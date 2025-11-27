Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Qual a situação das obras dos novos IFCEs em Fortaleza ?

A construção dos 2 campi do Instituto Federal na Capital foi anunciada pelo MEC em março de 2024.

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
Ceará
Legenda: No campus da Av. Bezerra de Menezes o Governo do Estado doou o terreno da antiga SSPDS
Foto: Ismael Soares

Anunciados em março de 2024 pelo Ministério da Educação (MEC), junto a outros quatro novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), as duas novas sedes de Fortaleza, uma na Av. Bezerra de Menezes e outra em Messejana, avançam em ritmos distintos. Na unidade da Bezerra de Menezes, as intervenções começaram em outubro de 2025 e têm previsão de durar um ano. Já em Messejana, o cenário é mais lento: as obras sequer foram iniciadas.

Quando o Governo Federal comunicou a entrega dos novos IFCEs, os quais dois são na Capital, e os demais em Cascavel, Mauriti, Campos Sales e Lavras da Mangabeira, a estimativa de investimento para construção era de R$ 150 milhões. 

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Universidades e institutos federais do CE terão 356 novas vagas para professor e técnico

teaser image
Ceará

Ceará terá 6 novos campi do IFCE com 8.400 vagas até 2026; veja onde serão

No caso específico das obras em Fortaleza, o campus da Av. Bezerra de Menezes, que aproveitará parte da estrutura da antiga sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o custo estimado é de R$12,8 milhões. Já em Messejana, o valor de referência para a licitação é de R$ 20,2 milhões. A licitação foi aberta na segunda-feira (24), e a expectativa é que o valor seja reduzido durante a disputa entre as empresas participantes.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o diretor de Infraestrutura e Engenharia do IFCE, Marcus Vinicius Silveira Macedo, detalhou a situação dos dois projetos na Capital. Segundo estimativas do MEC, os seis novos campi devem criar 8,4 mil vagas para estudantes no Ceará. Atualmente, o IFCE conta com 34 unidades no Estado, sendo 33 campi e um polo de inovação.

Legenda: A obra no futuro IFCE da Bezerra de Menezes foi iniciada em outubro de 2025.
Foto: Ismael Soares

Campus da Av. Bezerra de Menezes

No campus da Av. Bezerra de Menezes, explica Marcus Vinicius, o Governo do Estado já doou o terreno da antiga SSPDS e “a obra foi iniciada no dia 13 de outubro de 2025 e tem previsão de término no dia 13 de outubro de 2026, conforme cronograma físico-financeiro da obra”. 

Mas, nesse processo, explica, “será priorizada a reforma de espaços que possam ainda em 2026, antes da plena reforma, já contemplar a oferta de cursos para a comunidade”. De acordo com ele, uma das preocupações é que o cronograma seja afetado por fatores externos, como a quadra chuvosa no início de 2026. 

Legenda: O previsão de término da obra na Bezerra de Menezes é outubro de 2026
Foto: Ismael Soares

“Realizamos reuniões com a empresa contratada para tentar mitigar o máximo esse possível impacto, tais como acelerar a execução dos serviços relacionados a implantação nas áreas não cobertas e a reforma das cobertas das edificações existentes para que quando chegar o período chuvoso, os serviços a serem executados sejam realizados dentro das edificações”.
Marcus Vinicius Silveira Macedo
Diretor de Infraestrutura e Engenharia do IFCE

Campus em Messejana

Já a situação do campus de Messejana é mais lenta. No local, o terreno que pertencia ao Governo do Estado também foi doado, mas as obras ainda não tiveram início. A previsão é que elas comecem em dezembro. 

Legenda: No futuro IFCE de Messejana a obra ainda não começou
Foto: Ismael Soares

A licitação, segundo Marcus Vinicius, estava prevista para ter início na segunda-feira (24), e o cronograma da obra prevê a execução em 1 ano, contando da data do início da futura empresa contratada. Nesse empreendimento, os possíveis fatores que podem afetar o planejamento, segundo ele, são: a tramitação do processo licitatório e a emissão de licenças e autorizações ambientais por parte do município. 

