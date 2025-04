UFC obtém licenças para construir Estação Científica em Jericoacoara; veja detalhes

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou, nesta segunda-feira (28), que obteve o alvará de construção e a licença prévia e de instalação da futura Estação Científica de Jericoacoara, unidade associada ao Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR).

A autorização, por parte da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, libera a instalação do equipamento na Vila de Jericoacoara, ‘a fim de promover ações de pesquisa, educação ambiental e turismo ecológico’, segundo a intuição.

De cordo com a universidade, o próximo passo é a realização da licitação pela UFC Infra, visando definir a empresa responsável pela obra da Estação Científica.

O terreno está situado a cerca de 300 metros do mar, e foi doado à UFC pela Prefeitura de Jijoca por meio da lei municipal nº 876/2024.

O projeto será implantado em uma área de 5.648 m², no centro da Vila de Jericoacoara, onde funcionava o antigo mercado público, desativado desde 2002.

“Será um espaço privilegiado para aulas práticas, estágios, escolas internacionais, cursos de capacitação, eventos científicos e pesquisas que beneficiem o poder público e o setor privado”, afirmou o professor visitante sênior Tommaso Giarrizzo, do LABOMAR.

ESTRUTURA

Foto: Divulgação/LABOMAR/UFC

A Estação Científica contemplará ambientes de ensino, pesquisa e extensão, que serão imersos no primeiro Jardim Botânico de Jeri.

O ambiente contará com cinco equipamentos integrados ao Jardim Botânico:

Museu de Jeri, com exposições físicas e virtuais sobre o meio ambiente e a história local;

Laboratórios de pesquisa e gabinetes;

Alojamento para 22 servidores, docentes e pesquisadores e 40 estudantes de graduação e pós-graduação;

Centro de Formação e Escola de Turismo, com quatro salas de aula voltadas à qualificação profissional de moradores e visitantes, incluindo a futura graduação em Turismo Ecológico da UFC;

Centro de eventos e auditório multifuncional, com capacidade para 300 pessoas.

“Elaboramos um projeto com jardins de chuva, bosques adensados, jardim sensorial, jardim de cactos, coleções de frutíferas e cinema ao ar livre”, explica o paisagista Bruno Ary, responsável pelo projeto.

LICENCIAMENTO

A UFC elaborou, ao longo de 2024, visando ao licenciamento, projetos arquitetônico, paisagístico e executivo da Estação Científica, além do estudo de viabilidade ambiental (EVA).

Os projetos foram financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Fundação Cearense para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP).

Com a conclusão dos projetos e estudos, teve início o trâmite para obtenção do licenciamento.

Em abril de 2025, as construções antigas e sem condições de reaproveitamento no terreno doado à UFC foram demolidas. O terreno já foi sinalizado com as placas da Universidade, do alvará e do licenciamento, estando pronto para receber a construção.

