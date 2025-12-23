Diário do Nordeste
Inscrições no Sisu 2026 iniciam em janeiro; confira calendário

Data foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:51)
Ceará
Imagem do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Foto usada em matéria sobre cronograma do programa.
Legenda: As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pelo Portal de Acesso Único do Governo Federal.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026 abrirá as inscrições a partir do dia 19 de janeiro, segundo cronograma em edital publicado nesta terça-feira (23). O documento do Ministério da Educação (MEC) fecha o sistema às 23h59 do dia 23 de janeiro. 

Esta será a maior edição do programa, contando com 274,8 mil vagas em 7,3 mil cursos e 136 universidades brasileiras. 

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Saiba como acessar o resultado do Encceja e emitir certificado

teaser image
Ceará

‘Recomeço’: jornalista que descobriu câncer após toque de gata celebra cura

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pelo Portal de Acesso Único do Governo Federal

Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem em uma das edições aceitas e não pode ter sido treineiro, ou seja, ter realizado a prova apenas como teste. Além disso, é necessário ter obtido nota acima de zero na redação.

O que é o Sisu?

O Sisu é o principal meio de ingresso em instituições públicas de ensino superior no País. Desde 2024, o programa passou a ter edição única anual, com vagas que contemplam tanto cursos que iniciam no primeiro quanto no segundo semestre letivo. Na última edição, o sistema ofereceu mais de 261 mil vagas em 124 universidades públicas.

Com a ampliação das edições válidas do Enem, o Sisu 2026 promete aumentar as chances de ingresso dos candidatos e tornar o processo mais flexível para quem busca uma vaga no ensino superior público.

Cronograma do Sisu 2026

  • Inscrições: 19 a 23 de janeiro;
  • Resultado da chamada regular: 29 de janeiro;
  • Matrículas: a partir de 2 de fevereiro;
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro.

