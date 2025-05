Morre monsenhor Philip Fouad Louka, pároco da igreja Nossa Senhora do Líbano

A Arquidiocese de Fortaleza anunciou o falecimento do monsenhor Philip Fouad Louka, aos 76 anos, na manhã dessa segunda-feira (12). Ele exercia a função de pároco da Paróquia Nossa Senhora do Líbano, localizada no bairro Meireles, em Fortaleza. A causa da morte não foi divulgada.

Monsenhor Philip Fouad Louka nasceu em 27 de abril de 1949 na cidade do Cairo, Egito, onde iniciou vocação sacerdotal ainda jovem.

O religioso foi ordenado padre na Igreja Greco-Católica Melquita em 20 de junho de 1992, e chegou ao Brasil para atender à crescente comunidade de imigrantes e descendentes libaneses.

Atuando por décadas na Arquidiocese de Fortaleza, tornou-se referência pela espiritualidade profunda, sabedoria pastoral, caridade incansável e pelo testemunho de fé que marcou a vida dos fiéis.

"Ao longo de sua trajetória, Monsenhor Philip não apenas conduziu a Paróquia Nossa Senhora do Líbano com amor e zelo, como também promoveu ações sociais, culturais e ecumênicas em prol do diálogo entre as tradições orientais e a Igreja Católica de rito latino", ressaltou à Arquidiocese de Fortaleza em comunicado.

O velório do monsenhor Philip Fouad Louka acontece a partir das 15h, na Igreja do Líbano – Rua República do Líbano, 15.