Cursos que serão ofertados em cada campus

O representante do IFCE, Marcus Vinicius, questionado sobre quais cursos serão ofertados em Fortaleza, ressaltou que “em toda formatação de oferta de cursos o IFCE sempre realiza um estudo de potencialidades, coordenado pela Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) e na sequência uma consulta pública para entender as necessidades da comunidade onde o campus está sendo implantado”. 

No futuro campus da Bezerra de Menezes, ele relata que o IFCE tem estudado a implementação no eixo tecnológico, eixo de Gestão e Negócios, entre outros. Já em Messejana, a projeção é que seja implementado no eixo tecnológico, Sustentabilidade,  Ambiente e Saúde, Biomédicos, entre outros. Mas ressalta: “para todos os campi do IFCE os cursos só serão definidos após estudo de potencialidades”. 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ceará

Qual a situação das obras dos novos IFCEs em Fortaleza ?

A construção dos 2 campi do Instituto Federal na Capital foi anunciada pelo MEC em março de 2024.

Thatiany Nascimento
Há 1 hora
Ceará

Unifor lança ebook gratuito sobre cursos de Arquitetura e Design

Formações contemplam diferentes perfis de profissionais e englobam todas as áreas do Design

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
Ceará

North Shopping Fortaleza anuncia ativações e descontos na Black Friday

Programação inclui interações, recompensas e lojas abrindo mais cedo para facilitar o acesso às ofertas

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
Foto da Praça do Ferreira.
Ceará

Nova Praça do Ferreira é entregue: 'Início do resgate do Centro'

Novas mudanças devem seguir pela Praça da Bandeira e Praça do Passeio Público.

Bergson Araujo Costa e Maria Clarice Sousa*
26 de Novembro de 2025
Sala de aula com alunos do ensino fundamental sentados em grupos, participando de uma atividade lúdica de matemática. No centro, há cubos grandes em forma de dado, garrafas plásticas numeradas no chão e um projetor apontado para o quadro. Uma aluna escreve no quadro enquanto usa uma venda azul, e um professor acompanha a dinâmica. Os cartazes coloridos nas paredes mostram conteúdos escolares.
Ceará

Escolas do CE têm provas do Spaece canceladas por falta de aplicadores

Mais de 50 unidades foram afetadas, e profissionais extras estão sendo alocados em salas.

Dahiana Araújo
26 de Novembro de 2025
Três pessoas, duas mulheres e um homem, com camisetas verdes e um logo de anéis coloridos, sorriem segurando livros intitulados 'Resposta às Mudanças Climáticas: Livro de Resultados' em frente a um fundo azul vibrante.
Ceará

Estudante cearense vence prêmio nacional com trabalho sobre profetas da chuva e IA

Jovem de 16 anos usou Inteligência Artificial para analisar as previsões climáticas de agricultores do Interior do Ceará.

Matheus Facundo
26 de Novembro de 2025
Edcley Teixeira de perfil. É um homem jovem, de cabelo preto. Na foto, usa camisa de botão preta e está com um estetoscópio sobre o pescoço.
Ceará

Edcley Teixeira se diz injustiçado e quer abandonar o ensino para o Enem

O cearense é investigado por supostamente ter vazado questões do exame que dá acesso ao ensino superior no Brasil.

Redação
26 de Novembro de 2025
Uma foto externa do Mercado dos Pinhões, em Fortaleza. É uma estrutura metálica histórica (ferro fundido) com teto e paredes laterais em venezianas de metal pintadas de verde, sob um céu azul claro com nuvens. Uma carroça de bicicleta está estacionada na rua lateral no canto inferior esquerdo.
Ceará

Obras para reabrir Mercados dos Pinhões e da Aerolândia custariam R$ 5 milhões

Os equipamentos costumavam ser um único e chegaram à cidade no final do século XIX.

