Polícia resgata gato-maracajá, ameaçado de extinção, em residência no Crato

Um gato-maracajá (Leopardus tigrinus), espécie silvestre ameaçada de extinção, foi resgatado na noite de sábado (10) por policiais militares ambientais no município do Crato, no Ceará. A ação foi realizada pela 2ª Companhia do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (2ª Cia/BPMA), no bairro Seminário, por meio da entrega voluntária do animal.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes utilizaram equipamentos específicos e técnicas adequadas para garantir o bem-estar do felino, durante o resgate. O procedimento ocorreu de forma segura, conforme informou a corporação, e visou assegurar a integridade do animal.

Gato-do-mato-pequeno

O gato-maracajá, também conhecido como Gato-do-mato-pequeno, se assemelha à jaguatirica, porém tem porte menor, próximo ao do gato doméstico.

Após a captura, o gato-maracajá foi encaminhado à ONG BiodiverSe, especializada na reabilitação de fauna silvestre. Segundo a instituição, o felino passará por uma avaliação veterinária e um período de triagem antes de ser reintroduzido ao seu habitat natural.