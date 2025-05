Monsenhor do Egito será primeiro religioso sepultado na Igreja do Líbano, em Fortaleza

O corpo do monsenhor Philip Fouad Louka, falecido aos 76 anos, na manhã dessa segunda-feira (12), será sepultado na cripta localizada na parte inferior da Igreja do Líbano, localizada no bairro Meireles.

Ele exercia a função de pároco da Paróquia Nossa Senhora do Líbano. A causa da morte não foi divulgada.

Legenda: Fachada da Igreja do Líbano, no bairro Meireles, em Fortaleza Foto: Davi Rocha/SVM

O religioso foi ordenado padre na Igreja Greco-Católica Melquita em 20 de junho de 1992, e chegou ao Brasil para atender à crescente comunidade de imigrantes e descendentes libaneses.

Conforme a Arquidiocese de Fortaleza, a Igreja do Líbano foi construída em 1953 com a cripta — na parte inferior do tempo religioso — com dois túmulos.

O primeiro pároco da Igreja, também do Egito, seria sepultado no templo religioso, mas quando ele faleceu o corpo retornou ao país de origem do sacerdote.

Missa e sepultamento

O velório do monsenhor Philip Fouad Louka iniciou às 8h e seguirá até 15h, quando será realizada uma missa.

Conforme a Igreja do Líbano, o sepultamento do religioso acontece às 16h.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias