs na Capital, além dessas novas estruturas também foram anunciadas outras três construções do tipo no Ceará nas cidades de Mauriti, Campos Sales e Lavras da Mangabeira. A estimativa de investimento para construção era de R$ 150 milhões. 

A projeção é que quando estiverem em funcionamento, as novas unidades oferecerão 8,4 mil vagas, sobretudo, em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Em Fortaleza, o novo campus do IFCE na Avenida Bezerra de Menezes aproveitará parte da estrutura da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

O custo inicial estimado da obra é de R$ 12,8 milhões, e o terreno onde funcionava a SSPDS já foi oficialmente doado pelo Governo do Estado para viabilizar a implantação da unidade.

Já em Messejana, o valor de referência para a licitação é de R$ 20,2 milhões. O terreno, que antes também pertencia ao Governo do Estado, já foi doado. 

 

 

 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Ceará

Camilo inaugura escola e autoriza obras do IFCE em Fortaleza

No Ceará, o ministro cumpre agendas em Fortaleza e Pindoretama neste sábado (28). À tarde deve assinar a ordem de serviço para o IFCE de Cascavel.

Igor Cavalcante e Thatiany Nascimento
Há 38 minutos
Senhor de costas, com blusa verde e bermuda branca, caminhando com guarda chuva aberto em calçada em um dia de chuva intensa.
Ceará

Ceará registra chuvas em 98 municípios na manhã deste sábado (28), veja cidades

Ao menos quatro cidades já ultrapassaram 60 milímetros no monitoramento pluviométrico da Funceme.

Milenna Murta*
28 de Fevereiro de 2026
formiga tanajura de asas translúcidas sobre o asfalto, detalhada e focada na imagem de inseto na rua.
Ceará

Período chuvoso leva cearenses a caçar e comer tanajuras, formigas ricas em proteína

Inseto, consumido há décadas em cidades como Tianguá e Ubajara, é mais comum entre janeiro e março.

Paulo Roberto Maciel* e Mylena Gadelha
28 de Fevereiro de 2026
Garçom carregando uma bandeja com três copos de cerveja, com um restaurante ou bar movimentado desfocado ao fundo.
Ceará

Dia da Ressaca: veja dicas para recuperar o corpo e aliviar ‘arrependimento’

Efeitos danosos no organismo podem ser evitados ou tratados.

Nicolas Paulino
28 de Fevereiro de 2026
Foto mostra uma sala de aula da Prefeitura de Fortaleza com alunos uniformizados atentos às atividades escolares, enquanto uma aluna entrega o caderno ao professor.
Ceará

Com ‘bolsas’ para professores e espaços de leitura, Fortaleza lança ações para ampliar alfabetização

Programa de R$ 20 milhões com distintas iniciativas foi anunciado pela gestão municipal nesta sexta-feira (27)

Ana Beatriz Caldas e Thatiany Nascimento
27 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra, em close-up, um homem de costas com lesões de mpox, varíola dos macacos ou monkey pox.
Ceará

Ceará investiga quatro casos suspeitos de Mpox, mas Sesa descarta cenário de alerta

Autoridade sanitária afirma que oito notificações da doença já foram descartadas em 2026.

Carol Melo
27 de Fevereiro de 2026
Mulher com máscara de proteção e guarda-chuva azul e branco caminhando sob forte chuva em uma rua urbana, com um muro verde vibrante ao fundo e gotas de chuva visíveis.
Ceará

Novo prognóstico da Funceme indica chances de chuvas em março, abril e maio de 2026 no CE

Documento aponta permanência de indefinição de condições oceânicas.

Nicolas Paulino
27 de Fevereiro de 2026
Uma vista de baixo ângulo da Praça do Ferreira mostra canteiros de grama seca intercalados com pequenas plantas verdes, cercados por bancos de madeira e postes metálicos pretos. Ao fundo, ergue-se a icônica Coluna da Hora cercada por prédios históricos e árvores sob um céu nublado. A cena retrata um espaço urbano amplo com pavimentação em pedra portuguesa típica.
Ceará

Praça do Ferreira volta a receber grama natural após críticas a grama sintética

A grama artificial havia sido instalada após a requalificação do espaço, entregue em novembro.

