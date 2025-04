Plano de saúde Best Senior promove campanha com carência zero e sem coparticipação

Voltado para o público acima dos 44 anos, o plano de saúde Best Senior está com uma campanha promocional até a próxima quarta-feira, 30 de abril. Quem aderir ao plano ganhará isenção de carência para consultas e exames simples e planos sem coparticipação.

Para aderir, os interessados devem entrar em contato com a central de atendimento (85 - 4042-3324) ou acessar o site oficial do plano.

“Acreditamos que saúde é prioridade e, por isso, criamos essa campanha para quem não quer mais esperar. É uma oportunidade para garantir atendimento de qualidade desde o primeiro dia, sem surpresas na fatura”, afirma Jumar Canedo, CEO do Best Senior.

O plano de saúde Best Senior oferece cobertura completa com atendimento humanizado e rede credenciada especializada nas demandas e necessidades do público-alvo da empresa.

Rede hospitalar

A rede de hospitais que integram o plano de saúde Best Senior oferece amplas opções de atendimentos para os clientes em regiões variadas, com unidades como os hospitais Oto Aldeota (antigo Hospital Otoclínica), o Oto Meireles (antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica), o Oto Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus), o Oto Sul (pronto atendimento) e o Oto Caucaia (unidade de saúde), que fazem parte da rede Oto.

Dessa forma, os beneficiários têm acesso a mais de 715 leitos de internação, 40 centros cirúrgicos, 211 UTIs e prontos-socorros 24 horas.

Além disso, há também uma clínica própria do Best Senior, localizada na Av. Desembargador Moreira, nº1940, para comodidade dos clientes.

Mais informações

Telefone: (85) 4042-3324

Site: https://bestsenior.com.br/ceara

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara



Registro na ANS: nº 42176-6