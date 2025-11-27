Qual a situação das obras dos novos IFCEs em Fortaleza ?

Anunciados em março de 2024 pelo Ministério da Educação (MEC), junto a outros quatro novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), as duas novas sedes de Fortaleza, uma na Av. Bezerra de Menezes e outra em Messejana, avançam em ritmos distintos. Na unidade da Bezerra de Menezes, as intervenções começaram em outubro de 2025 e têm previsão de durar um ano. Já em Messejana, o cenário é mais lento: as obras sequer foram iniciadas.

Quando o Governo Federal comunicou a entrega dos novos IFCEs, os quais dois são na Capital, e os demais em Cascavel, Mauriti, Campos Sales e Lavras da Mangabeira, a estimativa de investimento para construção era de R$ 150 milhões.

No caso específico das obras em Fortaleza, o campus da Av. Bezerra de Menezes, que aproveitará parte da estrutura da antiga sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o custo estimado é de R$12,8 milhões. Já em Messejana, o valor de referência para a licitação é de R$ 20,2 milhões. A licitação foi aberta na segunda-feira (24), e a expectativa é que o valor seja reduzido durante a disputa entre as empresas participantes.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o diretor de Infraestrutura e Engenharia do IFCE, Marcus Vinicius Silveira Macedo, detalhou a situação dos dois projetos na Capital. Segundo estimativas do MEC, os seis novos campi devem criar 8,4 mil vagas para estudantes no Ceará. Atualmente, o IFCE conta com 34 unidades no Estado, sendo 33 campi e um polo de inovação.

Legenda: A obra no futuro IFCE da Bezerra de Menezes foi iniciada em outubro de 2025. Foto: Ismael Soares

Campus da Av. Bezerra de Menezes

No campus da Av. Bezerra de Menezes, explica Marcus Vinicius, o Governo do Estado já doou o terreno da antiga SSPDS e “a obra foi iniciada no dia 13 de outubro de 2025 e tem previsão de término no dia 13 de outubro de 2026, conforme cronograma físico-financeiro da obra”.

Mas, nesse processo, explica, “será priorizada a reforma de espaços que possam ainda em 2026, antes da plena reforma, já contemplar a oferta de cursos para a comunidade”. De acordo com ele, uma das preocupações é que o cronograma seja afetado por fatores externos, como a quadra chuvosa no início de 2026.

Legenda: O previsão de término da obra na Bezerra de Menezes é outubro de 2026 Foto: Ismael Soares

“Realizamos reuniões com a empresa contratada para tentar mitigar o máximo esse possível impacto, tais como acelerar a execução dos serviços relacionados a implantação nas áreas não cobertas e a reforma das cobertas das edificações existentes para que quando chegar o período chuvoso, os serviços a serem executados sejam realizados dentro das edificações”. Marcus Vinicius Silveira Macedo Diretor de Infraestrutura e Engenharia do IFCE

Campus em Messejana

Já a situação do campus de Messejana é mais lenta. No local, o terreno que pertencia ao Governo do Estado também foi doado, mas as obras ainda não tiveram início. A previsão é que elas comecem em dezembro.

Legenda: No futuro IFCE de Messejana a obra ainda não começou Foto: Ismael Soares

A licitação, segundo Marcus Vinicius, estava prevista para ter início na segunda-feira (24), e o cronograma da obra prevê a execução em 1 ano, contando da data do início da futura empresa contratada. Nesse empreendimento, os possíveis fatores que podem afetar o planejamento, segundo ele, são: a tramitação do processo licitatório e a emissão de licenças e autorizações ambientais por parte do município.

Cursos que serão ofertados em cada campus

O representante do IFCE, Marcus Vinicius, questionado sobre quais cursos serão ofertados em Fortaleza, ressaltou que “em toda formatação de oferta de cursos o IFCE sempre realiza um estudo de potencialidades, coordenado pela Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) e na sequência uma consulta pública para entender as necessidades da comunidade onde o campus está sendo implantado”.

No futuro campus da Bezerra de Menezes, ele relata que o IFCE tem estudado a implementação no eixo tecnológico, eixo de Gestão e Negócios, entre outros. Já em Messejana, a projeção é que seja implementado no eixo tecnológico, Sustentabilidade, Ambiente e Saúde, Biomédicos, entre outros. Mas ressalta: “para todos os campi do IFCE os cursos só serão definidos após estudo de potencialidades”.