Inscrições no Sisu 2026 iniciam em janeiro; confira calendário
Data foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC).
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026 abrirá as inscrições a partir do dia 19 de janeiro, segundo cronograma em edital publicado nesta terça-feira (23). O documento do Ministério da Educação (MEC) fecha o sistema às 23h59 do dia 23 de janeiro.
Esta será a maior edição do programa, contando com 274,8 mil vagas em 7,3 mil cursos e 136 universidades brasileiras.
Como se inscrever?
As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pelo Portal de Acesso Único do Governo Federal.
Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem em uma das edições aceitas e não pode ter sido treineiro, ou seja, ter realizado a prova apenas como teste. Além disso, é necessário ter obtido nota acima de zero na redação.
O que é o Sisu?
O Sisu é o principal meio de ingresso em instituições públicas de ensino superior no País. Desde 2024, o programa passou a ter edição única anual, com vagas que contemplam tanto cursos que iniciam no primeiro quanto no segundo semestre letivo. Na última edição, o sistema ofereceu mais de 261 mil vagas em 124 universidades públicas.
Com a ampliação das edições válidas do Enem, o Sisu 2026 promete aumentar as chances de ingresso dos candidatos e tornar o processo mais flexível para quem busca uma vaga no ensino superior público.
Cronograma do Sisu 2026
- Inscrições: 19 a 23 de janeiro;
- Resultado da chamada regular: 29 de janeiro;
- Matrículas: a partir de 2 de fevereiro;
- Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro.