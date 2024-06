Sede da SSPDS dará lugar a novo campi do IFCE em Fortaleza; veja onde Governo Federal fará outros

Em visita ao Ceará, nesta quinta-feira (20), o presidente Lula (PT) junto ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), detalhou, em evento no Palácio da Abolição - sede do Governo do Estado -, os bairros de Fortaleza que receberão os novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), são eles: Messejana e São Gerardo. Neste último, o campus funcionará onde hoje é a sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na Av. Bezerra de Menezes.

Em março, o Governo já havia anunciado a expansão do número de unidades e, nesta quinta, em visita do presidente a Fortaleza, detalhes foram liberados. Os outros municípios cearenses que também receberão novas unidades do IFCE são:

Mauriti

Campos Sales

Lavras da Mangabeira

Cascavel

A meta, segundo o Governo Federal, é gerar 8,4 mil vagas de educação profissional e tecnológica (EPT). Os IFCE ofertam formação técnica integrada ao Ensino Médio e também cursos do Ensino Superior com graduações e pós-graduações.

No evento no Palácio, o ministro Camilo Santana confirmou que o campus São Gerardo ocupará o lugar da antiga SSPDS, segundo ele, após uma doação feita pelo governador Elmano de Freitas. Conforme o ministro, Elmano também doou um terreno de 31 hectares em Messejana próximo a CE 040 para a construção do outro equipamento na Capital.

O investimento, informa o Governo Federal. é de mais de R$ 150 milhões. No Palácio, as autoridades assinaram a autorização para que o Campus São Gerardo do IFCE possa funcionar ainda no primeiro semestre de 2025.

O governador Elmano de Freitas reiterou que o prédio onde funcionava a SSPDS "em poucos meses, funcionará o novo Instituto Federal do Ceará", bem como o terreno em Messejana.

"Fizemos investimento, passando para o Estado, esses terrenos avaliados, em cerca de 80 milhões de reais (incluindo também um terreno doado no Cariri para a UFCA). E eu quero dizer que tenho muito orgulho de dizer, não tenho nenhuma dúvida, se perguntar ao povo cearense, em que é que foi gasto esses 80 milhões de reais. Foi para fazer o Hospital Federal do Cariri, de construir dois institutos federais para a juventude do Ceará". Elmano de Freitas Governador do Ceará

Em 2021, o Governo do Estado já havia anunciado que a SSPDS passaria a funcionar no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), inaugurado em novembro de 2023, no bairro Aeroporto em Fortaleza.

Outro investimentos

Outros anúncios são sobre o investimento de R$ 17,4 milhões para construção de restaurantes estudantis em 12 campi do IFCE: Acaraú, Acopiara, Aracati, Boa Viagem, Canindé, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Maranguape, Quixadá, Tabuleiro do Norte e Tauá.

Além disso, há a previsão de mais R$ 15,3 milhões para outros nove restaurantes estudantis, em: Baturité, Camocim, Caucaia, Guaramiranga, Horizonte, Morada Nova, Paracuru, Tianguá e Ubajara. Segundo o Governo Federal, também haverá investimentos de R$ 4,5 milhões para construção de três bibliotecas do IFCE; e R$ 3,1 milhões para obras.