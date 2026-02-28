Camilo inaugura escola e autoriza obras do IFCE em Fortaleza

O ministro da Educação, Camilo Santana, que cumpre agenda no Ceará, inaugurou, na manhã deste sábado (28), uma escola municipal de tempo integral no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, e assinou as ordens de serviço para a construção de novos campi do Instituto Federal do Ceará (IFCE) em Fortaleza, um na Avenida Bezerra de Menezes e outro em Messejana.

À tarde, em Pindoretama, na Região Metropolitana (RMF), deve autorizar o início das obras da nova unidade do IFCE no município de Cascavel, também na RMF.

O evento na Capital contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, além de outras autoridades, como a vice-governadora Jade Romero, a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, a senadora Augusta Brito, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri e o reitor do IFCE, José Wally Mendonça Menezes.

As obras da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Francimar Mangueira, inauguradas neste sábado, fazem parte do conjunto de ações previstas no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR 2).

“Quando a gente está unido, governo federal, estadual e prefeitura quem ganha é povo”, enfatizou o ministro durante o evento.

Legenda: A placa de inauguração da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Francimar Mangueira marca oficialmente a entrega da unidade à comunidade. Foto: Thiago Gadelha

Camilo também destacou que a obra entregue nesta manhã estava parada quando o prefeito Evandro assumiu a gestão em 2025. “Fortaleza tinha 115 obras paralisadas”, enfatizou Camilo.

Na ocasião, ao falar à imprensa sobre as articulações políticas, o ministro também comentou a declaração do senador Cid Gomes (PSB) sobre suposta “pouca proximidade” entre os dois. Segundo Camilo, não existe atrito entre eles e a dificuldade de encontros se deve à intensa agenda de compromissos dele próprio.

Legenda: A Escola Municipal de Tempo Integral Professor Francimar Mangueira passa a atender 410 alunos. Foto: Thiago Gadelha

No evento, o prefeito Evandro afirmou que, além da entrega realizada nesta manhã, que segundo ele atenderá uma demanda do grande Bom Jardim, o Ministério da Educação (MEC) irá, em breve, assinar a ordem de serviço para a construção de 10 creches em Fortaleza. Segundo o prefeito, a escola inaugurada nesta manhã atenderá 410 alunos.

O governador Elmano de Freitas destacou dois pontos: a retomada de obras paradas e a importância da ampliação dos IFCE, ressaltando que a previsão é de que, em breve, o Ceará conte com 39 unidades do instituto.

“Tenho orgulho de estar em Fortaleza, olhar para uma escola como esta e saber que a criançada da Granja Portugal, que tinha a obra parada, agora conta com um prefeito que vai aos bairros e enfrenta os problemas”, afirmou.

Legenda: Prédio da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Francimar Mangueira, na Granja Portugal, em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

À tarde, Camilo e a comitiva devem cumprir agenda em Pindoretama, onde irão inaugurar outra unidade: a Escola Municipal de Educação Básica Raimunda Albano de Lima, no Distrito do Ema. Essa obra foi realizada dentro do Pacto pela Retomada de Obras da Educação Básica e também recebeu recursos do Novo PAC.

Na programação, o ministro também assinará a ordem de serviço para a construção do novo IFCE em Cascavel.

Obras dos Institutos Federais

As intervenções no IFCE foram anunciadas em março de 2024 pelo Governo Federal e, conforme já noticiado pelo Diário do Nordeste, em Fortaleza, na unidade da Bezerra de Menezes as obras já haviam começado em outubro de 2025. A de Messejana, ainda aguardava o trâmite burocrático para dar início à construção. A de Cascavel também será iniciada agora.

Em 2024, quando o MEC comunicou a entrega dos novos IFCEs na Capital, além dessas novas estruturas também foram anunciadas outras três construções do tipo no Ceará nas cidades de Mauriti, Campos Sales e Lavras da Mangabeira. A estimativa de investimento para construção era de R$ 150 milhões.

A projeção é que quando estiverem em funcionamento, as novas unidades oferecerão 8,4 mil vagas, sobretudo, em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Em Fortaleza, o novo campus do IFCE na Avenida Bezerra de Menezes aproveitará parte da estrutura da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

O custo inicial estimado da obra é de R$ 12,8 milhões, e o terreno onde funcionava a SSPDS já foi oficialmente doado pelo Governo do Estado para viabilizar a implantação da unidade.

Já em Messejana, o valor de referência para a licitação é de R$ 20,2 milhões. O terreno, que antes também pertencia ao Governo do Estado, já foi doado.