Milenna Murta* e Nícolas Paulino
26 de Novembro de 2025
Ceará

Orla de Fortaleza recebe mutirões de limpeza em dezembro

Ação do Diário do Nordeste e da Câmara Municipal mobilizará voluntários para proteger o litoral, orientando sobre descarte correto.

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Uma mulher vestindo jaleco, luvas, máscara e touca está trabalhando em um laboratório. Ela está manuseando um pequeno bloco de amostra em um equipamento de laboratório, possivelmente um micrótomo da marca Lupetec, usado para preparar lâminas histológicas. Várias lâminas de vidro estão organizadas na parte superior da máquina.
Ceará

Ceará quer ampliar rede que investiga óbitos ‘misteriosos’

Meta é implantar o serviço em todas as regiões de saúde do Estado.

Nícolas Paulino
26 de Novembro de 2025
Ceará

Unifor oferta até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.1

Os percentuais de desconto variam de acordo com a forma de ingresso dos alunos

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Ceará

Black Friday da Le´Loyn Parfums traz até 70% de desconto em perfumes importados

A ação está valendo em todas as lojas físicas e e-commerce de Fortaleza.

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra grupo de pessoas aglomeradas em volta de mulher que faleceu devido a mal súbito em aula de spinning em academia de Maranguape.
Ceará

Mulher sofre mal súbito e morre em academia de Maranguape

Empresária participava de aula de spinning quando passou mal.

Redação
25 de Novembro de 2025
Feridos, tumulto e fila gigante marcam abertura de loja em Caucaia
Ceará

Feridos, tumulto e fila gigante marcam abertura de loja em Caucaia

PM usou 'instrumentos' de menor potencial ofensivo na intervenção. Após tumulto, o evento foi encerrado.

João Lima Neto
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra, à direita, pessoa caderno de questão do Enem 2025, e, à esquerda, foto de Edcley de Souza Teixeira, universitário cearense suspeito de vazar questões do Enem 2025.
Ceará

Cearense Edcley teria antecipado mais questões do Enem meses antes de prova

Com os novos itens, cearense teria "previsto" pelo menos sete perguntas.

Redação
25 de Novembro de 2025
Um médico, identificado como Sami Gadelha, trajando scrubs verdes e máscara, está em um ambiente hospitalar que parece ser uma sala de autópsia ou necrotério, com mesas de aço inoxidável em primeiro plano. Ele tem tatuagens nos antebraços e usa óculos.
Ceará

Como profissionais do SVO no Ceará lidam com a morte no dia a dia

Dezenas de trabalhadores atuam para confortar famílias e explicar causas dos óbitos.

Nicolas Paulino
25 de Novembro de 2025
Ceará

Sr. Óculos lança Black Friday com óculos completos a partir de R$ 187,90

Campanha reúne descontos em toda a loja, coleções renovadas semanalmente e exame de vista gratuito

Agência de Conteúdo DN
25 de Novembro de 2025
Ceará

Microparque Dona Bernadete fortalece lazer e convivência na Regional 5

Espaço incentiva atividades comunitárias, esportivas e o uso qualificado do espaço urbano

Agência de Conteúdo DN
25 de Novembro de 2025
Imagem da fechada da Urca, no Ceará.
Ceará

Urca é condenada por fraude em política de cotas e deve pagar R$ 40 mil por danos morais

Justiça do Ceará determinou retratação pública e correção imediata da distribuição das vagas.

Redação
24 de Novembro de 2025
Imagem mostra uma torneira pigando.
Ceará

Serviço em adutora deixa três áreas da Grande Fortaleza sem água nesta terça (25)

A normalização do serviço está prevista para quarta-feira (26).

Lucas Monteiro
24 de Novembro de 2025