Ana Alice Freire*
27 de Fevereiro de 2026
Ceará

Aluno com deficiência sofre bullying e é forçado a comer bolo em escola pública de Fortaleza

Seduc afirmou que a vítima e os familiares estão tendo suporte psicológico.

Clarice Nascimento
27 de Fevereiro de 2026
Programa deve contemplar todos os estados do Ceará em breve.
Ceará

Praças de mais 46 cidades do Ceará terão wi-fi grátis; veja locais

Implantação deve concluir a instalação de internet gratuita em todos os municípios do Estado.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Ceará

Aço Cearense e SINOBRAS realizam a 1ª Corrida da Construção em Fortaleza

Prova marca a expansão das ações esportivas das marcas no Ceará e integra as celebrações de 300 anos da Capital

Agência de Conteúdo DN
27 de Fevereiro de 2026
Ceará

Lagoa do Mondubim alia natureza e lazer em Fortaleza

Parque urbano na Regional 10 reúne famílias e é espaço para diversão gratuita e acessível

Agência de Conteúdo DN
27 de Fevereiro de 2026
foto de mão segurando uma CNH.
Ceará

CNH gratuita: Governo abre 150 vagas para público LGBTI+ no Ceará

Saiba como se inscrever no programa CNH Popular.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Mão segura documentação como RG e certidão de nascimento.
Ceará

Mutirão recebe inscrições para retificação de nome e gênero de pessoas trans em Fortaleza

A mobilização começa na próxima segunda-feira (2) e segue até 6 de março.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Músico cearense leva piano de 120 kg para ponto mais alto de Guaramiranga
Ceará

Músico cearense leva piano de 120 kg para ponto mais alto de Guaramiranga

Paulo Rodrigo, de 42 anos, tocou o instrumento no Pico Alto, na cidade serrana, e garantiu recorde nacional.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Sala de aula de música com cerca de 12 adolescentes sentados em cadeiras azuis, usando uniforme escolar, enquanto um professor em pé conduz a atividade na frente do grupo. Nas paredes, há vários violões pendurados e, ao fundo, uma bateria e outros instrumentos musicais, indicando um ambiente de ensino artístico em tempo integral.
Ceará

Estados do Nordeste lideram oferta de ensino médio integral na rede pública; CE é 3º em matrículas

Dados do Censo Escolar apontam que 57% dos alunos de escolas estaduais e federais no Ceará estudam em jornada ampliada.

Thatiany Nascimento
26 de Fevereiro de 2026
Ilustração de um balão de ar quente azul e amarelo com o texto Fortaleza 300 Anos, sobrevoando uma praça com prédios históricos. O balão possui uma cabine de vidro com pessoas, tendo o mar ao fundo.
Ceará

CDL propõe balão panorâmico no Centro em comemoração aos 300 anos de Fortaleza

Investimento necessário para o projeto é estimado entre R$ 12 e 18 milhões.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Chuva em Fortaleza.
Ceará

Funceme emite aviso de chuvas intensas para 64 cidades do Ceará; veja lista

Documento não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento

Renato Bezerra
26 de Fevereiro de 2026
Ceará

Censo escolar registra redução de alunos na educação básica; CE teve 24 mil matrículas a menos

A queda não significa, necessariamente, diminuição da oferta de vagas ou piora no acesso à escola.

Thatiany Nascimento e Theyse Viana
26 de Fevereiro de 2026
Praia de Iracema.
Ceará

Quais os feriados em março de 2026 no Ceará? Veja datas

Os cearenses terão duas oportunidades de pausar a rotina.

Redação
26 de Fevereiro de 2026